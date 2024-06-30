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Екатерина Фирсова
Худеем легко и навсегда, наслаждаясь продуктами из детства: диета Кима Протасова

Доступная диета на пять недель для эффективного снижения веса

2:36
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Программа питания от диетолога из Израиля Кима Протасова доступна и приятна: её основные продукты знакомы нам с детства. При этом объём пищи остаётся на привычном уровне, а лишние килограммы начинают таять на глазах.

Доступная диета на пять недель для эффективного снижения веса
Фото: Freepik is licensed under License: Free

Курс рассчитан на пять недель и состоит из двух этапов.

Первые две недели подразумевают употребление кисломолочных продуктов 5% жирности и сырых овощей в любом количестве. Ежедневно рекомендуется пить не менее двух литров воды. Можно добавить три зелёных яблока в день и варёное яйцо.

В последующие три недели количество кисломолочных продуктов сокращается, но вместо них нужно добавить 300 граммов мяса, рыбы или птицы. Всё это позволяет не превышать ежедневный калораж в 1300–1500 ккал, что идеально для здорового похудения.

Разборки с процентами

Основу рациона должны составлять овощи, так как это лучшая пища для похудения. Кисломолочные продукты лишь дополняют меню. Не рекомендуется употреблять йогурты, творожки и сырки с жирностью от 0, 3% до 7%, ведь в них много крахмала и сахара. Подойдут белый и кислый несладкий йогурт, обычный кефир и творог без добавок.

Чтобы разнообразить рацион, сочетайте разные продукты. Добавьте в творог овощи и зелень, а в кефир — морковь или тёртое яблоко.

Продукты для первых двух недель:

  • Сырые овощи — более 50% всего рациона,
  • Сыры и кисломолочные продукты до 5% жирности,
  • 2 литра воды,
  • 1 варёное яйцо,
  • 3 зелёных яблока.

Продукты для третьей, четвёртой и пятой недели: к вышеперечисленному добавить 300 граммов мяса, рыбы или птицы.

Курс Протасова не ограничивает количество продуктов, но переесть сложно из-за высокого содержания белка и клетчатки, и отсутствия простых углеводов. Вы отвыкаете от сладкого, а клетчатка и молочные продукты помогают избежать стресса.

Молочные продукты — это кладезь белка, для похудения нужно получать 25-30% всех калорий из белка, а молочный кальций улучшает окисление жиров в клетках. Диета не исключает жиры полностью, что является её большим плюсом. Жир кисломолочных продуктов незаменим для похудения, поскольку конъюгированная линолевая кислота позволяет получать из жиров энергию.

Пять продуктов, от которых ты 100% похудеешь
Автор Екатерина Фирсова
Екатерина Фирсова — журналист, корреспондент Правды.Ру
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