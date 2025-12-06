Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года

В январе 2026 моден маникюр в тонах Огненной Лошади
В начале года усиливается интерес к символическим практикам, связанным с визуальными атрибутами успеха. Одним из них стал так называемый "денежный маникюр" — выбор оттенков, которые в массовой культуре связывают с идеями стабильности и процветания, сообщает woman.ru.

Маникюр в кофейных тонах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маникюр в кофейных тонах

Концепция денежного маникюра: культурная традиция и визуальный код

В нейл-сфере существует ряд оттенков, которые традиционно относят к "символам достатка". Они формируют устойчивую ассоциацию с энергией, активностью и структурированностью — качествами, которые задают тон новым целям и планированию года. Использование определённых цветов выступает элементом визуального самонастроя и помогает сформировать единый эстетический образ.

Согласно актуальным подборкам трендов, январь 2026 года выделяет шесть оттенков, получивших наибольшее внимание экспертов индустрии: Transformative Teal, Chilli Oil, Winterberry, Mauve Wine, Bronze Brown и Hot Chocolate. Подобная концентрация акцентных тонов соответствует решениям, которые описываются в обзорах о зимних оттенках маникюра.

Трендовые оттенки января 2026 года

Transformative Teal

Глубокий сине-зелёный оттенок, относящийся к современной палитре холодных тонов. В индустрии красоты его связывают с темой обновления и начала нового периода. Подходит для коротких и средних форм, хорошо смотрится как в матовом, так и в глянцевом исполнении.

Chilli Oil

Красно-коричневый тон средней насыщенности. Визуально создаёт эффект тепла и подчёркнутой графичности. Используется в минималистичных дизайнах и в монохромном покрытии.

Winterberry

Яркий ягодный красный, относящийся к универсальным праздничным оттенкам. Подчёркивает динамику и выразительность маникюра, оставаясь при этом достаточно сдержанным для повседневных образов.

Mauve Wine

Насыщенный винно-сливовый цвет, который в нейл-дизайне часто выбирают для создания ощущения глубины и структурности. Хорошо подходит для дизайнов с акцентом на форме ногтей.

Bronze Brown и Hot Chocolate

Группа тёплых коричневых оттенков, которые в трендах января представлены как наиболее стабильная цветовая база. Они используются для сдержанных дизайнов, в том числе для офисного дресс-кода, и сочетаются с золотыми декоративными элементами.

Лунный календарь как ориентир scheduling: культурная практика выбора даты

В ряде популярных источников подбор даты для маникюра связывают с лунными циклами. Такой подход не относится к научным методам, однако остаётся распространённым элементом бытовой культуры. Ниже приведены даты, которые часто упоминаются в тематических подборках.

Нейтральные дни

1-2 января, 7-8 января, 14-16 января, 28-29 января.
В эти даты рекомендуется использовать сдержанную палитру и классические дизайны.

Неблагоприятные по популярным календарям

3 января, 5-6 января, 18-20 января, 23-25 января.
Обычно их избегают при планировании процедур, либо выбирают минимальное по технике покрытие.

Дни, обозначенные как благоприятные в тематических источниках

4 января, 9-13 января, 17 января, 21-22 января, 26-27 января, 30-31 января.
В такие дни чаще предлагают делать сложные дизайны и выбирать насыщенные оттенки.

Дизайны, которые стали ключевыми в январской палитре

Однотонный минимализм

Лаконичное покрытие остаётся основным трендом зимнего сезона. Используются оттенки Winterberry, Mauve Wine, Hot Chocolate и другие глубокие тона. Такой маникюр универсален и подходит для любой рабочей среды.

Френч с применением актуальной палитры

Френч-дизайн в цвете Chilli Oil, Winterberry или Bronze Brown рассматривается как современная альтернатива классическому белому. Он визуально удлиняет ногтевую пластину и создаёт структурированный образ.

Акцентные сочетания красного и серебра

Красный тон в сочетании с серебристым декором остаётся одним из главных решений сезона. Такой дизайн активно используется в январских подборках нейл-стилистов.

Стеклянный шиммер

Эффект полупрозрачного покрытия с мягким свечением создаётся с помощью материалов типа "кошачий глаз" и пудровых блёсток. Он визуально облегчает форму ногтя и подчёркивает глубину оттенка.

Золотые детали

Фольга, втирка или тонкие линии из золотого пигмента используются как элемент праздничного акцента. Они сочетаются с большинством тёмных оттенков январской палитры и перекликаются с решениями, применяемыми в дизайнах, создающих эффект стеклянного блеска.

Практические рекомендации по выбору дизайна

  • Использовать оттенки средней и высокой насыщенности, которые сохраняют плотность цвета при искусственном освещении.
  • Выбирать форму, соответствующую повседневным задачам, чтобы покрытие оставалось устойчивым.
  • Сочетать сложные оттенки с минималистичными декоративными элементами.
  • Избегать перегруженности дизайна при использовании контрастных акцентов.

Популярные вопросы

Какие оттенки считаются наиболее универсальными в январе 2026 года

Winterberry, Mauve Wine и Hot Chocolate устойчиво входят в базовую палитру и подходят для большинства форм.

Можно ли сочетать денежный маникюр с офисным дресс-кодом

Да, в этом случае подходят Bronze Brown, Mauve Wine и сдержанный дизайн с золотыми акцентами.

Имеют ли выбранные даты реальное воздействие на результат

Нет. Лунные даты относятся к элементам культурной традиции и используются исключительно как ориентиры для планирования.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
