Ошибки, которые испортят новогодний образ: список антитрендов удивит даже тех, кто следит за модой

Новогодняя ночь остаётся событием, к которому заранее готовят праздничный образ, стремясь объединить торжественность, актуальность и комфорт. Однако некоторые элементы гардероба, популярные в предыдущие годы, постепенно теряют актуальность и могут нарушить визуальную гармонию наряда. В 2026 году эксперты модной индустрии обращают внимание на ряд антитрендов, которых рекомендуется избегать при выборе одежды и аксессуаров. Об этом сообщает Woman.ru.
Обилие мелких пайеток, покрывающих весь наряд, раньше было одним из самых распространённых решений для праздничных мероприятий. Однако сегодня чрезмерное сияние не всегда воспринимается как признак торжественности. Низкое качество блестящих декоративных элементов часто приводит к визуальной перегруженности: пайетки могут осыпаться, создавать неравномерную фактуру и утяжелять силуэт.
Современный подход предполагает работу с акцентами. Рекомендуется использовать отдельные блестящие элементы в сочетании с более спокойной основой. Это могут быть юбки, топы, аксессуары, такие как балетки с пайетками, клатчи со стразами или бархатные изделия с лёгким мерцанием. Такой подход сохраняет праздничный характер, но придаёт образу выразительность и сбалансированность.
Платье-футляр долгое время оставалось универсальной моделью, сочетающей сдержанность и элегантность. Однако для новогодней ночи 2026 года такой фасон рассматривается как менее уместный. Лаконичный силуэт может ограничивать подвижность, создавать ощущение статичности и не соответствовать динамичному характеру праздника.
Альтернативой становятся модели с более свободной формой: платья-жакеты, асимметричные варианты, изделия с акцентными плечами или мягкими драпировками. Они обеспечивают свободу движений и создают визуальную выразительность, оставаясь при этом достаточно структурированными. Подобные варианты легче адаптировать под праздничные сценарии, включая официальные события, камерные вечера и корпоративные встречи.
Тотальный чёрный комплект сохраняет классический статус, но в преддверии 2026 года уступает позиции более тёплым и насыщенным оттенкам. Монохромный чёрный образ может выглядеть тяжеловесно и снижать световой контраст в праздничной атмосфере.
Современные рекомендации предлагают использовать чёрный цвет дозированно. Он может стать акцентом — например, в виде аксессуара, обуви или детали верхней одежды. Основная палитра праздничного наряда формируется из выразительных оттенков: бордового, терракотового, приглушённого золотого, изумрудного и других благородных тонов. Это позволяет создать глубокий визуальный эффект и сохранить гармонию с общими праздничными мотивами.
Пышные юбки из грубого тюля или плотного фатина, ранее считающиеся одним из символов праздничных коллекций, постепенно выходят из актуальной моды. Их объём и текстура могут искажать пропорции фигуры, формировать излишнюю массивность и создавать ассоциации с театральными костюмами.
Современные коллекции ориентированы на более лёгкие и изысканные материалы. На смену массивным тканям приходят кружево, тонкие сетчатые фактуры, а также мягкие материалы с благородным блеском — атлас, креп-сатин, шелк. Такие изделия хорошо ложатся по фигуре, создают плавное движение ткани и подчёркивают естественную пластику силуэта.
Тяжёлый гипюр, несмотря на декоративность, может придавать образу излишнюю жёсткость. Фактура плотного кружева нарушает лёгкость наряда и делает силуэт визуально неподвижным. По этой причине популярность гипюра заметно снизилась.
Платья и топы из легких материалов с умеренным блеском лучше соответствуют современным тенденциям. Если требуется сохранить кружевную отделку, предпочтение отдаётся точечным декоративным элементам: манжетам, воротнику, подолу или небольшим вставкам. Это делает образ выразительным, но не утяжеляет его.
Элементы строгой офисной эстетики — приталенные блузы, зауженные прямые брюки — уступают место более расслабленным и пластичным моделям. Новогодний образ ориентирован на мягкие линии и декоративность. Популярность набирают блузы с рукавами "фонарик", жабо, воротниками-стойками и драпировками.
С такими блузами гармонично сочетаются брюки свободного кроя, струящиеся модели из атласа или гладкой кожи. Подобные сочетания создают визуально дорогое и сбалансированное решение, которое соответствует современным представлениям об элегантности.
Облегающие трикотажные платья, хотя и обеспечивают комфорт, редко воспринимаются как праздничный вариант. Они могут выглядеть слишком повседневно и ограничивать свободу движений.
В актуальных коллекциях предпочтение отдаётся моделям с более сложным кроем. Это могут быть платья-трапеции, модели макси с фактурными рукавами, асимметричными подолами или декоративными деталями. Такие фасоны позволяют сохранить тепло и комфорт, но выглядят значительно торжественнее. Дополнительный акцент формируется с помощью аксессуаров: ярких сумок, декоративных украшений и обуви праздничного сегмента. В ряде случаев помогает работа с силуэтом, как это демонстрируют решения, использующие многослойность зимнего гардероба.
Комбинезоны вернулись в праздничные коллекции, однако требования к их дизайну стали строже. Модели с глубокими вырезами или излишне открытыми деталями могут нарушать баланс образа. Для торжественного мероприятия предпочтительны изделия из бархата, парчи, шелка или других материалов с мягким блеском.
Силуэт комбинезона может быть как свободным, так и умеренно приталенным. Особое внимание уделяется линиям плеч, уровню талии и длине брюк. Популярны модели с асимметричными элементами, кейпами и аккуратными бретелями. Такие варианты формируют уравновешенный праздничный образ.
