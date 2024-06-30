Худеем легко и навсегда, наслаждаясь продуктами из детства: диета Кима Протасова

Доступная диета на пять недель для эффективного снижения веса

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Программа питания от диетолога из Израиля Кима Протасова доступна и приятна: её основные продукты знакомы нам с детства. При этом объём пищи остаётся на привычном уровне, а лишние килограммы начинают таять на глазах.

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Курс рассчитан на пять недель и состоит из двух этапов.

Первые две недели подразумевают употребление кисломолочных продуктов 5% жирности и сырых овощей в любом количестве. Ежедневно рекомендуется пить не менее двух литров воды. Можно добавить три зелёных яблока в день и варёное яйцо.

В последующие три недели количество кисломолочных продуктов сокращается, но вместо них нужно добавить 300 граммов мяса, рыбы или птицы. Всё это позволяет не превышать ежедневный калораж в 1300–1500 ккал, что идеально для здорового похудения.

Разборки с процентами

Основу рациона должны составлять овощи, так как это лучшая пища для похудения. Кисломолочные продукты лишь дополняют меню. Не рекомендуется употреблять йогурты, творожки и сырки с жирностью от 0, 3% до 7%, ведь в них много крахмала и сахара. Подойдут белый и кислый несладкий йогурт, обычный кефир и творог без добавок.

Чтобы разнообразить рацион, сочетайте разные продукты. Добавьте в творог овощи и зелень, а в кефир — морковь или тёртое яблоко.

Продукты для первых двух недель:

Сырые овощи — более 50% всего рациона,

Сыры и кисломолочные продукты до 5% жирности,

2 литра воды,

1 варёное яйцо,

3 зелёных яблока.

Продукты для третьей, четвёртой и пятой недели: к вышеперечисленному добавить 300 граммов мяса, рыбы или птицы.

Курс Протасова не ограничивает количество продуктов, но переесть сложно из-за высокого содержания белка и клетчатки, и отсутствия простых углеводов. Вы отвыкаете от сладкого, а клетчатка и молочные продукты помогают избежать стресса.

Молочные продукты — это кладезь белка, для похудения нужно получать 25-30% всех калорий из белка, а молочный кальций улучшает окисление жиров в клетках. Диета не исключает жиры полностью, что является её большим плюсом. Жир кисломолочных продуктов незаменим для похудения, поскольку конъюгированная линолевая кислота позволяет получать из жиров энергию.

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