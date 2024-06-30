Фруктово-ягодная душа: худейте с Oriental Detox, наслаждаясь витаминами

Ориентал Detox и другие секреты: баланс витаминов и микроэлементов

4:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В США популярна тенденция восполнять дефицит витаминов и худеть с помощью фруктовых экстрактов. Их принимают в капсулах, коктейлях и концентрированных соках. Oriental Detox — это сбалансированная смесь концентрированных натуральных соков, насыщенная фруктово-ягодными экстрактами.

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Этот напиток содержит ударную дозу витаминов, микроэлементов, ферментов и антиоксидантов, которые ускоряют обмен веществ. Такой коктейль борется с жаждой, очищает организм и помогает поддерживать стабильный вес. Его принимают как лекарство по 50 мл несколько раз в день. Несколько подобных рецептов предлагает SHAPE.

Экстракт гарцинии

Экстракт гарцинии — это вытяжка из экзотического растения Гарциния Камбоджийская, она очищает организм и активизирует обмен веществ. Одна капсула заменяет 1,5 кг свежих фруктов. Однако не стоит пытаться похудеть только с его помощью — это может подорвать здоровье. Экстракт гарцинии — это дополнение к полноценному питанию, но не его замена.

Бромелайн из ананаса и папайи

Бромелайн — фермент, получаемый из ананаса и папайи, хорош для женщин, ведущих активный образ жизни. Он действует как сжигатель жира во время аэробных нагрузок, когда повышается частота пульса и дыхания. Однако если вы не занимаетесь фитнесом, похудение на экзотических фруктах не имеет смысла. Вытяжки из этих фруктов не годятся как самостоятельное средство для снижения веса, но они снижают уровень холестерина в крови, облегчают работу сердца, улучшают самочувствие при ПМС и в критические дни, а также устраняют вздутие живота, склонность к отёкам и головные боли.

Настойка "Луговой джин"

Эта настойка прогоняет сонливость и помогает сосредоточиться на текущих делах. Для ее приготовления возьмите траву зверобоя, лист крапивы, плоды боярышника и шиповника, а также корень левзеи и родиолы розовой в соотношении 2:3:3:4:4:4. Столовую ложку смеси залейте кипятком (1 стакан) и нагревайте 15 минут под крышкой на водяной бане. Охладите настой, процедите и долейте кипячёной воды до изначального объема. Принимайте напиток бодрости по полстакана за 40 минут до еды 2-3 раза в день в течение двух недель. Перерыв между курсами — две недели.

Настойка "Адаптация"

Этот настой поможет пережить магнитные бури и смену сезонов. Смешайте листья крапивы, траву зверобоя, плоды боярышника и шиповника, корень родиолы и заманихи в соотношении 3:3:3:4:4:4. Залейте две ст.л. смеси стаканом кипятка, подогрейте 15 минут под крышкой на водяной бане, настаивайте 45 минут, процедите и доведите до первоначального объёма кипячёной водой. Принимайте по полстакана трижды в день до еды.

Сохранение витаминов

Важно помнить, что витамин C — скоропортящийся продукт. В прошлогодних яблоках его вдвое меньше, в апельсинах — втрое, а в зелени уже через сутки запасы истощаются на 60%.

Настой шиповника — идеальная основа для фруктового витаминного супа. Для его приготовления залейте две столовые ложки очищенных плодов шиповника двумя стаканами кипятка, плотно закройте крышкой и нагревайте 20 минут на водяной бане. Настаивайте сутки в тёплом месте и процедите. Добавьте в стакан напитка столовую ложку варенья из чёрной смородины, малины или клубники, сок половины лимона, нарежьте яблоко или апельсин дольками, залейте фрукты сладким бульоном. Подавайте с сухариками.

"Лето в Греции"

Пропустите через мясорубку 6-8 штук мягкого чернослива, добавьте шесть толчёных грецких орехов, чайную ложку мёда и немного воды. Прикройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут. Ешьте витаминный десерт тёплым.