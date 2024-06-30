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Екатерина Фирсова
Здесь русский SPA: самые народные процедуры для красоты и тонуса кожи

Банная традиция Руси — модель философии современного SPA

3:54
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Мы привыкли к SPA-процедурам со всех уголков мира — тайским, французским, японским. Существует ли русское SPA и какие процедуры к нему относятся? Однозначно да, рассказал SHAPE Андрей Сырченко — президент Международной школы SPA и ведущий технолог.

Банная традиция Руси — модель философии современного SPA
Фото: Freepik is licensed under Free license

Если обратиться к истории, русская банная традиция — модель строго выверенной философии современного SPA. Сегодня речь пойдет о массаже, обёртываниях и завершающих аккордах.

В бане воплотилась сама концепция SPA. В банный день соблюдался режим питания, заваривались травяные чаи и отвар шиповника, проводились очищающие ритуалы: массажа, парения и укутываний. Процесс сопровождали ароматы берёзы, ладана и хвои.

Гречишный массаж

Методика, впитавшая народные рецепты лечения тёплой гречкой. Знахари на Руси врачевали ею простуды, гаймориты, артриты и депрессии. Аромат нагретой гречки успокаивает и создаёт ощущение безопасности. Тёплая крупа расширяет сосуды, обезболивает и очищает кожу. Массаж проводится по маслу с помощью мешочков с крупой из натуральной ткани. Базовое масло — кедровое или кунжутное, к ним добавляются эфирные масла сосны и пихты. Разминающие и растирающие движения обеспечивают гамму приятных ощущений.

Соляная пещера

Специально оборудованная комната со стенами из соли Мёртвого моря. Подсушит проблемную кожу и поддержит её упругость, что важно при борьбе с целлюлитом. Подготовленная кожа впитает всё как губка.

Ледяная баня

Прыжок в сугроб обеспечивает температурный контраст, прекрасно тонизирует, выводит излишнюю жидкость и возвращает коже ровный цвет. В изолированную комнату с имитацией ледяных скал снега наметает в человеческий рост.

Аппликации сена

Сено с добавлением трав в сочетании с паровой ванной оказывает очищающее и противовоспалительное действие. Благодаря ароматерапии и выделению продуктов ферментации растений достигается комплексный детокс-эффект. Помимо влияния масел, кислот и витаминов на кожу, улучшается работа сердечно-сосудистой системы. Сено используется россыпью, либо в матрасе, которым укутывают тело в паровой ванне на полчаса, голова при этом находится снаружи. Подойдёт тем, кто не переносит сауну.

Льняные обёртывания

Настоящий деликатес: очищение кожи, активизация кровообращения, укрепление нервной системы и релаксация. Используются козье молоко с настоем трав и льняная простыня. Травы подбираются с тонизирующими и антицеллюлитными свойствами. Сначала проводят пилинг, затем — обёртывание вымоченной в тёплом молоке простынёй, укутывают тело в термоодеяло и, наконец, оборачивают тело простынёй, вымоченной в холодном молоке.

Торфяные обёртывания

Торф антисептик и глубоко очищает кожу, насыщая её минералами. Отлично выводит воду и хорош при отёчном целлюлите.

Бочка из сибирского кедра

Закрытая конструкция, куда нагнетается сухой или влажный пар с эфирными маслами. Сам кедр при нагреве отдаёт целебные фитонциды. Голова также находится снаружи, что делает кедровую бочку прекрасным местом отдыха для тех, кому сауна противопоказана. Кедровая бочка помогает сбросить лишний вес и восстановиться после травм, снимает стресс и облегчает хронические заболевания кожи.

Автор Екатерина Фирсова
Екатерина Фирсова — журналист, корреспондент Правды.Ру
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