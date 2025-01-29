Юлиана Кузинская: Не только делиться знаниями и опытом, но и вдохновлять на профессиональное развитие

Сфера красоты — сегмент, в котором процесс развития не прекращается никогда. Это касается и новичков, и даже опытных мастеров, ведь бьюти-индустрия продолжает меняться. Появляются новые техники, тренды, направления. Тем, кто хочет не просто удержаться на плаву, но и расти, заинтересовывать и привлекать клиентов, необходимо не просто постоянно учиться, но становиться экспертом в своей сфере, делиться своими знаниями и опытом.

Фото: Фото из личного архива Юлианы Кузинской Юлиана Кузинская, один из ведущих европейских специалистов по наращиванию ресниц, автор обучающих курсов, эксперт, судья международных чемпионатов

С чего начинается путь в сферу красоты, как может развиваться карьера, какие цели может и должен ставить перед собой начинающий мастер — об этом 7дней рассказала Юлиана Кузинская, мастер по наращиванию ресниц и один из ведущих европейских специалистов в этом направлении, автор обучающих курсов, эксперт, судья международных чемпионатов, лауреат престижных, признанных на уровне профессиональных сообществ премий IBA BEAUTY AWARDS и Top10 Lashmaster, популярный бьюти-блогер.

Заработать и реализовать себя: зачем приходят в бьюти-индустрию

В сфере красоты в последние годы зарплаты увеличиваются. Так, согласно результатам исследования, проведенного одним из ведущих российских онлайн-сервисов "Авито Работа", только в период с декабря 2023 по февраль 2024 года зарплатные предложения в этой сфере выросли в среднем на 23%. Причин много — это и увеличивающийся спрос на такие услуги, и высокий уровень конкуренции. Так что если раньше индустрия привлекала возможностью проявить себя и самореализоваться, то сегодня она представляет интерес и для тех, кто хочет получать стабильный и достаточно высокий доход.

"В сферу наращивания ресниц я пришла в 2013 году. Уже тогда я понимала, что в ней можно заработать неплохие деньги, но меня она привлекала как что-то интересное, новое. А еще я хотела реализовать себя, и это было главным", — вспоминает Юлиана.

Для обучения тогда еще будущий мастер по наращиванию ресниц выбрала индивидуальный формат — это дало возможность ей начать работать сразу же после получения диплома. Для 2013 года направление было достаточно редким — в том регионе Финляндии, где Юлиана тогда жила, она была одной из первых, кто занимался наращиванием. Спустя некоторое время ей удалось зарекомендовать себя, начали поступать приглашения из салонов, однако она выбрала частную практику.

Из тренеров в чемпионы

Жизнь, тем временем, шла своим чередом, в том числе, личная — Юлиана вышла замуж, забеременела. Именно в период ожидания ребенка у мастера появилась серьезная аллергия на клей. Посоветовавшись с мужем, она решила оставить свое дело и переехать в Хельсинки. Юлиана родила сына, ушла в декретный отпуск — и начала скучать. И снова решила вернуться к обучению.

"Нужно было как-то разнообразить свои "мамские” дни, и я начала проходить курсы одни за другими, повышать свою квалификацию. Уже в процессе поняла, что все-таки выбрала свое дело — то самое, от которого получаю настоящее удовольствие до сих пор", — отмечает она.

Появилась новая цель — стать тренером. Путь к ней занял почти год, был долгим и трудным. Учиться приходилось в буквальном смысле с маленькими детьми на руках, без посторонней помощи. Были моменты, когда руки уже почти опускались — Юлиана вспоминает, что в какой-то момент у нее даже начались панические атаки, и она не понимала, где взять сил для того, чтобы дойти до конца. А потом вспоминала о цели — и силы находились.

После получения диплома тренера у Юлианы появилась новая амбициозная цель — участие в чемпионатах мира. Она вспоминает, что хотелось проверить себя, услышать критику со стороны признанных мастеров и понять, правильной ли дорогой она идет. Однако результат превзошел ожидания — первое место среди экспертов по итогам онлайн-чемпионата FINNISH GRAND OPEN BEAUTY CUP, а затем и первые места по итогам WBC Beauty Champ и Lashstyle Champ.

