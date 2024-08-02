Лицо Celine и Armani: разговор о красоте и стиле с моделью Викторией Соломенцевой

Мы часто видим Викторию Соломенцеву на обложках журналов, на подиуме и в ярких рекламных кампаниях: фотовыставки Peony Pavilion, съемки для Celine и Armani, L'Officiel Art Asia, работа с Yang Xun. Но за этим образом стоит живой человек со своими историями, мечтами и взглядами на жизнь. В этом интервью мы расспросим Викторию о том, что скрывается за кадром, о пути к успеху, о её видении красоты и о том, что действительно для нее важно.

Фото: Фото из личного архива Виктории Соломенцевой

ー Виктория, в 15 лет вас заметили на улице и пригласили в мир моды. Что вы почувствовали в тот момент? Этот момент стал сбывшейся мечтой или неожиданным поворотом судьбы?

— В 15 лет, когда меня заметили на улице, это было одновременно и сбывшейся мечтой, и неожиданным поворотом судьбы. С детства я мечтала о том, чтобы стать моделью, но никогда не думала, что это случится так быстро и неожиданно. В тот момент я чувствовала невероятный восторг, смешанный с легким страхом перед неизвестностью.

Мир моды казался мне невероятно красивым, но и немного пугающим. Я понимала, что это совершенно новый этап в моей жизни, который потребует от меня много усилий и дисциплины. Но я была полна энтузиазма и готова к новым вызовам.

ー Съемки в Пекине для L'Officiel Art Asia, работа с Yang Xun. Каким был ваш опыт в Китае? Что больше всего запомнилось вам в этой творческой съёмке?

— Китай стал для меня настоящим погружением в другую культуру и мир моды. Съемки для L'Officiel Art Asia с фотографом Yang Xun были невероятно интересными. Больше всего запомнилось то, как Yang улавливал тончайшие нюансы красоты и передавал их через кадр. Он умеет видеть необыкновенное в обычном и создавать вокруг модели атмосферу тайны и волшебства.

Мне очень понравилось работать с ним, он профессионал с большим сердцем и неисчерпаемой энергией. Несмотря на то, что съемка проходила в павильоне, где были огромные декорации — у меня осталось огромное количество позитивных эмоций!

ー Вы работали с такими известными брендами, как Celine и Armani. Что вы вынесли из этих проектов? Какой опыт оказался наиболее ценным?

— Работа с Celine и Armani также стала для меня настоящей школой стиля и профессионализма. Я поняла, что за каждым известным брендом стоит огромная команда талантливых людей, которые с неимоверным усердием и преданностью создают что-то уникальное и незабываемое.

Опыт работы с этими брендами научил меня не бояться быть такой, какая я есть. И оставаться при этом совершенной. Я начала больше изучать тонкости модельного бизнеса, работать с профессиональными фотографами и стилистами.

ー А что касается опыта работы с брендом уходовых средств для кожи? Не секрет, что вы амбассадор Amber Tan!

— Амбассадорство Amber Tan стало для меня не просто работой, а возможностью поделиться своим опытом и знаниями о красоте и уходе за кожей.

Работа с Amber Tan дала возможность познакомиться с новыми технологиями в уходе за кожей, поделиться своими инсайтами и помочь другим девушкам чувствовать себя уверенно и красиво. Для меня важно быть честной с аудиторией и рекомендовать только то, что действительно работает и приносит результаты.

— В 2017 году список ваших достижений в карьере пополнился ошеломительным успехом во всеукраинском конкурсе красоты Miss Beauty Spring и наградой международного конкурса красоты и искусства Grand Prix Miss Perfect Beauty of the Universe. Насколько сложно одержать победу сразу в двух конкурсах и что вам помогло справиться с этой задачей?

— Сложности были, но когда "игра стоит свеч”, все преодолеваешь. Miss Beauty Spring 2017 — национальный украинский конкурс красоты, где моими соперницами стали 8 девушек из разных городов Украины. В рамках конкурсной программы нам предстояло три выхода: первый в национальном украинском образе, во втором выходе нужно было проявить свою красоту и изящность, цель третьего выхода — продемонстрировать вечерний образ. Именно первый выход стал для меня самым ответственным — нужно было соответствовать и поддержать национальный образ, но я справилась.

Получить награду международного конкурса красоты и фестиваля красоты, моды и таланта Grand Prix Miss Perfect Beauty of the Universe — тоже было непростой задачей. Каждый год в конкурсе принимают участие большое количество девушек в самых разных категориях. Успех в этих престижных конкурсах определяется простой формулой: целеустремленность плюс упорство. Я считаю, что в модельной сфере главное — не только внешние данные, но и стремление к самореализации. В этом мне способствовало полученное в Европе образование и знание языков. Еще очень помогает справится с волнением неисчерпаемая энергия и оптимизм.

