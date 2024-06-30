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Екатерина Фирсова
Магнит красоты и здоровья: как магний влияет на нашу жизнь

Магний и женское здоровье: почему он так важен для организма

3:27
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О том, что человек состоит из воды, знают многие, но мы редко задумываемся о твёрдых составляющих нашего тела. Из 80 химических элементов, присутствующих в организме, 12 минералов называют структурообразующими макро- и микроэлементами. Среди них основные: магний, кальций, калий, натрий, фосфор, сера и хлор.

Магний и женское здоровье: почему он так важен для организма
Фото: Freepik is licensed under Free license

Магний отвечает за нормальный энергетический, белковый, углеводный и жировой обмен, обеспечивает прочность и гибкость костей, помогает усвоению кальция. В организме здорового человека присутствует 23-29 г магния, из которых 60% содержится в костях в виде комплексов с белками, остальные 40% распределены в тканях мозга, сердца, мышцах, почках, печени и других органах.

Влияние магния на женское здоровье

Для крепкого женского здоровья, беременности, родов и регулярных безболезненных менструаций необходим достаточный уровень магния. Его количество в организме женщины колеблется в зависимости от менструального цикла: с момента овуляции уровень магния снижается. Знакомые многим симптомы ПМС: зябкость, раздражительность, утомляемость и колебания веса, вызваны снижением уровня магния.

Недостаток магния у беременных женщин может спровоцировать рождение детей с малым весом, недоношенных. Женщинам, принимающим комбинированные оральные контрацептивы магний особенно необходим. Содержащиеся в КОК эстрогены способствуют выделению магния из крови, и организм вынужден забирать его из других органов, чтобы поддерживать необходимый уровень. При приёме эстрогеносодержащих препаратов потребность в витамине В6 возрастает в два раза.

Магний и его дефицит

Магний — один из самых уязвимых микроэлементов, его баланс легко нарушить. За последние 100 лет потребление магния существенно сократилось. В 1900 году крестьянский рацион содержал достаточное количество магния, а в современном меню этого минерала зачастую не хватает. Сегодня с едой мы получаем почти в два раза меньше магния, чем требуется (150-175 мг вместо 300-350 мг).

Причины дефицита магния могут быть различными:

  • Стресс и избыток адреналина, вызванный стрессом или чрезмерной физической нагрузкой.
  • Неправильное питание: рафинированные продукты (рис, белый хлеб, фастфуд) не покрывают потребность в магнии.
  • Продукты, выводящие магний из организма: например, Coca-Cola, содержащая ортофосфорную кислоту, а также различные консерванты, добавленные в колбасы, сосиски, сухари, кексы.
  • Курение и злоупотребление алкоголем
  • Повреждённые гены, отвечающие за всасывание магния.

Таким образом, магний играет ключевую роль в поддержании здоровья и красоты. Его недостаток может привести к усталости, ПМС, проблемам с сердцем и костями. Важно следить за своим рационом и включать в него богатые магнием продукты.

Автор Екатерина Фирсова
Екатерина Фирсова — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы магний
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