"Я была ошарашена! Победа на международных чемпионатах, и это при том, что практики у меня почти не было, только теория, база, еще и пауза длиной в шесть лет. Для меня это был знак — я поняла, что все мои усилия были не напрасными, и я все делала и делаю правильно", — признается Юлиана.

Победа в столь крупных и авторитетных чемпионатах — действительно большое достижение, ведь они известны строгим судейством и жесткой конкуренцией: участие в борьбе за первые места принимают лучшие мастера. Так, FINNISH GRAND OPENBEAUTY CUP — самый престижный конкурс в Финляндии для профессионалов в области ногтевого сервиса, наращивания ресниц, ламинирования и макияжа. Именно с участия в нем началась серия профессиональных побед Юлианы Кузинской. Worldbeauty championship WBC и ONLINE CHAMPIONSHIP — соревнования мирового уровня, в которых конкуренция между мастерами еще более жесткая.

Новые цели и новые победы

Успех вдохновил. Победа на конкурсе, признание — все это стало мотивацией для новых достижений. Юлиана освоила новую технологию LED-наращивания ресниц и бровей, начала активно использовать ее в работе. В процессе она обращала внимание на нюансы способа и часто думала о том, что можно было бы улучшить, усовершенствовать. Так появилась ее собственная уникальная методика наращивания ресниц.

"Моя технология основана на применении UV-LED лампы: метод не только эффективный, но и безопасный. Благодаря этому он получил распространение среди профессионалов lash-индустрии. На курсах я рассказываю о том, как функционируют лампы, ускоряющие процесс полимеризации клея, помогаю осваивать новые инструменты и техники, повышающие качество работы. Безусловно, в своей работе этот метод тоже применяю", — объясняет Юлиана.

Новая методика кардинально изменила подход к процессу наращивания ресниц. Как объясняет Юлиана, сама UV-LED лампа применяется не на старте и не в процессе процедуры, но на ее заключительном этапе этапе. За счет этого можно не просто ускорить процесс, но и обеспечить высокое качество результата и стойкость.

"Наращивание ресниц по традиционным технологиям предполагает длительное ожидание — нужно время, чтобы клей зафиксировался. В рамках своего метода я использую специальный быстросохнущий клей, состав которого разработан с учетом параметров UV-LED излучения. После завершения процедуры включаю лампу, благодаря чему полимеризация клея происходит в буквальном смысле мгновенно — за несколько секунд", — объясняет Юлиана.

Процедура наращивания ресниц по авторской методике Юлианы Кузинской занимает почти на 40% меньше времени по сравнению с обычной. Для мастеров, использующих технологию на практике, это несомненный плюс: можно увеличить число клиентов и повышать доход. Кроме того, повышается и качество склеивания — UV-LED излучение обеспечивает равномерную и моментальную полимеризацию состава, надежное соединение искусственных и натуральных ресниц. Риск аллергических реакций минимален, ведь клей высыхает очень быстро, так что его пары попросту не успевают оказать неблагоприятное воздействие на организм.

Авторским методом наращивания, разработанным Юлианой Кузинской, начали интересоваться другие мастера. Специалисты все чаще выражали желание освоить технологию для того, чтобы использовать ее уже в своей работе. Автор методики пошла им навстречу и разработала два образовательных курса, на которых делится своим опытом и подробно рассказывает о тонкостях процесса. Курсы пользуются популярностью, и число желающих обучиться инновационному методу наращивания продолжает расти. После завершения курсов Юлианы Кузинской мастера активно применяют его в работе.

Держать руку на пульсе индустрии

Сегодня сфера красоты переживает период своего расцвета. Регулярно появляются различные инновации, меняются тренды. Как эксперт, Юлиана остается в курсе всего, что происходит в индустрии. В ней она выделяет несколько трендов, в их числе — легкость и натуральность. Предпочтение отдается естественности, и для такого наращивания используются соответствующие технологии: Kim K Style, мягкое 2D и 3D наращивание. Спросом пользуется услуга по ламинированию ресниц с кератином — ее все чаще выбирают в качестве альтернативы наращиванию. В целом, больше внимания уделяется натуральности, удобству, инновационным решениям. И этим трендам в полной мере соответствует разработанный Юлианой метод.

