Анна Маляева

Ошибки, которые совершают все: как покрасить волосы дома без пятен, полос и разочарований

Для окрашивания волос дома советуют брать краску с запасом — эксперт Евгений Седой
Домашнее окрашивание давно перестало быть делом рискованным — современные краски делают процесс простым, а результат сравнимым с салонным. Главное — знать несколько профессиональных приёмов. Эксперт-креатор марки Garnier Евгений Седой рассказал, как добиться стойкого цвета, сохранить здоровье волос и выглядеть естественно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Как выбрать краску и не ошибиться с оттенком

Первое, с чего начинается удачное окрашивание, — правильный выбор краски. Не ориентируйтесь на цвет волос модели на упаковке: он не всегда отражает реальный результат. Гораздо важнее цифровое обозначение тона, указанное на коробке. Это код оттенка, который поможет точно подобрать цвет по фирменной палитре.

Если у вас длинные или густые волосы, лучше взять две упаковки — нехватка состава приведёт к пятнам и неравномерному окрашиванию.

"Я рекомендую обращать внимание на марку и состав краски, выбирать проверенные бренды.", — отметил Евгений Седой.

Краски с натуральными маслами ухаживают за волосами во время окрашивания, делают цвет мягким и блестящим. Если волосы повреждены, отдайте предпочтение щадящим формулам с ухаживающими компонентами.

Что входит в набор для окрашивания

Современные наборы для домашнего окрашивания продуманы до мелочей. В коробке вы найдёте красящий состав, проявляющую эмульсию, перчатки и бальзам. Например, в Garnier Color Naturals бальзам содержит масла авокадо, оливы, ши, арганы и клюквы. После процедуры волосы становятся послушными и блестящими.

Понадобятся также несколько инструментов:

  • неметаллическая миска;
  • мягкая кисточка;
  • пеньюар или старая футболка;
  • шапочка для окрашивания.

"Кисточка должна быть мягкой, а ворсинки закруглёнными, чтобы не травмировать кожу головы", — советует Седой.

Важно помнить: металлические предметы вступают в реакцию с красителем, поэтому миски и шпатели должны быть пластиковыми или керамическими. Об этом сообщает Улыбка Радуги.

Подготовка волос — ключ к успеху

За день до окрашивания вымойте голову питательным шампунем, чтобы удалить остатки стайлинговых средств. Это позволит пигменту лечь ровнее. Перед процедурой полезно нанести увлажняющую маску — она заполнит микротрещины в структуре волоса и улучшит сцепление краски.

"Перед окрашиванием рекомендую вытянуть волосы на круглую щётку или слегка пройтись плойкой — тогда краска распределится равномернее", — отмечает эксперт.

Как ухаживать за волосами после окрашивания

Цвет надолго сохранит яркость, если правильно ухаживать за волосами. После окрашивания структура волос становится более пористой, поэтому им нужно питание и защита.

"Рекомендую использовать шампунь и бальзам для окрашенных волос с маслом льна и ягодами годжи, например Fructis Стойкий цвет от Garnier. Эта линия помогает сохранить яркость и мягкость волос", — рассказал Седой.

Регулярно применяйте маски, не забывайте про термозащиту при сушке феном и избегайте горячей воды. В жаркое время защищайте волосы от солнца с помощью головного убора или спрея с UV-фильтром. Если волосы ослаблены, помогут питательные процедуры, как при уходе за повреждёнными волосами после лета.

Плюсы и минусы домашнего окрашивания

Домашняя окраска — это быстро, удобно и экономно. Но она требует аккуратности и соблюдения инструкции.

Преимущества:

  • доступность и возможность обновлять цвет в любое время;
  • широкий выбор оттенков и формул;
  • простота в применении.

Недостатки:

  • риск неровного окрашивания без опыта;
  • сложно корректировать осветление;
  • необходим тщательный уход после процедуры.

Если соблюдать инструкцию, результат будет не хуже салонного — особенно при использовании стойких красок с ухаживающими компонентами.

Как справиться с сединой

Многие считают, что закрасить седину сложно. На деле всё зависит от структуры волоса.

"В седом волосе нет пигмента, и он наполнен воздушными пузырьками, из-за чего краска проникает труднее.", — объяснил Седой.

Если седина только появилась, можно использовать оттеночные средства, чтобы сохранить естественный вид. Тем, у кого её больше 50 %, стоит выбрать стойкий краситель и регулярно обновлять цвет у корней.

Домашнее и профессиональное окрашивание

  1. Профессиональное окрашивание обеспечивает точное попадание в цвет и сложные техники (омбре, балаяж), но требует времени и средств.
  2. Домашнее окрашивание - быстрое и доступное решение. При правильном выборе краски можно добиться естественного, сияющего оттенка.

При соблюдении инструкции результат домашней процедуры может быть не хуже салонного.

Главный тренд — естественность, гармония и уход за волосами, подчёркивающими индивидуальность, как и в современном подходе к уходу за кожей без макияжа.

Советы для идеального окрашивания

  1. Подберите оттенок по цифровому коду.
  2. Вымойте волосы за день до окрашивания.
  3. Смешайте состав в неметаллической миске.
  4. Наносите краску от корней к концам.
  5. Выдерживайте время, указанное в инструкции.
  6. Смойте тёплой водой и нанесите бальзам.

Эти простые шаги помогут получить насыщенный цвет без вреда для волос.

Вопросы о домашнем окрашивании

Нужно ли мыть голову перед окрашиванием?

Нет. Лучше сделать это за сутки, чтобы естественный жир защитил кожу.

Что делать, если краска попала на кожу?

Протрите пятна ватным диском, смоченным маслом или мицеллярной водой.

Как сохранить цвет дольше?

Используйте мягкие шампуни, маски и средства с UV-защитой.

Можно ли часто менять оттенок?

Не чаще, чем раз в 6-8 недель, чтобы не повредить структуру волос.

Какие краски самые безопасные?

Формулы с маслами и без аммиака — они ухаживают за волосами во время окрашивания.

Домашнее окрашивание — это способ подчеркнуть индивидуальность и сохранить уверенность в себе. Современные краски позволяют получать профессиональный результат, а при правильном уходе волосы остаются здоровыми, мягкими и блестящими. Главное — не бояться экспериментировать и помнить: красота начинается с уверенности.

