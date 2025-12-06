От веснушек до хлоазмы: как отличить виды пигментации и выбрать правильную стратегию ухода

УФ-излучение вызывает пигментные пятна — технолог Ирина Павленко

Когда после солнечных дней на коже проступают тёмные следы, многие воспринимают это как косметическую мелочь, не подозревая, что за пигментацией стоит сложная работа кожи. Часто такие пятна становятся заметнее с возрастом или появляются после воспалений, делая тон лица неравномерным. Разобраться, почему формируются пигментные пятна и как безопасно уменьшить их выраженность, помогает эксперт бренда ARAVIA Ирина Павленко.

Фото: Designed by Freepik by cookie_studio is licensed under publik domain Девушка с веснушками

Почему появляются пигментные пятна

Пигментация формируется из-за накопления меланина — пигмента, который определяет естественный оттенок кожи. При определённых условиях клетки начинают синтезировать его активнее, что и приводит к появлению пятен различной интенсивности.

Самой распространённой причиной становятся солнечные лучи. Даже короткая прогулка без SPF может закончиться покраснением, а спустя некоторое время на щеках и носу появляется заметное потемнение. Кожа таким образом защищается, увеличивая количество меланина.

Гормоны также могут изменить интенсивность окрашивания. У многих женщин в период беременности либо на фоне приёма гормональных средств проявляется хлоазма — репигментация, связанная с перестройкой организма. Когда гормональный фон нормализуется, пятна иногда исчезают самостоятельно.

После воспалений кожа нередко реагирует усилением пигментации — поствоспалительной гиперпигментацией. На местах микротравм, ожогов или очищенных вручную воспалений остаются тёмные следы, которые держатся значительно дольше самой проблемы.

Возрастные изменения тоже влияют на скорость обновления клеток: чем медленнее обновляется кожа, тем активнее накапливаются участки с повышенной пигментацией. Роль играет и наследственность: если у родителей проявлялись пигментные пятна, вероятность их появления повышается.

Иногда внезапная пигментация становится сигналом организма. Если пятна возникают резко, появляются на необычных зонах или сопровождаются другими изменениями, важно проверить здоровье — щитовидную железу, ЖКТ, уровень сахара и состояние обмена веществ. Пигмент может маскировать кожные заболевания, поэтому игнорировать такие симптомы не стоит. Об этом сообщает источник Улыбка Радуги.

Какие бывают виды пигментации

Пигментация не всегда проявляется одинаково. У разных типов пятен — свои причины и особенности.

Веснушки, или эфелиды, знакомы многим. Эти светлые точки темнеют под солнцем и становятся почти незаметными зимой. Они чаще встречаются у людей со светлой кожей и требуют регулярного ухода и защиты от солнца.

Лентиго похоже на веснушки, но не осветляется зимой. Такие пятна возникают у тех, кто много времени проводит на солнце без SPF, а также с возрастом. Уход в этом случае включает сочетание косметики и аппаратных методик.

Хлоазма образуется на фоне гормональных изменений и проявляется крупными коричневыми зонами на лице. Когда естественный гормональный баланс восстанавливается, она может уменьшиться, но иногда требуется коррекция у специалиста.

Поствоспалительная пигментация появляется после повреждений — прыщей, ожогов или неудачных пилингов. Если к травме добавляется солнечное воздействие, пятна становятся заметнее и сохраняются дольше.

Невусы, или родимые пятна, могут темнеть с возрастом и изменяться. Их удаление допустимо только у дерматолога или врача-косметолога.

Что помогает осветлить пигментацию

Сегодня косметология предлагает широкий спектр способов работы с гиперпигментацией. Главное — подобрать безопасный и подходящий метод.

Химические пилинги. Они помогают удалить поверхностный слой кожи, где скопился меланин. Для домашнего ухода используют мягкие формулы с концентрацией кислот до 5%. Более сильные составы применяются только под контролем специалистов. Фототерапия (IPL). Световые импульсы воздействуют только на пигмент, не травмируя кожу. Курс процедур помогает осветлить пигментированные зоны. Мезотерапия. Инъекции витамина С, глутатиона и других компонентов помогают регулировать выработку меланина. Плазмотерапия (PRP). Плазма, богатая тромбоцитами, ускоряет восстановление кожи и снижает выраженность пятен. Осветляющие сыворотки. Средства с ниацинамидом, азелаиновой кислотой, витаминами С и Е используются в ежедневном уходе и помогают мягко корректировать тон кожи.

Эксперт подчёркивает: важно выбирать профессиональные методы, а не экспериментировать с опасными рецептами.

Какие способы опасны и почему

Некоторые методы кажутся быстрыми и простыми, но нередко оказываются вредными.

Использование перекиси водорода нарушает защитный барьер кожи, вызывая сухость и раздражение. Скрабы с крупными частицами оставляют микротравмы. Гидрохинон в высоких концентрациях без назначения врача способен вызвать охроноз и аллергию. Самостоятельные пилинги с большими процентами кислот приводят к ожогам. Народные рецепты с лимоном, уксусом или иной бытовой химией опасны и могут сильно повредить кожу.

Безопасный уход требует профессионального подхода — даже самые популярные методы не подходят всем.

Домашний уход и салонные методы

Домашний уход:

мягкое действие;

доступность;

возможность ежедневного применения;

постепенный результат.

Салонные процедуры:

быстрый эффект;

воздействие на глубокие слои кожи;

работа под контролем специалиста;

индивидуальные решения.

Плюсы и минусы разных подходов

Каждый метод имеет свои особенности.

Плюсы:

широкий выбор средств;

возможность комбинировать уход;

подбор под тип кожи;

постепенное улучшение состояния.

Минусы:

неправильное применение может навредить;

эффект требует времени;

некоторые процедуры противопоказаны при ряде заболеваний;

повышается чувствительность кожи к солнцу.

Советы по профилактике пигментации

Используйте SPF ежедневно, обновляя его каждые два часа. Выбирайте уход с антиоксидантами, чтобы усилить защиту. Избегайте травм кожи и агрессивных процедур. Следите за гормональным фоном и состоянием ЖКТ. Проходите консультации у косметолога, если пигментация усиливается.

Вопросы о пигментных пятнах

Почему появляются пигментные пятна?

Из-за избытка меланина, который образуется под воздействием солнца, гормонов, воспалений или возрастных изменений.

Можно ли полностью избавиться от пигментации?

Иногда да, но чаще задача — осветлить пятна и предотвратить их усиление.

Какой метод самый безопасный?

Тот, который назначен специалистом и подходит вашему типу кожи.

Понимание природы пигментации и внимательное отношение к уходу помогает избежать ошибок и сделать работу с кожей безопасной и предсказуемой. Современные средства и процедуры дают возможность заметно снизить выраженность пятен и вернуть коже ровный тон, если подходить к этому постепенными и продуманными шагами. Главное — учитывать индивидуальные особенности, выбирать проверенные методы и не заменять профессиональный подход сомнительными экспериментами, ведь именно комплексный и рациональный уход приносит наиболее устойчивый результат.