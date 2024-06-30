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Екатерина Фирсова
Поддержка в деталях: как выбрать лиф для фитнеса, чтобы грудь не обвисла

Секреты идеального спортивного белья: комфорт и поддержка на тренировках

4:56
Моя семья » Красота и стиль

Мало кто из нас отправился бы на тренировку без качественной и удобной спортивной одежды, но мы запросто забываем про не менее важные детали туалета. Многие дамы на всю жизнь заработали неприязнь к фитнесу лишь потому, что на первом же занятии натёрли  интимные места. Избежать этого просто: нужно подобрать специальное спортивное белье, пишет SHAPE.

Секреты идеального спортивного белья: комфорт и поддержка на тренировках
Фото: Freepik is licensed under Free license

Покупка бюстгальтера для тренировок — одно из самых важных мероприятий. Обычные модели на косточках и с резинками сразу уберите в сторону: они съезжают и давят.

Женская грудь — это молочная железа из рыхлой жировой ткани, пронизанная соединительными волокнами. Грудные мышцы находятся глубже, и их проработка улучшает внешний вид бюста. Но единственное, что удерживает грудь снаружи и не даёт ей обвиснуть  — соединительная ткань кожи. Если она растянется, можно на всю жизнь остаться с "ушами спаниеля".

Скачки и подпрыгивания груди во время тренировки обязательно растянут кожу груди и волокна. Исследования показывают, что при этом женщины ещё и рискуют получить травмы: синяки и стёртые соски, и всё из-за плохого бюстгальтера.

 Спортивный бюстгальтер должен:

Держать грудь, не передавливая сосуды.
Равномерно распределять тяжесть бюста на плечи и спину.
Позволять коже дышать.
Быстро испарять пот.
Не вызывать аллергии.

Типы спортивных бюстгальтеров

Сжимающие: напоминают короткий топ с открытой спиной и просто прижимают молочные железы, ограничивая свободу движений. Они рекомендуются дамам с размером груди A для любых видов фитнеса. С размером B и выше — только для статических тренировок.

Поддерживающие: похожи на обычный лиф. Обладательницам размера B и выше следует выбирать бюстгальтеры с разной степенью поддержки: мягкую для йоги и пилатеса, среднюю для обычной аэробики, ходьбы, силовых тренировок или велоспорта, а сильную для стэпа, бега, большого тенниса, баскетбола или волейбола.

Как выбрать бюстгальтер, не доставляющий проблем:

Учитывайте облегание: правильно подобранный лиф плотно прилегает к коже, не оставляя следов. Возьмите бюстгальтер за лямки и попробуйте его растянуть: чем хуже он растягивается по вертикали, тем сильнее поддержка.

Во время примерки обязательно попрыгайте и помашите руками: грудь не должна скакать, но и движения не должны быть стеснены.

Избегайте стопроцентного хлопка: он плохо проветривается, и вы будете заниматься в мокрой одежде. Современная спортивная синтетика не менее приятна на ощупь, но избавит вас от перегрева и лишней влаги.
 
Женская грудь размера C во время пробежки опускается и поднимается в среднем на 8,5 сантиметров. Обычный лиф сократит эту амплитуду до 5 см, а спортивный — до четырёх и меньше.

Лиф на бретелях не должен натирать кожу. Приветствуется материал из микроскопической лайкры. Спинка в виде Y даёт максимальную поддержку, но сковывает движения. Спинка "борцовка" хороша, когда приходится активно работать руками, плечами и корпусом, но некоторые физиотерапевты считают, что она плохо поддерживает грудь.

Важные мелочи: швы на чашечках должны быть плоскими, прикрытыми прокладкой и не проходить через соски. Последние изобретения — бесшовный лиф. Чем шире лямки, тем меньше риск, что они врежутся в кожу. Крючки, кнопки и фурнитура должны быть закрыты прокладкой.

Уход за спортивным бельём

Самая безопасная стирка для лифа — ручная, либо в специальном мешочке на щадящем режиме: это продлит его жизнь.

Спортивные носки

Никому не хочется стирать в кровь ступни и уродовать ногти. Значит, стоит потратиться на спортивные носки. В отличие от простых, они не сбиваются, быстро испаряют пот, избавляют от неприятного запаха, оказывают бактерицидный эффект и плотно облегают ногу, поддерживая голень и стопу. Высокие плотные модели нужны для большого тенниса и баскетбола, средние — для бега и аэробики, короткие и тонкие — для занятий в жару.

Большинство производителей смешивают хлопок, полиэстер, полиамид с добавкой лайкры. Для уличных тренировок в состав могут добавлять акрил или шерсть. Внутри всегда махра, поэтому спортивные носки мягкие и плотные, но не жаркие, а некоторые и бесшовные.

Автор Екатерина Фирсова
Екатерина Фирсова — журналист, корреспондент Правды.Ру
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