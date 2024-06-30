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Екатерина Фирсова
Пять вкусных секретов выхода из диеты: больше вы не наберёте сброшенные килограммы

Пять шагов к стабильному весу после диеты

2:34
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Любая диета, даже самая эффективная, является лишь временным решением. Если после её завершения отказаться от полезного питания и вернуться к гастрономическим излишествам, результаты быстро исчезнут. Это касается любых ограничений в питании: по окончании курса важно постепенно переходить к сбалансированному меню.

Пять шагов к стабильному весу после диеты
Фото: Freepik is licensed under License: Free

Итак, пять шагов после диеты:

  • Завтрак

Начните включать в завтрак 100-200 граммов каши из цельных злаков, таких как овсянка, пшёнка, рис или гречка. Можно готовить каши на молоке или, если предпочитаете на воде, добавлять к ней творог для повышения питательности.

  • Салаты и орехи

Добавляйте в салаты 3-4 чайные ложки растительного масла. Чтобы уменьшить количество жира в рационе, заменяйте часть йогуртов на обезжиренные. Также замените часть овощей на несладкие и некрахмалистые фрукты: яблоки, вишню, смородину, крыжовник, лесные ягоды, апельсины, киви. Начните есть орехи, но в умеренных количествах, поскольку даже в трёх крупных миндальных орехах содержится 1,5 грамма жира.

  • Молочные продукты

Ограничьте потребление жира до 40 граммов в день, заменяя часть молочных продуктов на обезжиренные варианты.

  • Постное мясо

Заменяйте часть сыров и йогуртов на постное мясо и курицу. Это поможет вам создать сбалансированное и питательное меню на долгие годы.

  • Яблоки

Диетологи советуют не отказываться от яблок. Они помогают восполнить дефицит углеводов и полезных веществ, таких как пектин.

"Если боитесь, что яблоки помешают вам похудеть, не ешьте их перед сном," — советуют специалисты.

Следуя этим простым шагам, вы сможете сохранить результаты диеты и придерживаться принципов здорового питания на постоянной основе.

Выбирайте продукты, богатые клетчаткой, витаминами и микроэлементами. Исключите лишние сахара и крахмал — крахмалистому и сладкому обезжиренному йогурту или фруктовому кефиру лучше предпочесть обычные несладкие молочные продукты до 5% жирности. А кислые на вкус конфеты не исключают содержания большого количества сахара. Впрочем, золотое правило любого подхода к сохранению оптимального веса — приход не должен превышать расход калорий.

КАК БЫСТРО ПОХУДЕТЬ И НЕ НАБРАТЬ ВЕС ОБРАТНО
Автор Екатерина Фирсова
Екатерина Фирсова — журналист, корреспондент Правды.Ру
Темы диета
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