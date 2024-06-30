Худеем легко и навсегда, наслаждаясь продуктами из детства: диета Кима Протасова

Программа питания от диетолога из Израиля Кима Протасова доступна и приятна: её основные продукты знакомы нам с детства. При этом объём пищи остаётся на привычном уровне, а лишние килограммы начинают таять на глазах.
Курс рассчитан на пять недель и состоит из двух этапов.
Первые две недели подразумевают употребление кисломолочных продуктов 5% жирности и сырых овощей в любом количестве. Ежедневно рекомендуется пить не менее двух литров воды. Можно добавить три зелёных яблока в день и варёное яйцо.
В последующие три недели количество кисломолочных продуктов сокращается, но вместо них нужно добавить 300 граммов мяса, рыбы или птицы. Всё это позволяет не превышать ежедневный калораж в 1300–1500 ккал, что идеально для здорового похудения.
Разборки с процентами
Основу рациона должны составлять овощи, так как это лучшая пища для похудения. Кисломолочные продукты лишь дополняют меню. Не рекомендуется употреблять йогурты, творожки и сырки с жирностью от 0, 3% до 7%, ведь в них много крахмала и сахара. Подойдут белый и кислый несладкий йогурт, обычный кефир и творог без добавок.
Чтобы разнообразить рацион, сочетайте разные продукты. Добавьте в творог овощи и зелень, а в кефир — морковь или тёртое яблоко.
Продукты для первых двух недель:
Продукты для третьей, четвёртой и пятой недели: к вышеперечисленному добавить 300 граммов мяса, рыбы или птицы.
Курс Протасова не ограничивает количество продуктов, но переесть сложно из-за высокого содержания белка и клетчатки, и отсутствия простых углеводов. Вы отвыкаете от сладкого, а клетчатка и молочные продукты помогают избежать стресса.
Молочные продукты — это кладезь белка, для похудения нужно получать 25-30% всех калорий из белка, а молочный кальций улучшает окисление жиров в клетках. Диета не исключает жиры полностью, что является её большим плюсом. Жир кисломолочных продуктов незаменим для похудения, поскольку конъюгированная линолевая кислота позволяет получать из жиров энергию.
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