Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Ночь работает лучше косметолога: ритуалы, которые превращают сон в бьюти-процедуру

Ночная маска для губ предотвращает трещины и сухость
Моя семья » Красота и стиль

После долгого дня единственное желание — провалиться в сон и не думать об уходе. Но если немного помочь коже и волосам перед сном, утро начнётся без паники перед зеркалом. Эти простые ритуалы не требуют сил, а результат виден уже после первой ночи.

Женщина в кровати с маской для сна
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в кровати с маской для сна

Уход за лицом: сияние, рожденное ночью

Главное правило вечернего ухода — очищение. Удаление макияжа и пыли даёт коже шанс "дышать" и восстанавливаться. На этом этапе важно не спешить: очищающее средство и мягкий массаж кончиков пальцев запускают кровообращение, делая лицо свежим даже без крема.

Чтобы усилить эффект, можно использовать ночные маски — они работают, пока вы спите. Такие средства удерживают влагу, разглаживают мелкие морщинки и делают кожу плотнее. Оптимально наносить их за час до сна, чтобы активные вещества успели впитаться, а не остались на наволочке. Подойдут и гидрогелевые формулы — лёгкие, но эффективные. Если тканевая маска пересохнет, она начнёт забирать влагу из кожи. Поэтому важно соблюдать время выдержки, указанное на упаковке. Лучший вариант — не больше 20 минут.

Волосы: восстановление и укладка во сне

Ночные процедуры для волос — спасение для тех, у кого нет времени утром. На кончики можно нанести питательную сыворотку или несколько капель масла. После этого волосы стоит заплести в свободную косу или собрать в мягкий пучок. Утром достаточно вымыть голову: локоны будут мягче и послушнее.

Слишком частое применение масел способно утяжелить волосы, поэтому таких процедур достаточно раз в неделю. В промежутках можно использовать несмываемые спреи с кератином или пантенолом — они создают защитный слой от трения о подушку.

Тем, кто хочет оздоровить кожу головы, пригодится уход за кожей под волосами: мягкий пилинг улучшает кровоток и помогает активным веществам масок работать глубже.

Хочется проснуться с волнами, как после укладки? Помогут мягкие бигуди или даже пояс от халата. Немного влажные пряди накручивают на тканевую ленту, фиксируют и ложатся спать. К утру локоны сохранят форму без нагрева и вреда. Об этом сообщает Улыбка Радуги.

Тело: питание и мягкость без усилий

Уход за телом ночью — это не только приятно, но и эффективно. После душа кожу стоит обработать скрабом, чтобы убрать ороговевшие клетки, а затем нанести молочко или крем. На слегка влажной коже средство впитается лучше, а эффект сохранится дольше.

Современные средства для душа, такие как гель-масло или тающее молочко, совмещают очищение и увлажнение, экономя время. Повторять ритуал можно пару раз в неделю, а ежедневно достаточно обработать сухие зоны — локти, колени, пятки.

Ноги и пятки: гладкость за ночь

Если обычного крема недостаточно, помогает проверенный приём — хлопковые носки. На очищённые стопы наносят крем с мочевиной и надевают носочки. За ночь кожа размягчается, трещинки становятся менее заметными.

Тем, кто предпочитает готовые решения, подойдут спа-носочки с питательной эссенцией внутри. Они действуют по тому же принципу, но не требуют дополнительных средств.

Руки и губы: защита, о которой часто забывают

Кожа рук особенно страдает от сухости и контакта с водой. На ночь полезно нанести плотный крем и надеть тонкие перчатки. Такой "компресс" помогает восстановить даже сильно пересушенную кожу.

Для губ подойдёт маска или густой бальзам. Пока вы спите, средство заживляет трещинки и убирает шелушение. Утром достаточно снять остатки сухой салфеткой — и можно наносить помаду.

Ночные средства против дневных

Дневной уход направлен на защиту от внешней среды, а ночной — на восстановление. Разница — в составе и концентрации активных веществ.

  • Дневные кремы содержат SPF, матирующие и антиполютантные компоненты.
  • Ночные средства насыщены маслами, ретинолом и пептидами, которые работают в отсутствие солнечного света.

Использование ночных продуктов ускоряет регенерацию клеток, а при регулярности эффект накапливается — кожа становится плотнее, а волосы блестят естественно.

Плюсы и минусы ночного ухода

Плюсы

  • Экономия времени утром.
  • Глубокое восстановление кожи и волос.
  • Меньше стресса для организма — все процессы происходят во сне.
  • Подходит для любого типа кожи.

Минусы

  • Необходима регулярность.
  • Некоторым средствам нужно время на впитывание.
  • Избыток масел может вызвать утяжеление волос или раздражение кожи.

Советы шаг за шагом

  1. Сначала очистите кожу лица и тела, уберите макияж.
  2. Нанесите уходовые средства, подходящие для ночного использования.
  3. Используйте защиту для волос и рук — наволочку из шёлка, перчатки, спа-носочки.
  4. Проветрите комнату: свежий воздух улучшает качество сна и эффект ухода.
  5. Ложитесь спать до полуночи — в это время активнее идут восстановительные процессы.

Популярные вопросы о ночных бьюти-процедурах

1. Можно ли оставлять маски на лице на всю ночь?

Нет, только если это специально ночная маска. Обычные тканевые при пересыхании забирают влагу из кожи.

2. Какие масла подходят для волос ночью?

Лучше всего лёгкие — аргановое, миндальное, кокосовое. Они не утяжеляют волосы и не пачкают подушку.

3. Как сохранить укладку до утра?

Использовать мягкие бигуди или шелковую наволочку. Они уменьшают трение и ломкость волос.

4. Сколько раз в неделю делать ночной уход для тела?

Полный ритуал — 1-2 раза, лёгкое увлажнение — каждый вечер.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы сон кожа волосы красота
Новости Все >
В преддверии Нового года эксперт Дмитрий Бондарь предостерегает от покупки ёлки с рук
Subaru признана брендом номер один в рейтинге Consumer Reports 2025 года
Кровь мечехвостов выявляет токсины в медицинских имплантах — National Geographic
Короткий квадрат делает пальцы визуально короче — мастер маникюра Календжян
Шум в ушах может быть предвестником инсульта и потери слуха — врач Зайцев
Регулярная ходьба на месте помогает снижать вес
Халапеньо показал устойчивость к комнатному выращиванию — по данным "Ботанички"
После Чернобыля разработаны самые безопасные реакторы — Курчатовский институт
Еда перед анализом искажает результаты обследования — verywellhealth.com
Сериал "Смерть Банни Манро" раскрывает тему отцовства
Сейчас читают
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Наука и техника
Амазонские гиганты компенсируют часть глобальных выбросов — Nature Plants
Скрытая планка для хранения кухонных полотенец стала трендом 2026 года — Malatec
Недвижимость
Скрытая планка для хранения кухонных полотенец стала трендом 2026 года — Malatec
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Недвижимость
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Популярное
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность

Узнайте, как оставаться активным и здоровым после 60 лет. Лучшие виды спорта, советы по безопасности и рекомендации экспертов для поддержания здоровья.

Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
Кошки сканируют пространство в темноте усами — эксперты
Одно движение ножницами — и кот инвалид: безобидная стрижка лишает питомца главного органа чувств
Гиганты Амазонки пошли в рост: в недрах леса запускается процесс, меняющий климатические прогнозы
Самолёт Судного дня исчез над Атлантикой — странности миссии вызывают ещё больше вопросов
Новая стратегия безопасности США видит в России партнера, а в Европе – проблему Любовь Степушова Утренние тренировки повышают суточный расход энергии — диетолог Евгения Соколовская Валерия Жемчугова Новый эукариот найден в горячем ручье Лассен-Парка — микробиолог Анджела Оливерио Игорь Буккер
Луна подойдёт так близко, что воздух загудит: ночь 4 декабря обещает редкое и завораживающее зрелище
Полотенца исчезают с дверцы духовки: новая кухонная хитрость меняет привычки
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Толстые носки больше не нужны: дешёвый слой под ковром превращает ледяной пол в тёплый
Последние материалы
В преддверии Нового года эксперт Дмитрий Бондарь предостерегает от покупки ёлки с рук
Subaru признана брендом номер один в рейтинге Consumer Reports 2025 года
Кровь мечехвостов выявляет токсины в медицинских имплантах — National Geographic
Короткий квадрат делает пальцы визуально короче — мастер маникюра Календжян
Шум в ушах может быть предвестником инсульта и потери слуха — врач Зайцев
Регулярная ходьба на месте помогает снижать вес
Халапеньо показал устойчивость к комнатному выращиванию — по данным "Ботанички"
После Чернобыля разработаны самые безопасные реакторы — Курчатовский институт
Еда перед анализом искажает результаты обследования — verywellhealth.com
Сериал "Смерть Банни Манро" раскрывает тему отцовства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.