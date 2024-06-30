Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Екатерина Фирсова
Фруктово-ягодная душа: худейте с Oriental Detox, наслаждаясь витаминами

Ориентал Detox и другие секреты: баланс витаминов и микроэлементов

4:28
Моя семья » Красота и стиль

В США популярна тенденция восполнять дефицит витаминов и худеть с помощью фруктовых экстрактов. Их принимают в капсулах, коктейлях и концентрированных соках. Oriental Detox — это сбалансированная смесь концентрированных натуральных соков, насыщенная фруктово-ягодными экстрактами.

Ориентал Detox и другие секреты: баланс витаминов и микроэлементов
Фото: Freepik is licensed under Free license

Этот напиток содержит ударную дозу витаминов, микроэлементов, ферментов и антиоксидантов, которые ускоряют обмен веществ. Такой коктейль борется с жаждой, очищает организм и помогает поддерживать стабильный вес. Его принимают как лекарство по 50 мл несколько раз в день. Несколько подобных рецептов предлагает SHAPE.

Экстракт гарцинии

Экстракт гарцинии — это вытяжка из экзотического растения Гарциния Камбоджийская, она очищает организм и активизирует обмен веществ. Одна капсула заменяет 1,5 кг свежих фруктов. Однако не стоит пытаться похудеть только с его помощью — это может подорвать здоровье. Экстракт гарцинии — это дополнение к полноценному питанию, но не его замена.

Бромелайн из ананаса и папайи

Бромелайн — фермент, получаемый из ананаса и папайи, хорош для женщин, ведущих активный образ жизни. Он действует как сжигатель жира во время аэробных нагрузок, когда повышается частота пульса и дыхания. Однако если вы не занимаетесь фитнесом, похудение на экзотических фруктах не имеет смысла. Вытяжки из этих фруктов не годятся как самостоятельное средство для снижения веса, но они снижают уровень холестерина в крови, облегчают работу сердца, улучшают самочувствие при ПМС и в критические дни, а также устраняют вздутие живота, склонность к отёкам и головные боли.

Настойка "Луговой джин"

Эта настойка прогоняет сонливость и помогает сосредоточиться на текущих делах. Для ее приготовления возьмите траву зверобоя, лист крапивы, плоды боярышника и шиповника, а также корень левзеи и родиолы розовой в соотношении 2:3:3:4:4:4. Столовую ложку смеси залейте кипятком (1 стакан) и нагревайте 15 минут под крышкой на водяной бане. Охладите настой, процедите и долейте кипячёной воды до изначального объема. Принимайте напиток бодрости по полстакана за 40 минут до еды 2-3 раза в день в течение двух недель. Перерыв между курсами — две недели.

Настойка "Адаптация"

Этот настой поможет пережить магнитные бури и смену сезонов. Смешайте листья крапивы, траву зверобоя, плоды боярышника и шиповника, корень родиолы и заманихи в соотношении 3:3:3:4:4:4. Залейте две ст.л. смеси стаканом кипятка, подогрейте 15 минут под крышкой на водяной бане, настаивайте 45 минут, процедите и доведите до первоначального объёма кипячёной водой. Принимайте по полстакана трижды в день до еды.

Сохранение витаминов

Важно помнить, что витамин C — скоропортящийся продукт. В прошлогодних яблоках его вдвое меньше, в апельсинах — втрое, а в зелени уже через сутки запасы истощаются на 60%.

Настой шиповника — идеальная основа для фруктового витаминного супа. Для его приготовления залейте две столовые ложки очищенных плодов шиповника двумя стаканами кипятка, плотно закройте крышкой и нагревайте 20 минут на водяной бане. Настаивайте сутки в тёплом месте и процедите. Добавьте в стакан напитка столовую ложку варенья из чёрной смородины, малины или клубники, сок половины лимона, нарежьте яблоко или апельсин дольками, залейте фрукты сладким бульоном. Подавайте с сухариками.

"Лето в Греции"

Пропустите через мясорубку 6-8 штук мягкого чернослива, добавьте шесть толчёных грецких орехов, чайную ложку мёда и немного воды. Прикройте крышкой и дайте настояться 10-15 минут. Ешьте витаминный десерт тёплым.

Автор Екатерина Фирсова
Екатерина Фирсова — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
"Полицейский из Беверли-Хиллз 4" обошёлся Netflix в 150 млн долларов
Подарки, которые лучше не дарить местным жителям в Турции
Параметры, необходимые для указания, для получения страховки за здание
Журова: МОК не должен выбирать, кто будет выступать за нашу команду
Катар запускает новый проект для развития туризма стоимостью 5,5 млрд долларов
Эксперты ответили, почему кошка спит в шкафу
A.V.G. выпустил романтический мини-альбом "Листомания"
Как сделать пребывание в автомобиле комфортным в летнюю жару
В ТюмГУ родемонстрировали концепцию "умной усточивости" на основе двух городов
Бытовой взрыв как страховой случай
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые
Российский GLSDB: какой сюрприз для ВСУ приготовила наша "оборонка"
В Часове Яре российская армия пересекла канал "Северский Донец — Донбасс" Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения
Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения
Последние материалы
Параметры, необходимые для указания, для получения страховки за здание
Журова: МОК не должен выбирать, кто будет выступать за нашу команду
Катар запускает новый проект для развития туризма стоимостью 5,5 млрд долларов
Эксперты ответили, почему кошка спит в шкафу
A.V.G. выпустил романтический мини-альбом "Листомания"
Ориентал Detox и другие секреты: баланс витаминов и микроэлементов
Как сделать пребывание в автомобиле комфортным в летнюю жару
В ТюмГУ родемонстрировали концепцию "умной усточивости" на основе двух городов
Бытовой взрыв как страховой случай
У Крымского моста выстроилась очередь из тысячи автомобилей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников