Ногти, притягивающие богатство: 6 цветов января 2026 уже называют главным денежным кодом года

В начале года усиливается интерес к символическим практикам, связанным с визуальными атрибутами успеха. Одним из них стал так называемый "денежный маникюр" — выбор оттенков, которые в массовой культуре связывают с идеями стабильности и процветания, сообщает woman.ru.
В нейл-сфере существует ряд оттенков, которые традиционно относят к "символам достатка". Они формируют устойчивую ассоциацию с энергией, активностью и структурированностью — качествами, которые задают тон новым целям и планированию года. Использование определённых цветов выступает элементом визуального самонастроя и помогает сформировать единый эстетический образ.
Согласно актуальным подборкам трендов, январь 2026 года выделяет шесть оттенков, получивших наибольшее внимание экспертов индустрии: Transformative Teal, Chilli Oil, Winterberry, Mauve Wine, Bronze Brown и Hot Chocolate. Подобная концентрация акцентных тонов соответствует решениям, которые описываются в обзорах о зимних оттенках маникюра.
Глубокий сине-зелёный оттенок, относящийся к современной палитре холодных тонов. В индустрии красоты его связывают с темой обновления и начала нового периода. Подходит для коротких и средних форм, хорошо смотрится как в матовом, так и в глянцевом исполнении.
Красно-коричневый тон средней насыщенности. Визуально создаёт эффект тепла и подчёркнутой графичности. Используется в минималистичных дизайнах и в монохромном покрытии.
Яркий ягодный красный, относящийся к универсальным праздничным оттенкам. Подчёркивает динамику и выразительность маникюра, оставаясь при этом достаточно сдержанным для повседневных образов.
Насыщенный винно-сливовый цвет, который в нейл-дизайне часто выбирают для создания ощущения глубины и структурности. Хорошо подходит для дизайнов с акцентом на форме ногтей.
Группа тёплых коричневых оттенков, которые в трендах января представлены как наиболее стабильная цветовая база. Они используются для сдержанных дизайнов, в том числе для офисного дресс-кода, и сочетаются с золотыми декоративными элементами.
В ряде популярных источников подбор даты для маникюра связывают с лунными циклами. Такой подход не относится к научным методам, однако остаётся распространённым элементом бытовой культуры. Ниже приведены даты, которые часто упоминаются в тематических подборках.
1-2 января, 7-8 января, 14-16 января, 28-29 января.
В эти даты рекомендуется использовать сдержанную палитру и классические дизайны.
3 января, 5-6 января, 18-20 января, 23-25 января.
Обычно их избегают при планировании процедур, либо выбирают минимальное по технике покрытие.
4 января, 9-13 января, 17 января, 21-22 января, 26-27 января, 30-31 января.
В такие дни чаще предлагают делать сложные дизайны и выбирать насыщенные оттенки.
Лаконичное покрытие остаётся основным трендом зимнего сезона. Используются оттенки Winterberry, Mauve Wine, Hot Chocolate и другие глубокие тона. Такой маникюр универсален и подходит для любой рабочей среды.
Френч-дизайн в цвете Chilli Oil, Winterberry или Bronze Brown рассматривается как современная альтернатива классическому белому. Он визуально удлиняет ногтевую пластину и создаёт структурированный образ.
Красный тон в сочетании с серебристым декором остаётся одним из главных решений сезона. Такой дизайн активно используется в январских подборках нейл-стилистов.
Эффект полупрозрачного покрытия с мягким свечением создаётся с помощью материалов типа "кошачий глаз" и пудровых блёсток. Он визуально облегчает форму ногтя и подчёркивает глубину оттенка.
Фольга, втирка или тонкие линии из золотого пигмента используются как элемент праздничного акцента. Они сочетаются с большинством тёмных оттенков январской палитры и перекликаются с решениями, применяемыми в дизайнах, создающих эффект стеклянного блеска.
Winterberry, Mauve Wine и Hot Chocolate устойчиво входят в базовую палитру и подходят для большинства форм.
Да, в этом случае подходят Bronze Brown, Mauve Wine и сдержанный дизайн с золотыми акцентами.
Нет. Лунные даты относятся к элементам культурной традиции и используются исключительно как ориентиры для планирования.
Узнайте, как тренировки на мягкой поверхности кровати могут стать эффективным и безопасным способом укрепления мышц кора после 60 лет.