ー После победы в конкурсе Miss Beauty spring в 2017 году, вы были приглашены на конкурс Miss Beauty Summer уже в качестве судьи. Расскажите об этом опыте.

— Для меня было крайне приятно принять приглашение выступать в качестве члена жюри, потому как я уже одержала победу в конкурсе предыдущего сезона. Miss Beauty Summer принадлежит к группе конкурсов Miss Beauty 4 seasons, концепция заключается в организации мероприятий каждый сезон: Winter, Spring, Summer, Autumn. Жюри оценивает девушек из разных регионов Украины, возрастом от 17 до 29 лет, ростом от 165 см, с параметрами, приближенными к модельным, кроме того участницы должны уметь дефилировать. Интересно было наблюдать за процессом с обратной стороны, этот опыт дал мне возможность посмотреть на многие вещи иначе, увидеть свои собственные ошибки и способы их предотвратить в будущем, а значит развиваться профессионально.

ー Вы стали лауреатом Национальной всероссийской премии "Лучшие Таланты". Что вам дало участие в этом исключительном проекте, объединяющем и расширяющем возможности талантливых участников в разных сферах?

— Премия "Лучшие таланты” — для меня это, прежде всего, возможность оказаться в кругу предприимчивых и инициативных людей, которые своим примером демонстрируют стремление изменить мир к лучшему. Премия поощряет тех, кто добился успехов в общественной деятельности и в арт-сфере, бизнесе, и многих других, а ее участники — люди с выдающимися достижениями в своей отрасли. Перенять их опыт, узнать о разных проектах и обменяться мнениями очень важно для разития моей профессиональной карьеры. Становясь лауреатом премии попадаешь в сообщество поддержки своих начинаний, где есть комфортные условия для развития.

ー Есть ли определенные критерии, по которым вы выбираете сотрудничество с брендами?

— Конечно, есть. Для меня важно, чтобы бренд, с которым я сотрудничаю, отражал мои ценности и видение красоты. Я стремлюсь работать с компаниями, которые производят качественную продукцию, отвечают за ее экологичность, придерживаются социальной ответственности.

Также важно, чтобы бренд был интересным и творческим, чтобы у него была ясная идея и миссия. Я не хочу быть просто лицом бренда, я хочу быть его частью и вместе создавать что-то новое и уникальное. В конце концов, я хочу сотрудничать с брендами, которые вдохновляют меня и мою аудиторию.

ー Победы в конкурсах красоты, модельная карьера… Что больше всего мотивирует вас в этом мире? Какая цель толкает вас вперед?

— Победы в конкурсах красоты и модельная карьера — это, безусловно, важные вехи в моей жизни, но они не являются конечной целью. Мотивация для меня лежит гораздо глубже.

В первую очередь меня мотивирует желание самовыражения. Я хочу быть не просто красивой картинкой, а личностью, которая может вдохновлять и помогать другим. Я хочу использовать свои знания и умения в первую очередь как платформу для того, чтобы делиться своими мыслями, опытом и историями. Я хочу помочь другим девушкам почувствовать себя уверенно и красиво.

Также меня мотивирует желание расти и развиваться. Модельная карьера — это постоянный вызов, который заставляет меня выходить из зоны комфорта, учиться новому и совершенствовать свои навыки. Я не боюсь экспериментировать, пробовать новые вещи и выходить за рамки стандартных представлений о красоте.

И наконец, меня мотивирует желание оставить положительный след в этом мире. Я хочу использовать свою известность для того, чтобы помогать людям, делать мир лучше и создавать что-то по-настоящему значимое. Моя цель — не просто быть моделью, а быть личностью, которая может вдохновлять других и помогать им реализовать свой потенциал. Я хочу продолжать жить этим смыслом и делать мир чуть ярче и краше.

ー Вы говорите о том, что вас беспокоит современное стремление "выделиться любой ценой". Почему для вас это негативная тенденция? Как вы думаете, как с ней бороться?

— Современное стремление "выделиться любой ценой" меня действительно беспокоит. Я считаю, что в этом стремлении забывается истинная красота и уникальность каждого человека. Мы начинаем сравнивать себя с другими, пытаемся соответствовать идеальным образам, которые нам навязывают социальные сети и медиа. В результате мы теряем свою индивидуальность, чувствуем неуверенность в себе и становимся заложниками общественного мнения.

