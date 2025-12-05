Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

В зеркале — идеал, а на фото — ужас: почему тональный крем подводит именно тогда, когда нужен

Освещение изменяет оттенок тонального крема на фото — визажист Сурамаева
Иногда всё кажется идеальным: кожа ровная, макияж аккуратный, но стоит сделать фото — и тон вдруг выглядит бледнее, темнее или вовсе уходит в желтизну. Виновато не зеркало и не визажист, а свет, вспышка и настройки камеры. Понять, как избежать таких ошибок, помогут советы профессионалов.

Как свет влияет на восприятие тона

Освещение способно полностью изменить впечатление от макияжа. Искусственные лампы делают кожу теплее или холоднее, а вспышка искажают оттенок. Поэтому тон, идеально подобранный в ванной, на улице может смотреться совершенно иначе.

Главное правило — проверять макияж при разном освещении: у окна, при лампах и с включённой вспышкой. Это позволит заметить несовпадение оттенков и выбрать правильную основу. Если камера добавляет "жёлтизну", значит, стоит подобрать более нейтральный тон. Современные технологии обработки изображений, как и Google Фото вернул важный инструмент, могут показать, насколько сильно освещение влияет на восприятие цвета.

"Я всегда советую проверять макияж при естественном и искусственном свете. Только так можно понять, как он будет выглядеть на фото". — поясняет визажист Айша Сурамаева.

Как выбрать идеальный тон

Лучше всего тестировать тональный крем не на руке, а на линии шеи — именно эта зона даст наиболее точное совпадение с цветом лица и тела. При покупке в магазине стоит взять сразу несколько оттенков, близких к вашему. Затем нанести небольшие полоски и выбрать ту, что максимально сливается с кожей. Об этом сообщает Улыбка Радуги.

Если выбор происходит онлайн, ориентируйтесь на фото моделей с похожим цветом кожи, изучайте отзывы и описания продуктов. Некоторые бренды предлагают виртуальные тестеры — они помогают "примерить" оттенок перед покупкой.

"Если сомневаетесь — берите нейтральный тон. Он редко даёт ошибки и выглядит естественно", — советует визажист.

Чтобы макияж оставался естественным круглый год, полезно иметь два средства: один оттенок для зимы, когда кожа светлее, и другой — для лета, когда появляется загар. Тогда получится легко подстраиваться под сезон, смешивая тона между собой.

Плюсы и минусы популярных средств

На рынке существует три основных типа базового покрытия: BB, CC и классический тональный крем. Каждый из них имеет свои особенности и лучше подходит под определённые задачи.

  • BB-крем подойдёт тем, кто любит лёгкое покрытие и натуральный эффект. Он выравнивает цвет лица, не утяжеляя кожу.
  • CC-крем помогает скорректировать покраснения и добавить сияния. Его часто выбирают обладатели чувствительной кожи.
  • Тональный крем обеспечивает плотное покрытие и подходит для вечернего макияжа или фотосессий.

Важно учитывать тип кожи. Для жирной лучше выбрать матирующий вариант, для сухой — увлажняющий. Так макияж будет выглядеть свежим и стойким.

Советы по стойкости макияжа

  1. Наносите тон тонким слоем. Излишек продукта чаще всего подчёркивает текстуру кожи.
  2. Не забывайте о подготовке — увлажнение и база продлевают стойкость.
  3. Фиксируйте макияж рассыпчатой пудрой или спреем — так он сохранится дольше.

Если макияж кажется слишком плотным, можно промокнуть лицо бумажной салфеткой — это снимет лишний блеск. Простые приёмы позволяют быстро добиться результата и сэкономить время.

Почему консилер скатывается

Частая ошибка — наносить слишком много средства под глаза. Излишек быстро собирается в морщинки. Чтобы этого избежать, добавляй консилер понемногу, мягко вбивая его пальцами. Не заходи слишком близко к ресничной линии: кожа в этой зоне тонкая и быстро теряет влагу.

"Главное — не переборщить. Консилер должен маскировать, а не создавать эффект пирога", — поясняет Айша Сурамаева.

Для стойкости можно использовать фиксирующий спрей. Нанеси его на кисть и аккуратно пройди под глазами лёгкими движениями. После этого слегка припудри кожу рассыпчатой пудрой — она создаёт незаметное покрытие и предотвращает скатывание макияжа в течение дня.

Проверка на дневном свете

Финальный шаг — оценить результат при естественном освещении. Иногда стоит просто сделать шаг к окну, и в зеркале видно, где требуется лёгкая растушёвка или дополнительный штрих. Дневной свет — лучший "арбитр" для оценки макияжа, особенно если впереди фотосессия или мероприятие.

Сочетание правильного освещения, подобранного тона и аккуратного нанесения превращает даже повседневный макияж в уверенный и гармоничный образ. Главное — не бояться экспериментировать и прислушиваться к своим ощущениям: ведь идеальный тон — это тот, в котором ты чувствуешь себя собой.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
