Лондон, Париж, Москва: путь арт-директора Анастасии Ярославцевой

Мишель Лами, Рик Оуэнс, Елизавета Базыкина: проекты арт-директора Анастасии Ярославцевой, о которых говорит весь фэшн-мир

От съемки Мишель Лами и Рика Оуэнса до собственной выставки в галерее Лондона.

Фото: Фото из личного архива Анастасии Ярославцевой Продюсер и арт-директор Анастасия Ярославцева

Нашумевшая съемка для пары дизайнеров Мишель Лами и Рика Оуэнса, фото-проект для актрисы Елизаветы Базыкиной и одной из самых известных фигур в мире российского фэшн-бизнеса Ольги Карпуть, выставка в Лондоне и бесконечное количество публикаций в модных журналах — все это заслуги известного продюсера и арт-директора Анастасии Ярославцевой. О ней говорят, ей восхищаются, ее работам подражают как в России, так и во всей Европе. Сегодня поговорим о том, как девушке из Новосибирска удалось добиться столь высокого уровня признания у публики и профессионалов, чем ее стиль цепляет с первого взгляда и как ей удается работать с мировыми звездами моды и кино.

Убивая глянец

Работы Анастасии уникальные и смелые, иногда даже на грани безумия, но именно в этом их сила и особое очарование. Никаких банальных образов, одинаковых поз, безликой красоты. Анастасия ставит запрет на бездушный глянец и много экспериментирует: голограммы на тарелках, "оторванные" головы у моделей, трескающиеся зеркала, цветочный диван, укутанный в пластик. Каждая ее работа не дает зрителю даже шанса оторваться или быть забытой.

Стиль Анастасии невозможно не заметить. Он заключается в переосмыслении эстетики ретро. В отличие от множества современных съемок, в которых "винтажом" называют прическу и пару аксессуаров у модели, Анастасия воссоздает эту эпоху на уровне эмоций. Она использует стиль 70-х и старого Голливуда не как форму, а как состояние. Свет и палитра работают как носители ощущения. Это делает кадр живым, он воспринимается как воспоминание, что сегодня особенно ценно.

Анастасии удалось заговорить на киноязыке внутри фэшн-фотографии. В каждом ее проекте кроется драматическая история. Ее модели — это герои.

Анастасия, как выдающийся продюсер, нарушает шаблоны. Девушка не старается запечатлеть тренды, а создает сильные, новые образы, в которых главными героями становятся эмоции и переживания зрителя.

В чем здесь новаторство? Большинство арт-директоров оперируют картинкой: красивый свет, поза, стиль. Анастасия же полагается на сценарную структуру. В каждой ее работе есть сюжет, персонаж с мотивацией, атмосфера эпохи (часто ретро) и даже эмоциональная арка. Это режиссерский подход, практически сценарная режиссура. И она применяет его в сфере, где раньше так не работали.

Сегодня многие профессионалы мечтают попасть к ней в команду. Но девушка признается, что сделать это довольно трудно, практически невозможно. Дело в том, что она старается работать только с топовыми профессионалами и в рамках одной команды. Так, например, сегодня вместе с ней коллаборациями занимается фэшн-консультант Виктория Салават, сотрудничающий с VOQUE, стилист по волосам, сотрудничающий с L'Officiel и другие звездные персоны модной индустрии.

Скорость как визитная карточка

Анастасия — продюсер и арт-директор в одном флаконе, то есть выполняет обязанности обоих этих специалистов, что выигрышно выделяет ее на фоне других профессионалов. Продюсер в модной съемке отвечает за весь организационный процесс. Он собирает команду, находит локации, ведет переговоры с брендами, контролирует бюджет и следит, чтобы проект был реализован в срок и без срывов. Арт-директор — это человек, который определяет визуальное направление съемки, отвечает за стиль, настроение, цветовую палитру, композиции, костюмы, референсы и атмосферу кадра. В случае Анастасии Ярославцевой эти две роли соединяются. Она одновременно управляет всей съемкой как продюсер и задает ее художественный язык как арт-директор. Поэтому ее проекты получаются целостными, начиная от первого слайда мудборда до финального кадра в журнале.

Работает она супероперативно, и в этом ее конек. Пока другие месяцами обсуждают концепт, Анастасия все придумывает сама, продюсирует и выпускает материал в разы быстрее.

Работа с селебрити

Несмотря на свой юный возраст, Анастасия Ярославцева уже успела поработать с настоящими легендами мировой моды. Среди них — Мишель Лами, эксцентричная муза и партнер Рика Оуэнса, которую называют иконой андерграунда. Вместе с самим Оуэнсом они стали героями съемки, которую Анастасия продюсировала в одном из самых престижных модных музеев Парижа Palais Galliera. Это был не просто фотопроект, а настоящий арт-перформанс, в котором Ярославцева запечатлела не моду как продукт, а живую энергию и характер тех, кто ее создает.

Также Анастасия сотрудничала с Ольгой Карпуть, одной из главных фигур российского модного бизнеса, основательница KM20, Елизаветой Базыкиной, актрисой, известной по роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", Дианой Коркуновой, моделью, инфлюенсером и блогером с международной аудиторией (более 1,3 млн подписчиков!), Марией Червоткиной, моделью и блогером, Baya Gorbusha, моделью и актрисой, которая приняла участие в съемке в Париже и многими другими известными персонами.

Работы Анастасии Ярославцевой публиковались в ряде авторитетных модных изданий как в России, так и за рубежом. Ее съемки можно увидеть на страницах Nasty Magazine — одного из самых влиятельных независимых fashion-изданий Европы. Ее проекты регулярно появляются во французском Badlon Magazine, известном своими концептуальными съемками и поддержкой авангардного взгляда на стиль. Интерес к ее работам регулярно проявляют как крупные глянцевые редакции, так и нишевые арт-платформы.

Выставка в Лондоне

В 2024 году Анастасия Ярославцева представила выставку в Лондоне в The NOHO Galleries. Во время создания экспозиции талантливая девушка выступила сразу в нескольких ролях, как арт-директор, продюсер и даже стилист, полностью контролируя художественное и концептуальное направление проекта. Центральной частью экспозиции стал проект "Лолита", который вызвал большой резонанс. На открытие приехали гости и представители креативной индустрии из разных стран, включая Великобританию, Францию, Италию и Россию. Один из модных журналов опубликовал съемку, приурочив выпуск к открытию выставки, как подтверждение высокого интереса к проекту.

Работы Анастасии — это всегда чуть больше, чем просто фото- или видео-арт. Она строит целые визуальные миры, полные сюжетов и драм. Благодаря ее подходу в моду возвращаются эмоции и тонкие смыслы. И в этом состоит ее главный вклад в креативную индустрию.

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