Юлиана продолжает принимать участие в онлайн-чемпионатах в качестве судьи — ее регулярно приглашают как признанного эксперта, опыт и знания которого особенно ценятся в индустрии. И это мероприятия европейского и мирового уровня, высокой категории. К примеру, в 2024 году она судила онлайн-соревнования Lashstyle Championship, в рамках которого свой профессионализм демонстрировали мастера по наращиванию ресниц и бровей со всего мира, и получила отдельную благодарность за объективную и справедливую оценку. Также Юлиана Кузинская была судьей на онлайн-чемпионате World Beauty Championship, где оценивала работы самых креативных представителей индустрии красоты.

Как судья Юлиана Кузинская не просто выносит профессиональные вердикты, но подробно анализирует выступления — записывает и публикует в социальных сетях видео, в которых разбирает ошибки участников, демонстрирует, где и как можно улучшить ту или иную работу. Такие видео подписчикам особенно интересны, о чем свидетельствуют сотни комментариев со словами благодарности, и, конечно же, охваты — 66 000, и это с учетом того, что блог Юлиана начала вести совсем недавно.

"Судейство помогает мне оставаться перфекционистом. Я сразу вижу, что в моей работе не так, оперативно это исправляю или отрабатываю то, что нужно, на другой модели", — делится Юлиана.

В конкурсах, кстати, она участвует не только как судья, и всегда успешно. Из недавних достижений — статус международного победителя Top10 lashmaster и премия IBA BEAUTY AWARDS. Статуса Top10 lashmaster удостаиваются лучшие представители beauty-сферы со всего мира, самые талантливые, увлеченные своим делом. Премия вручается за вклад в продвижение и развитие индустрии красоты. IBA BEAUTY AWARDS — престижная награда, которая присуждается лучшим мастерам в области красоты, применяющим в работе инновационные технологии, демонстрирующим высокие результаты, своего рода знак качества для специалиста и его признание на высоком уровне. Как отмечает Юлиана, если мастер удостаивается таких наград, значит, он находится на передовой индустрии, соответствует высоким стандартам и постоянно совершенствуется. Это гарант доверия клиентов и подтверждение безупречной репутации.

Создать личный бренд и передать опыт

Создание сильного личного бренда, который станет ориентиром для мастеров в индустрии красоты — так Юлиана обозначила для себя основную цель на ближайшее будущее. Она собирается полностью перейти в онлайн-формат и сосредоточиться на совершенствовании своей авторской технологии наращивания ресниц на практике, рассказывать о ней.

"Конкуренция в бьюти-индустрии будет только расти. Чтобы удерживать позиции, мастерам придется развивать свои личные бренды, проходить сертификацию, участвовать в конкурсах и повышать свой профессионализм. В таких условиях появится новое поколение высококвалифицированных специалистов", — прогнозирует она.

Новичкам Юлиана настоятельно советует уделять максимум времени обучению и практике, в идеале — пройти качественные образовательные курсы с тренировкой на моделях. Очень важно учиться на своих ошибках, посещать мастер-классы, следить за трендами, которые в ближайшие годы будут сменять друг друга, ведь сфера наращивания ресниц и бровей активно развивается, отражая изменения в запросах клиентов.

И еще одна важная, долгосрочная цель Юлианы — сохранять позиции лидера индустрии, признанного эксперта, в статусе которого она находится сейчас.

"Я хочу не только делиться своими знаниями и опытом, но и вдохновлять на профессиональное развитие других. Сейчас активно работаю над созданием качественных обучающих программ, которые будут полезны как для начинающих мастеров, так и для профессионалов, которые стремятся развить свои навыки. Уделяю большое внимание развитию профессионального блога — чтобы взаимодействовать с моей целевой аудиторией, выстраивать с ней доверительные отношения", — делится своими планами Юлиана.