Я убеждена, что красота — это не только внешность, но и внутренний мир, характер, душа. Важно не пытаться быть как все, а найти свою уникальность, свою изюминку, свою историю. Важно учиться принимать себя такой, какая ты есть, и не стесняться своих недостатков. Ведь именно они делают нас уникальными и неповторимыми.

С этой тенденцией можно бороться только вместе. Важно учить людей самопринятию, разъяснять им, что идеала не существует, что каждый человек прекрасен по-своему. Важно поддерживать друг друга, не сравнивать себя, а радоваться успехам других. Важно помнить, что внутренняя красота — это самое важное в человеке.

ー А что вы понимаете под "истинной красотой"?

— Для меня истинная красота — это нечто гораздо более глубокое, чем просто внешняя привлекательность. Это гармония тела и духа. Здесь важны не только внешние черты, но и то, как человек ведет себя в жизни. Это его нравственные принципы, его отношение к окружающим, его способность прощать, любить и радоваться жизни.

Сюда входят и мелочи, которых мы часто не замечаем сами, но которые создают особенную атмосферу для других, привлекают их внимание — улыбка, взгляд, манера говорить, любимый аромат, стиль одежды. Все должно быть своим. Таким, как ты сам это чувствуешь.

И даже во внешней привлекательности не стоит стремиться к идеалу — это глупо. Зачем издеваться над собой? Несовершенства не просто возможны и допустимы. Они также делают нас уникальными, интересными и живыми.

ー Насколько нам известно, сейчас вы пишете книгу. Расскажите о ней! Что стало толчком для ее создания? О чем она?

— Да, вы правы! Сейчас я работаю над своей первой книгой. Это большой и волнительный проект для меня. Толчком к ее созданию стала моя собственная история. Я долгое время жила в строгом мире моделинга, где внешность играет главную роль. Я боролась то с этим миром, то с самой собой. И я победила в этой борьбе.

Моя книга — это не просто автобиография, это, скорее, откровенный диалог о красоте, о самопринятии, о пути к успеху и о том, что на самом деле важно в жизни. Я хочу поделиться своим опытом, своими мыслями, своими историями, которые могут вдохновить других девушек и помочь им почувствовать себя уверенно и красиво.

Книга будет построена на переплетении разных историй: моих собственных, историй других девушек, с которыми я встретилась на своем пути. Я надеюсь, что моя книга будет не только интересной, но и полезной, вдохновляющей и даже мотивирующей. Я хочу, чтобы она помогла всем тем, кто ищет свою красоту и свой путь в этом мире.

ー Исходя из своего опыта, какой совет вы бы дали девушке, которая только начинает свой путь в модельном бизнесе? Что она должна знать о этом мире?

— Девушкам, которые только начинают свой путь в модельном бизнесе, я бы посоветовала верить в себя и свои силы. Этот мир полон конкуренции, но самое главное — это уверенность в себе. Помните, что у каждой девушки есть свой уникальный образ, свой стиль, свой характер. Не пытайтесь быть как все, будьте собой!

Будьте готовы к работе: модельный бизнес — это не просто показ моды или фотосессия. Это постоянная работа, требующая дисциплины, самоотдачи, терпения, способности быстро адаптироваться к разным ситуациям и работать в команде. Обязательно найдите своего агента. Хороший агент — это ваша опора в этом мире. Он поможет вам найти работу, договориться о контрактах, решить конфликты и поддержать вас в сложные моменты.

Модельный бизнес — это огромный и разнообразный мир. Изучайте историю моды, следите за новыми тенденциями, знакомьтесь с разными стилями, узнавайте о разных дизайнерах и фотографах. Чем больше вы знаете, тем больше у вас шансов на успех. При этом не бойтесь отказа. Отказы — это часть работы. Не сдавайтесь и не опускайте руки после первых неудач. Продолжайте учиться, совершенствоваться, развивать свои навыки и настойчиво идти к своей цели.

И то, что я повторю еще не раз, — не теряйте себя. Модельный бизнес — это очень яркий, динамичный и иногда даже безумный мир. Но не забывайте о себе, о своих интересах, о своих целях и о своих ценностях. Ваша индивидуальность — это ваш самый большой капитал. И для поддержания этого капитала самое важное — это быть искренней, естественной, уверенной в себе. Не пытайтесь быть кем-то другим, будьте собой, и ваш успех не заставит себя ждать.

ー Виктория, благодарим вас за искренность в нашем разговоре. Мы узнали не только о карьере известной модели, но и о вас как о человеке, о ваших ценностях и мечтах. Теперь мода для нас стала ближе и понятнее. Желаем вам успехов во всех ваших начинаниях и на пути к достижению ваших целей!