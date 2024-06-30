Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Екатерина Фирсова
Секреты красивых волос от бабушек: лучшие рецепты для сияющих локонов

Как вернуть волосам силу и блеск: советы по уходу

5:34
Моя семья » Красота и стиль

Воспользуйтесь нашими советами, чтобы вернуть волосам былую силу и блеск. Если вас беспокоит тусклый цвет локонов, а прямые волосы напоминают сосульки или пушатся без меры, начните с основ. Только укрепив корни, можно обеспечить приток крови к волосяным луковицам. Для этого полезно делать массаж головы.

Как вернуть волосам силу и блеск: советы по уходу
Фото: Freepik is licensed under Free license

В салоне вам не просто массируют голову, но и воздействуют на особые точки акупунктуры. Однако не менее эффективным и более доступным является самомассаж. Растирайте голову круговыми восходящими движениями от основания черепа, от висков и лба к макушке. Надавливающими движениями проработайте виски и разотрите самую верхнюю точку головы. Более простой вариант – массаж после мытья махровым полотенцем или пять минут массажа по сухим волосам специальной щёткой.

Режим мытья: мифы и реальность

Мифы от бабушек гласят, что мыть волосы часто небезопасно. В средние века врачи утверждали, что мытьё волос вредно для здоровья и даже угрожает жизни. Спокойно мойте волосы ежедневно – современные средства специально разработаны для частого применения. Перечень компонентов не так важен, как соответствие средств вашему типу волос: сухим, жирным, секущимся, тусклым или окрашенным.

Многие специалисты рекомендуют менять шампунь и кондиционер хотя бы раз в сезон, так как меняется состояние не только кожи, но и волос. Температура воды также имеет значение: слишком горячая вода спровоцирует избыточное выделение кожного сала и вызовет температурный шок корней, что приводит к потере волос А вот завершающий минеральный душ комнатной температуры стимулирует кровообращение и укрепляет волосы. Подходит любая минеральная вода с газом и без.

Чем расчёсывать?

Уделите внимание выбору расчёски и массажной щётки. Лучшим материалом до сих пор считаются дерево, слоновая кость и прессованный каучук. Такие расчёски не повреждают тело волоса и снимают статическое электричество. Твёрдые каучуковые расчёски полируют волосы, разглаживая чешуйки, придавая им гладкость и блеск. Что касается массажных щёток, важны оптимальна рабочая поверхность из натуральной щетины и упругая резиновая основа. Металлические шипы на концах исключены. Выбирая щётку, проведите ладонью по рабочей поверхности – на ощупь вы почувствуете скрытую угрозу. Массаж щёткой рекомендуется делать 2–3 раза в день круговыми движениями от затылка во всех направлениях. Противопоказания – себорея, особенно жирная.

Компрессы и маски

В руководствах по уходу за волосами часто встречаются рецепты масок из репейного масла или ржаного хлеба. Но то, что было полезно красавицам с косой толщиной в руку, может оказать странное воздействие на короткую стрижку. Учитывая тип волос, можно подобрать готовую магазинную или салонную маску. Наносите маску на влажные, отжатые, но не тронутые феном волосы. Если срок не указан на упаковке, держите маску не дольше 30 минут и не повторяйте процедуру чаще раза в неделю, ведь её главная особенность – глубокое проникновение и долгоиграющий эффект.

Ещё один домашний способ ухода – компрессы. Они действуют более поверхностно, и активное вещество смывается в любой щелочной среде. Зато их можно делать как угодно часто. Для тёмных волос хорош отвар крапивы, для светлых – отвар ромашки, который придает локонам приятный золотистый оттенок.

Для кудрявых волос можно приготовить компресс из льняного семени, который формирует упругий завиток и придаёт блеск. Четыре чайные ложки сухого сырья на стакан воды, 20 минут продержите настой на водяной бане и настаивайте ещё 20 минут. Процеженный отвар наносите на хорошо промытые влажные волосы, оберните их махровым полотенцем и оставьте на 10–15 минут, затем смойте. Для усиления блеска в воду можно добавить несколько капель сока лимона.

Маски и ополаскиватели для любого типа волос

Маска с мёдом и морской солью стимулирует микроциркуляцию крови и питает волосы. Взбейте один желток, сок половины лимона, одну столовую ложку горчицы, три столовые ложки оливкового масла и добавьте чайную ложку мёда и морской соли. Держите 15 минут, повторяйте один раз в неделю.

Для жирных и нормальных волос подойдёт натуральный молочный йогурт без добавок – благодаря ферментам и протеинам он прекрасно очищает локоны, не высушивая их, восстанавливает белковую структуру волоса и нормализует салоотделение. 

Для спутанных и непослушных волос используйте полчашки листьев душицы или орегано и одну чайную ложку молотого ванилина на полстакана воды. Готовьте настой 30 минут на водяной бане, разбавьте один к двум. Также полезен настой полевого хвоща: полчашки сырья на литр кипятка.

Автор Екатерина Фирсова
Екатерина Фирсова — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Календарь дачных работ на июль: всё по порядку
В NASA отработали опасное сближение астероида с Землей
Эксперты рассказали, как выбрать мебель для маленькой кухни
Тайна замка Пугачевой и Галкина*: почему роскошное поместье не зарегистрировано?
Кинологи объяснили, почему собака приносит палку домой
Что простые люди говорят про пенсионную систему в России?
Кростини с грушей и сыром: вкусная закуска
Осторожно, постельные клопы: как защитить багаж при заселении в отель
Спасаем урожай от жары: как защитить овощи в жаркую погоду
Российский велогонщик Сырица отправится на Олимпиаду в Париж
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Российский GLSDB: какой сюрприз для ВСУ приготовила наша "оборонка"
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Преимущества удаления тычинок у лилий: что знают только продвинутые цветоводы
Преимущества удаления тычинок у лилий: что знают только продвинутые цветоводы
Последние материалы
Спасаем урожай от жары: как защитить овощи в жаркую погоду
Российский велогонщик Сырица отправится на Олимпиаду в Париж
Экспорт бензина продлили до 31 июля
Банная традиция Руси — модель философии современного SPA
Кроссовер JAC JS3: самый доступный китайский автомобиль на российском рынке
В России нашли способо ускорить производство растительных масел
Почему необходимо красить дверь в прихожей в яркий цвет
Соус из шпината: подаётся к овощам
Кинологи рассказали, как приучить собаку к пеленке
Обновляем в памяти правила безопасного загара: повторение материала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников