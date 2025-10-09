Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Григорий Погосян

Чем удивили бренды Московской недели моды в этом сезоне

Осень — время обновления гардероба и поиска новых идей для образов, а где вдохновляться, как не на показах, где традиции встречаются с экспериментом? Московская неделя моды вновь подтвердила статус Москвы как центра отечественной индустрии моды, где локальные дизайнеры задают визуальные ориентиры и гармонично соединяют историю и современность, игру фактур и внимание к деталям. Свои коллекции представили как молодые, так и уже известные бренды, и в этой статье мы рассказываем о пяти брендах, чьи коллекции впечатлили и, которые стоит взять на заметку, чтобы обновить свой гардероб в этом сезоне.

 

Soroka On Course

Величественные залы ГМИИ им. А. С. Пушкина стали идеальным пространством для показа Soroka On Course — бренда, чьи коллекции будто ведут зрителя по страницам истории костюма. В этот раз дизайнер Сергей Сорока выстроил визуальный рассказ о моде разных эпох, соединяя архитектурную строгость линий и мягкость драпировок. Сдержанная палитра, построенная на нюансах серого, молочного и чёрного, подчёркивает интеллигентную эстетику бренда. Но в коллекции есть место и для эксперимента: современные силуэты с акцентными плечами соседствуют с романтичными платьями в духе рококо, костюмами с бахромой и кружевом, напоминающими ревущие 1920-е, и блестящими фактурами, отсылающими к дерзким 2000-м. Этот модный диалог времён делает Soroka On Course одной из самых концептуальных коллекций сезона. Специально для показа специалисты PROMAKEUP laboratory — первого российского бренда профессиональной декоративной косметики, разработали уникальную текстуру — гибрид помады и тинта, условно назовем ее "губное суфле". Один оттенок — множество эффектов.

 

Diná

Дизайнер Диана Жалилова представила коллекцию "Быть собой" — манифест внутренней гармонии и поиска подлинности через язык одежды. Мягкие, текучие силуэты и приглушенная природная палитра уравновешиваются насыщенными этническими орнаментами, каждый из которых несет символический смысл. Здесь драпировки выражают мягкость характера, многослойность — глубину личности, а яркие узоры напоминают о корнях и мечтах. Diná удалось создать тонкий баланс между скромностью и самовыражением, между современным городским темпом и созерцательной мудростью традиций — и именно это делает ее коллекцию одной из самых запоминающихся на Московской неделе моды.

 

Phata-Morgana

Проект Phata-Morgana открыл пятый день Московской недели моды на Болотной площади и стал настоящим театром символов. В новой коллекции дизайнер обращается к идее моды как искусства иллюзии — отсюда и глубокий черный бархат, покрывший не только одежду, но и сам подиум. Этот материал становится метафорой творческой энергии и утонченной драмы. Среди монохромных силуэтов внезапно появляются белоснежные акценты — топы, колготки, туфли, будто проблески света в густой тьме. Коллекция строится на игре противоположностей: чувственный гранж встречается с лаконичным минимализмом, смелые вырезы и графичные плечи — со строгими линиями кроя. Phata-Morgana демонстрирует, как мода может быть одновременно философской и эмоциональной, сохраняя при этом точность формы и смысловую глубину.

 

Alena Cojocaru

Дизайнер Алена Кожокару представила коллекцию, вдохновленную образом Екатерины II — женщины, в которой сила и мягкость существовали в совершенном равновесии. Современная интерпретация екатерининского костюма воплотилась в подчеркнутой линии плеч, корсетной посадке и архитектурных силуэтах. При этом легкость многослойных форм и благородство фактур создают ощущение внутреннего диалога с прошлым. В коллекции бархат сочетается с матовой текстурой, мягкая шерсть с плотным хлопком, а оттенки темно-синего, изумрудного и красного с деликатным молочным. Особое внимание привлекают переработанные элементы из архивных вещей — они поддерживают тему памяти, уважения к истории и связи поколений. Эта коллекция — не просто дань прошлому, а его современное переосмысление с безупречным чувством формы.

 

Alena Nega

Московский бренд Alena Nega представил на ВДНХ новую коллекцию под названием Bliss — тонкое исследование контраста и формы. Дизайнер Алена Нега обращается к своим фирменным приемам: строгая геометрия кроя сочетается с легкостью тканей и таинственной, почти северной палитрой. Полупрозрачные шифоны сочетаются с плотными костюмными материалами, а мерцающие текстуры придают нарядам мягкое свечение. Коллекция будто дышит холодным ветром Балтики — серые, бежевые, коричневые и черные оттенки отсылают к морскому горизонту и небу над побережьем. В этих образах нет места вычурности: в их лаконичности скрыта сила, а в строгих линиях — романтика. Bliss — коллекция о внутреннем равновесии и красоте простоты, которая звучит особенно актуально в новом сезоне.

Автор Григорий Погосян
Григорий Погосян — внештатный автор Правды.Ру
