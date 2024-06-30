Чем сердце успокоится: лёгкие блюда для сердечной мышцы и тонкой талии

Полезные рецепты для вашего сердца и талии

6:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наш маленький незаменимый "насос" или сердечная мышца неустанно трудится день и ночь. Ей необходимы поддержка и подпитка. Благо, здоровому человеку достаточно просто включать в рацион правильные продукты и готовить из них вкусные блюда.

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Чтобы ваш "мотор" работал бесперебойно, а талия оставалась стройной, включайте в рацион следующие продукты:

Цельнозерновой хлеб : источник клетчатки, вызывающей чувство сытости и очищающей сосуды от плохого холестерина.

: источник клетчатки, вызывающей чувство сытости и очищающей сосуды от плохого холестерина. Яблоки, груши, ягоды, цитрусовые : богаты клетчаткой и веществами, предотвращающими сердечно-сосудистые заболевания.

: богаты клетчаткой и веществами, предотвращающими сердечно-сосудистые заболевания. Помидоры, арбузы, розовый грейпфрут : содержат антиоксиданты ликопин, которые считаются кардиостимуляторами.

: содержат антиоксиданты ликопин, которые считаются кардиостимуляторами. Зелень, салат и шпинат : кладезь фолата, расщепляющего гомоцистеин, виновника расстройства сердечной деятельности.

: кладезь фолата, расщепляющего гомоцистеин, виновника расстройства сердечной деятельности. Грецкие орехи, жирная рыба (лосось, горбуша, сёмга, сардины, сельдь): источники омега-3 жирных кислот, полезных для сердца.

(лосось, горбуша, сёмга, сардины, сельдь): источники омега-3 жирных кислот, полезных для сердца. Миндаль, кешью, макадамские орехи: поставщики мононенасыщенных жиров, снижающих уровень плохого холестерина и повышающих уровень хорошего.

Тосты с помидорами, чесноком, рикоттой и салатом

Ингредиенты:

1 столовая ложка оливкового масла,

1 столовая ложка толчёного чеснока,

4 средних помидора, разрезанных на четвертинки,

0,5 стакана рикотты или любого другого мягкого сыра,

0,5 чайной ложки тёртой лимонной цедры,

2 ломтика цельнозернового хлеба, слегка обжаренного до хрустящей корочки,

3/4 стакана крупно нарезанного салата,

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Смешайте оливковое масло с чесноком, солью и перцем. Опустите в заливку помидоры и дайте им как следует пропитаться. Выложите помидоры кожицей вниз на противень и запекайте в разогретой духовке под грилем около 5 минут. Тем временем разотрите рикотту с лимонной цедрой, солью и перцем, добавив остатки масла и чеснока. Намажьте полученную пасту на тосты, разрежьте их по диагонали, выложите сверху салат и запечённые помидоры.

Пищевая ценность одной порции: 172 ккал, 20% белков, 51% углеводов, 3 г клетчатки, 172 мг кальция, 1,5 мг железа.

Омлет со шпинатом, фетой и грецкими орехами

Ингредиенты:

2 чайные ложки оливкового масла,

1 небольшой пучок измельчённого зелёного лука,

2 чайные ложки толчёного чеснока,

300 г шпината, размороженного и нарезанного,

3 столовые ложки рубленой петрушки,

60 г раскрошенной феты или брынзы,

1 стакан нежирного молока,

1 стакан нежирного творога,

соль и перец по вкусу,

1 яйцо и 5 яичных белков,

2 толстых куска пшеничного цельнозернового хлеба, поджаренного и нарезанного мелкими кубиками,

2 столовые ложки рубленых грецких орехов.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°C. Обжарьте зелёный лук и чеснок. Снимите с плиты, добавьте шпинат и петрушку. В блендере смешайте молоко, сыр, творог, соль и перец. Добавьте яйцо и яичные белки, ещё раз перемешайте.

Залейте получившейся смесью шпинат и лук, добавьте кусочки хлеба, аккуратно перемешайте. Запекайте без крышки в течение 12 минут, затем ещё 8 минут, чтобы омлет полностью пропекся.

Пищевая ценность одной порции: 271 ккал, 33% жиров, 36% углеводов, 31% белков, 5 г клетчатки, 314 мг кальция.

Копчёная сёмга с салатом, грейпфрутом и авокадо

Ингредиенты:

3 столовые ложки бальзамического уксуса,

2 чайные ложки тёртой апельсиновой цедры,

2 чайные ложки мёда,

2 чайные ложки оливкового масла,

соль и перец по вкусу,

6 стаканов смеси укропа, петрушки и салата,

2/3 стакана нашинкованного красного лука,

120 г нарезанной копчёной сёмги,

16 долек грейпфрута (примерно 1,5 очищенных от пленок грейпфрута),

авокадо, нарезанный тонкими ломтиками.

Приготовление:

Соедините уксус, апельсиновую цедру, мёд и оливковое масло. Посолите и поперчите. Заправьте соусом лук и салатную смесь, хорошенько перемешайте.

В центр тарелки выложите салат, по краям — кусочки сёмги, дольки грейпфрута и ломтики авокадо.

Пищевая ценность одной порции: 169 ккал, 28% жиров, 55% углеводов, 17% белков.

Печёные яблоки в сиропе с йогуртом и мюсли

Ингредиенты:

4 крупных яблока Golden, очищенных от кожуры и косточек, нарезанных на восемь долек каждое,

5 столовых ложек фруктового или ягодного сиропа,

1/2 столовой ложки растопленного сливочного масла,

1/2 стакана нежирного йогурта,

1/4 чайной ложки молотой корицы,

щепотка гвоздики,

щепотка порошка мускатного ореха,

1/2 стакана низкокалорийных мюсли

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°C. Выложите яблоки в форму для запекания, полейте их тремя столовыми ложками сиропа и растопленным маслом, как следует перемешайте. Запекайте около 20 минут, время от времени переворачивая, пока яблоки не станут мягкими. В миске смешайте йогурт, пряности и оставшиеся две столовые ложки сиропа. Выложите яблоки на плоские тарелки, посыпьте мюсли и залейте йогуртовым соусом.

Пищевая ценность одной порции: 222 ккал, 11% жиров, 5% белков, 5 г клетчатки, 98 мг кальция.