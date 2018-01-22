Совместимы ли диета и алкоголь

Вспомним французов: они не представляют трапезы без вина и все равно слывут одной из самых стройных наций в мире. А если послушать ту же Кейт Мосс, то ящики шампанского являются неотъемлемой частью backstage любого модного показа. А ведь модели – жутко худые!

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Диетологи разводят руками. Сказать по чести, у них до сих пор нет однозначного мнения насчет того, как соотносятся стройность и алкоголь. Сами по себе горячительные напитки достаточно калорийны. Особенно если речь идет о ликерах (около 336 калорий), водке (около 200 калорий), газированных коктейлях (около 250 калорий), сладком крепленом вине (230 калорий).

Главное их коварство вовсе не в калорийности, а в «разжигании» аппетита. Ведь за коктейлем и бокалом вина непременно последуют маслинки, сыр, креветки, тарталетки и прочая снедь. И дело не только в «культуре закусывания».

Чаще всего, алкоголь, особенно натощак, вызывает ложный голод. А аппетитные канапе обманывает нас своими маниатюрными размерами: «Ну еще одно, ну еще парочку, и вот это попробую…» В итоге за вечер мы съедаем едва ли не столько же калорий, сколько диета предлагаем нам на неделю. Какая уж тут диета…

С другой стороны, если у вас хорошая сила воли, и вы точно удержитесь от «праздника живота», то вполне можете позволить себе бокальчик-другой любимого напитка. Во-первых, алкогольные калории сгорают быстрее, чем обычные.

А во-вторых, есть немало напитков, у которых калорийность не зашкаливает. Кружка пива (250 мл) «весит» 90 калорий – главное, остановиться на одной. Бокал (125 мл) белого вина 83 – калории, бокал красного – 85 калорий.

К тому же сухое вино содержит еще и полезные энзимы, которые отвечают за создание липидов, помогающих переваривать жирную пищу. Но полезно только качественное сухое виноградное вино, а его бывает довольно сложно найти. Оно точно не разливается в «тетрапаки».

Зато, если купите благородную бутылочку, то сможете позволить себе выпить даже во время диеты. Известный диетолог Монтиньяк (разумеется, француз) советует худеющим выпивать около 250 мл (2 бокала) сухого вина в день. Это позволяет переварить тяжелую пищу максимально легко.

Есть даже «Винная диета» - монодиета, которую желательно соблюдать не больше трех суток. Чтобы не спиться. Если вам необходимо скинуть несколько килограмм за короткий срок, то вот вам весьма гламурный способ. Одно лишь условие – не стоит экспериментировать с ним в рабочие будни. «Навеселе» работать будет сложновато.

В течение суток разрешается выпить бутылку сухого красного вина. Желательно растягивать удовольствие и пить по 50 мл 15 раз в день. Хотя можно «уговорить» всю бутылочку на ужин.

Но все же постарайтесь равномерно распределить напиток, чтобы чувство голода не помешало твоей диете. Кроме вина допускается либо съесть три больших зеленых яблока, либо полбулки зернового хлеба. Их можно употреблять в любое время суток.

И тот, и другой вариант «облегчит» организм, избавив его от лишней жидкости. Но повторяем: диету нельзя соблюдать более трех дней! В течение этого времени вы и так сбросите от трех до пяти килограмм.

Кому подходит такая диета? Она оптимальна для тех, кому предстоит какой-нибудь праздник. Накануне выпиваете бутылочку вина и едите яблочки. В день торжества, не отрываясь от тусовки, пьете вино, закусывая зерновыми хлебцами.

И на следующий день также соблюдаете диету. Хватит силы воли? Праздник не будет испорчен, да к тому же унесет с собой несколько лишних килограмм. К тому же эта диета, как утверждает Wmj.ru, окажет положительное влияние на состояние сердца и сосудов, очистит организм и запустит механизм похудения.

Недостатки диеты Как и любая монодиета, она весьма ограничена в питательных свойствах, так что ею нельзя злоупотреблять. Кроме того, не каждый желудок сможет вынести три дня на алкоголе и яблоках.

Так что имеет смысл проконсультироваться со специалистом. Сразу надо сказать, что перед диетой нужно настроить себя на «диетичный» лад и дня три посмотреть FashionTV. Иначе можно сорваться.

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Лучшая диета для плоского живота