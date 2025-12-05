Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Валерия Жемчугова

Зимний уход рушится из-за одной привычки — вот почему кожа начинает страдать

Зимой агрессивные методы ухода вызывают раздражение
Моя семья » Красота и стиль

Зимние холода меняют привычный уход за кожей сильнее, чем кажется. Резкие перепады температуры, сухой воздух из-за отопления, ветер и холод нарушают защитный барьер кожи, ускоряют потерю влаги и провоцируют раздражение. Даже те средства, которые отлично работали осенью, зимой могут перестать давать привычный эффект. Главная задача холодного сезона, как говорят дерматологи, — не перегрузить кожу активами, а помочь ей сохранить нежность, сияние и, самое главное, комфорт.

Девушка ухаживает за кожей
Фото: Designed by Freepik by kroshka__nastya is licensed under publik domain
Девушка ухаживает за кожей

В зимний период кожа страдает из-за холода, который сужает сосуды и замедляет микроциркуляцию. В помещении кожа получает противоположный удар — пересушенный батареями воздух "вытягивает" влагу в разы быстрее. Организм реагирует покраснением, стянутостью, шелушением и более яркой чувствительностью — все это хорошо известно особенно женщинам. Крайне уязвимыми становятся лицо, губы и руки: самые открытые зоны страдают уже после нескольких переходов "улица-метро-офис".

Дерматологи отмечают, что зимой липидный барьер кожи истончается, и любая ошибка в уходе приводит к раздражению. Поэтому важно адаптировать рутину под сезон и отказаться от привычных агрессивных методов.

Три базовых принципа зимнего ухода

Специалисты сводят эффективный зимний уход к трём правилам — бережность, плотность и регулярность. Бережность означает мягкие очищающие формулы без спирта и агрессивных ПАВов. Вода при умывании должна быть тёплой, а не горячей: температурный шок дополнительно разрушает барьер.

Плотность — выбор насыщенных текстур, которые создают невидимую защитную плёнку и уменьшают испарение влаги. Кремы с маслом ши, глицерином, церамидами и витамином Е работают лучше всего.

Регулярность — стабильный утренний и вечерний уход без пропусков. Зимой кожа не прощает хаотичных экспериментов и требует постоянства.

Привычки, которые стоит убрать до весны

В холодный сезон многие ежедневные действия становятся врагами кожи. Горячий душ или умывание — один из главных триггеров зимней сухости: кожа теряет липиды уже после пары минут под струёй. Слишком тёплый воздух дома также провоцирует стянутость, поэтому дерматологи советуют использовать бытовой увлажнитель.

Не менее опасны жёсткие скрабы и частые пилинги — раздражённая кожа реагирует микротрещинами и покраснением. И ещё одна распространённая ошибка — запускать сразу несколько новых активов. Зимой кожа должна адаптироваться постепенно.

Когда коже нужна "скорая помощь"

Периоды сильного холода требуют дополнительных восстановительных средств. Эксперты советуют иметь "дежурный набор" — ночные бальзамы, маски-укрывала, кремы для зон вокруг носа и губ. Они работают как мягкая защитная плёнка, снимают дискомфорт и быстро возвращают коже гладкость.

Зимой правило "меньше, но лучше" работает идеально, уверяют дерматологи. Одна подходящая сыворотка и качественный крем зачастую эффективнее целой полки косметики.

Поддержка кожи в течение дня

Уход не заканчивается утром. В офисе помогает мини-увлажнитель, а перед выходом на улицу полезно обновлять защитный слой крема. На ветру лучше закрывать нижнюю часть лица шарфом — это снижает риск обветривания и появления раздражения.

Если много времени проводите за компьютером, полезны короткие "паузы для кожи": проветривание, разминка, отдых от экрана. Это снижает проявления сухости к вечеру.

Мифы о зимнем уходе

С наступлением холодов появляется множество мифов. Дерматологи развенчивают самые популярные:

"Зимой нужен только питательный крем" — неправда. Нужны и питание, и увлажнение, иначе кожа теряет эластичность.
"SPF зимой не обязателен" — ультрафиолет работает круглый год. Снег отражает свет, увеличивая нагрузку, а городской смог усиливает воздействие UVA-лучей.
"Чем активнее формула, тем быстрее эффект" — в зимний период коже важнее стабильность и щадящий подход.

Как адаптировать утренний и вечерний уход

Утро должно давать защиту: мягкая сыворотка, затем более плотный крем, который подходит под макияж. Вечер — время восстановления: формулы с успокаивающими и барьерными компонентами помогут коже "отдохнуть" после мороза и сухого воздуха.

Специалисты рекомендуют вводить новые средства постепенно и наблюдать за реакцией — зимой кожа остро реагирует на любые изменения.

Что взять с собой в холодный день

Мини-набор, который спасает в любой мороз: бальзам для губ, маленькая баночка защитного крема, мягкое очищающее средство после тренировки или долгой дороги и бутылка воды. Недостаток жидкости напрямую отражается на состоянии кожи — а зимой мы пьем меньше, чем нужно.

Так, зимний уход — это стратегия маленьких шагов. Мягкое очищение, плотные текстуры, контроль сухого воздуха и разумная защита в течение дня помогают коже пройти сезон без раздражения и шелушения. Если ощущаете, что барьер нарушен, лучше подобрать программу ухода вместе с экспертом — так вы быстрее увидите результат и избежите ошибок.

Главное правило зимы: слушайте кожу и не перегружайте её. Тогда уход будет действительно работать.

Автор Валерия Жемчугова
Валерия Жемчугова — внештатный автор Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы уход за кожей косметология
Новости Все >
В 2026 году пройдёт юбилейная премия телеканала RU.TV
Недостаток витаминов снижает выносливость у тренирующихся — Фитнес с GoodLooker
Хна помогает скрыть седину и укрепить волосы — Cronista
Животные переходят в ночь ради защиты от жары и хищников — National Geographic
Зафиксировано появление линзовидных облаков над Гранадой — Antagonista
Старые партии семян быстро теряют энергию прорастания — агроном Денис Терентьев
Легкие горячие блюда снизили нагрузку новогоднего меню — La Cucina Italiana
Tahoe обеспечил буксировку до 3,8 тонн в зимних условиях — Novate
Пугачёва похвалила внука, спевшего хит "Отпетых мошенников"
Маршрут по Сортавале привлекает туристов зимой — Путешествия, туризм, наука
Сейчас читают
Подтверждено приближение Вояджера-1 к световому дню
Наука и техника
Подтверждено приближение Вояджера-1 к световому дню
Спутники фиксируют видимые из космоса земляные стены — Naked Science
Наука и техника
Спутники фиксируют видимые из космоса земляные стены — Naked Science
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Обработка теплицы купоросом допустима при заражении — агроном Елена Бондаренко Валерия Жемчугова Молдавия получает западные бронеавтомобили для армии Андрей Николаев Уборка снега повышает нагрузку на сердце — профессор медицины Барри Франклин Игорь Буккер
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины
Глубокие мышцы просыпаются, как только тело расслабляется: упражнения на кровати втягивают живот без перегрузки спины
Последние материалы
Зафиксировано появление линзовидных облаков над Гранадой — Antagonista
Старые партии семян быстро теряют энергию прорастания — агроном Денис Терентьев
Легкие горячие блюда снизили нагрузку новогоднего меню — La Cucina Italiana
Tahoe обеспечил буксировку до 3,8 тонн в зимних условиях — Novate
Пугачёва похвалила внука, спевшего хит "Отпетых мошенников"
Маршрут по Сортавале привлекает туристов зимой — Путешествия, туризм, наука
Народные тесты масла признаны ненадёжными — эксперты "ЛУКОЙЛ"
Уборка снега повышает нагрузку на сердце — профессор медицины Барри Франклин
Субсидии на ЖКХ доступны многим гражданам — Дмитрий Бондарь, эксперт ЖКХ
Светлый консилер и тушь визуально увеличивают глаза — визажист Браун
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.