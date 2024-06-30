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Екатерина Фирсова
Почему витамины – лучшие друзья девушки: влияние БАДов на красоту и здоровье

Витамины красоты: секреты, которые помогут вам выглядеть лучше

5:27
Моя семья » Красота и стиль

Необъяснимые перепады настроения, новые морщинки и тесные джинсы — если всё это вам знакомо, загляните в ближайшую аптеку за витаминами. И уже через 10 дней вы почувствуете себя посвежевшей и похорошевшей, будто вернулись с морского курорта.

Витамины красоты: секреты, которые помогут вам выглядеть лучше
Фото: Freepik is licensed under Free license

Организм не способен производить витамины самостоятельно, за исключением D и группы B, да и то частично. Однако витамины необходимы для правильной работы всех систем организма. Они заводят внутренний механизм человека словно детали дорогих часов: мелочь, но залог точности.

Витамины активизируют молекулы ферментов и катализаторов, ответственных за обмен веществ и ваше самочувствие. Многие могут задаться вопросом: зачем принимать таблетки, когда можно съесть морковку или выпить свежевыжатый сок? Полвека назад с этим было проще, но сегодня, чтобы получить нужную дозу витаминов, вам придётся съесть три яблока вместо одного и выпить пол-литра сока вместо стакана.

Жители мегаполисов потребляют продукты гораздо худшего качества, чем их бабушки. Фермеры часто собирают овощи и фрукты недозрелыми, чтобы они "дожили" до прилавков, вот только витамины не умеют дозревать. С 1963 года содержание витамина А в яблоках, апельсинах и бананах снизилось на 66%, он полностью исчез из говядины, а в курице его стало меньше на 70%. Кальция в капусте теперь на 85% меньше, чем в 1940-х, а магния в петрушке и укропе — на 35% меньше.

Источники витаминов и признаки их недостатка

Витамин красоты А

Источники: печень животных, рыба, морковь, шпинат, красный перец, абрикосы, петрушка, щавель, укроп.
Признаки недостатка: плохая адаптация к темноте, потеря аппетита, сухая кожа, обветренные губы, гнойнички на лице и теле, тусклые и выпадающие волосы, ломкие ногти с поперечными линиями.

Витамин энергии B1

Источники: отруби, дрожжи, пророщенные зёрна, соя, гречневая и ячневая крупы, кукуруза, бобовые, арахис, грецкий орех.
Признаки недостатка: сниженная работоспособность, запоры или диарея, мышечная слабость, одышка, учащенное сердцебиение, покалывание в кистях и стопах, ломкость волос.

Витамин жизненного тонуса B2

Источники: кисломолочные продукты, сыр, печень, яйца, грибы, дрожжи, груши, персики, помидоры, морковь, цветная капуста, шпинат.
Признаки недостатка: обветренные губы, трещины в уголках рта и жёлтая корочка, выпадение волос, упадок сил.

Витамин настроения B6

Источники: ячмень, отруби, кукуруза, горох, картофель, морковь, свекла, говядина, телятина, свинина, печень, яйца.
Признаки недостатка: раздражительность, бессонница, отсутствие аппетита.

Витамин трудоспособности C

Источники: варенье из черноплодной рябины и чёрной смородины, отвар шиповника, свежевыжатые соки цитрусовых.
Признаки недостатка: быстрая утомляемость, слабость, головокружение, частые простуды, плохо заживающие раны, неприятный запах изо рта, кровоточащие дёсны.

Витамин солнца D

Источники: печень морской рыбы, сливочное масло, яичные желтки, черная икра.
Признаки недостатка: чувство усталости, частые инфекции, признаки кариеса, переломы, долгое отсутствие отпуска на солнечном побережье.

Как сохранить в продуктах витаминную гвардию

Витамины легко разрушаются при кулинарной обработке. Чем проще блюдо, тем больше в нём сохраняется витаминов. При чистке плодов разрушается до 22% витамина C, а при последующем приготовлении пюре и запеканок — до 90%. Наибольшую пользу организм получает от варёных или запечённых овощей.

Погружайте овощи только в кипящую воду, чтобы сохранить витамины. Кастрюля должна быть закрыта крышкой. Листовые овощи лучше есть в сыром виде, так как при варке разрушается до 50% аскорбиновой и до 90% фолиевой кислоты. Супы не следует оставлять на горячей плите длительное время, так витамины разрушаются. Готовьте обед ежедневно, а не на неделю вперед, ведь витамины исчезают при многократном разогревании.

Посуду лучше использовать из нержавеющей стали, огнеупорного стекла или с качественным покрытием, чтобы избежать потери витаминного состава из-за проникающих через трещины медицинского никеля или свинца.

Дефицит витаминов — проблема 100% россиян. Около 70% населения страны испытывают недостаток витамина C, а 80% — витаминов группы B и фолиевой кислоты. Пересмотрите свой рацион и включите в него витаминные добавки, чтобы чувствовать себя здоровыми и энергичными.

Автор Екатерина Фирсова
Екатерина Фирсова — журналист, корреспондент Правды.Ру
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