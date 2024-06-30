Секретные материалы: как одеться на тренировку модно и удобно — из чего сшит лучший спортивный костюм

Секреты спортивного костюма: что выбрать для фитнеса

2:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Забыты времена, когда в спортивной моде преобладал хлопок. Натуральная ткань приятна на ощупь и дышит, но имеет массу недостатков: она садится, мнётся, выгорает, образует катышки и вытягивается на сгибах. Хлопок хорошо впитывает пот, но долго сохнет, а тренировки в мокрой одежде неприятны и тяжелы.

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Сегодня в фитнесе используются современные материалы из синтетических волокон с невероятными свойствами. На этикетках часто встречаются запатентованные названия тканей, такие как DryFit и Coolmax Extreme. Они состоят из двух тончайших слоёв: ближний к телу впитывает и отводит пот, а второй слой равномерно распределяет влагу для быстрого испарения.

Coolmax Extreme забирает пот с кожи и предотвращает появление неприятного запаха, а Hidromove благодаря специальным "порам" испаряет пот быстрее хлопка, сохраняя тело сухим.

Lyosell — прочный впитывающий материал, приятный как хлопок. Modal действует аналогично, но по ощущениям напоминает шёлк. ClimaLite с сетчатой структурой позволяет телу дышать и отводит тепло, а Drymax — нежная микрофибра, устойчивая к нагрузкам.

Современные спортивные костюмы сочетают вентиляцию, вывод пота и терморегуляцию. Волокна производятся не в виде обычной нити, а в форме паутинки, переплетённой специальным образом. Хороший спортивный костюм распределяет давление по телу, поддерживает работающие мышцы, улучшает кровообращение и снижает трение. Для водных видов спорта, таких как плавание, рекомендуются костюмы Speedo, Arena, Adidas и Nike. Эти костюмы поддерживают мышцы живота, уменьшают вибрации и снижают утомляемость.

Выбор купальной шапочки также важен. Силиконовые шапочки предпочтительны, так как они легко снимаются и надеваются, не слипаются и не рвутся. Резиновые и латексные шапочки дешевле, но требуют большего ухода, а текстильные шапочки идеальны для длинных волос.

Для уличных тренировок выбирайте многослойные костюмы. Внешний слой должен защищать от дождя и ветра, при этом костюм должен пропускать влагу и сохранять тепло. Например, ClimaWarm и ClimaProof.

Для велосипедистов разработаны шорты с многослойными дышащими вставками. Спортивная одежда также может быть авангардной, например, с асимметричными элементами, такие варианты популярны на фитнес-фестивалях. Впрочем, независимо от выбора, главное — комфорт, поддержка мышц и соответствие стилю.