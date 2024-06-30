Секреты красивых волос от бабушек: лучшие рецепты для сияющих локонов

Как вернуть волосам силу и блеск: советы по уходу

5:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Воспользуйтесь нашими советами, чтобы вернуть волосам былую силу и блеск. Если вас беспокоит тусклый цвет локонов, а прямые волосы напоминают сосульки или пушатся без меры, начните с основ. Только укрепив корни, можно обеспечить приток крови к волосяным луковицам. Для этого полезно делать массаж головы.

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В салоне вам не просто массируют голову, но и воздействуют на особые точки акупунктуры. Однако не менее эффективным и более доступным является самомассаж. Растирайте голову круговыми восходящими движениями от основания черепа, от висков и лба к макушке. Надавливающими движениями проработайте виски и разотрите самую верхнюю точку головы. Более простой вариант – массаж после мытья махровым полотенцем или пять минут массажа по сухим волосам специальной щёткой.

Режим мытья: мифы и реальность

Мифы от бабушек гласят, что мыть волосы часто небезопасно. В средние века врачи утверждали, что мытьё волос вредно для здоровья и даже угрожает жизни. Спокойно мойте волосы ежедневно – современные средства специально разработаны для частого применения. Перечень компонентов не так важен, как соответствие средств вашему типу волос: сухим, жирным, секущимся, тусклым или окрашенным.

Многие специалисты рекомендуют менять шампунь и кондиционер хотя бы раз в сезон, так как меняется состояние не только кожи, но и волос. Температура воды также имеет значение: слишком горячая вода спровоцирует избыточное выделение кожного сала и вызовет температурный шок корней, что приводит к потере волос А вот завершающий минеральный душ комнатной температуры стимулирует кровообращение и укрепляет волосы. Подходит любая минеральная вода с газом и без.

Чем расчёсывать?

Уделите внимание выбору расчёски и массажной щётки. Лучшим материалом до сих пор считаются дерево, слоновая кость и прессованный каучук. Такие расчёски не повреждают тело волоса и снимают статическое электричество. Твёрдые каучуковые расчёски полируют волосы, разглаживая чешуйки, придавая им гладкость и блеск. Что касается массажных щёток, важны оптимальна рабочая поверхность из натуральной щетины и упругая резиновая основа. Металлические шипы на концах исключены. Выбирая щётку, проведите ладонью по рабочей поверхности – на ощупь вы почувствуете скрытую угрозу. Массаж щёткой рекомендуется делать 2–3 раза в день круговыми движениями от затылка во всех направлениях. Противопоказания – себорея, особенно жирная.

Компрессы и маски

В руководствах по уходу за волосами часто встречаются рецепты масок из репейного масла или ржаного хлеба. Но то, что было полезно красавицам с косой толщиной в руку, может оказать странное воздействие на короткую стрижку. Учитывая тип волос, можно подобрать готовую магазинную или салонную маску. Наносите маску на влажные, отжатые, но не тронутые феном волосы. Если срок не указан на упаковке, держите маску не дольше 30 минут и не повторяйте процедуру чаще раза в неделю, ведь её главная особенность – глубокое проникновение и долгоиграющий эффект.

Ещё один домашний способ ухода – компрессы. Они действуют более поверхностно, и активное вещество смывается в любой щелочной среде. Зато их можно делать как угодно часто. Для тёмных волос хорош отвар крапивы, для светлых – отвар ромашки, который придает локонам приятный золотистый оттенок.

Для кудрявых волос можно приготовить компресс из льняного семени, который формирует упругий завиток и придаёт блеск. Четыре чайные ложки сухого сырья на стакан воды, 20 минут продержите настой на водяной бане и настаивайте ещё 20 минут. Процеженный отвар наносите на хорошо промытые влажные волосы, оберните их махровым полотенцем и оставьте на 10–15 минут, затем смойте. Для усиления блеска в воду можно добавить несколько капель сока лимона.

Маски и ополаскиватели для любого типа волос

Маска с мёдом и морской солью стимулирует микроциркуляцию крови и питает волосы. Взбейте один желток, сок половины лимона, одну столовую ложку горчицы, три столовые ложки оливкового масла и добавьте чайную ложку мёда и морской соли. Держите 15 минут, повторяйте один раз в неделю.

Для жирных и нормальных волос подойдёт натуральный молочный йогурт без добавок – благодаря ферментам и протеинам он прекрасно очищает локоны, не высушивая их, восстанавливает белковую структуру волоса и нормализует салоотделение.

Для спутанных и непослушных волос используйте полчашки листьев душицы или орегано и одну чайную ложку молотого ванилина на полстакана воды. Готовьте настой 30 минут на водяной бане, разбавьте один к двум. Также полезен настой полевого хвоща: полчашки сырья на литр кипятка.