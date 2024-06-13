Как успешность связана со стилем Old Money. Советы от Александры Тарловской

Стилист Александра Тарловская: "В мире не в моде крутость, в моде пологость"

4:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сегодняшний выбор успешных людей — сдержанность. Они уже не гонятся за брендами, а носят спокойные природные цвета. Они отказываются от тяжёлого золота в пользу стильной современной бижутерии. Они не кичатся деньгами, они демонстрируют хорошее здоровье и острый ум. О тонкостях подбора образа в интервью рассказывает основатель бренда одежды OVVIO Александра Тарловская.

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— Что изменилось в мире? Почему язык одежды стал другим?

— За последние годы в мире, произошло очень много знаковых событий: пандемия, СВО, — которые поменяли психологию потребителя. Отношение к одежде стало спокойное. Если отмотать историю на лет на пятнадцать назад, мы увидим, что женщины, выходя из дома, наряжались в самое лучшее:

высокие каблуки,

короткие юбки,

украшения,

яркий макияж.

Это придавало им уверенности в себе.

Сегодня люди стали спокойнее относиться к одежде и ценить в первую очередь качество, комфорт, одеваться уместно, учитывая конкретную ситуацию.

То есть если мы говорим про повседневную жизнь, никто не наряжается суперярко, не носит туфли на высоких каблуках, не надевает на работу яркие, необычные платья со стразами.

Сегодняшний выбор — сдержанный стиль. Сейчас очень популярен стиль Old Money, когда мы не гонимся за брендами, одеваемся в спокойные, натуральные тона: бежевый, айвори, серый, голубой, то есть всё нежное, спокойное, без кричащих красок.

Видимо, люди не хотят выделяться. Возможно, в мире за последние годы поменялась психология людей.

— Возможно, людям надоело производить впечатление. Появилась общая усталость от постоянного напряжения.

— Да, вы правы, люди не хотят выделяться. Существует такое явление, маркетологи называют его "унылое потребление", когда людям стало действительно не столь важно то, как они одеты. Они перестали полдня наряжаться перед выходом на встречи. Хотя, безусловно, на какое-нибудь светское, пафосное мероприятие с красными дорожками люди одеваются красиво и ярко.

— А там другой язык одежды, верно?

— Да, там другой язык одежды, там нужно показать себя, потому что фотоконтент! Но если мы говорим про рядовые мероприятия: форумы, встречи, нетворкинги, — все одеваются абсолютно спокойно.

Возьмём, к примеру, нетворкинг. Никто не придёт в строгом деловом костюме, на каблуках. Люди надевают то, в чём им удобно. Конечно, они не придут в кроссовках и спортивных штанах, определённый дресс-код по-прежнему существует, но он не настолько ярко выраженный, как это было раньше.

— Вы правы, именно не ярко выраженный. Но одежда должна соответствовать социальному статусу. А время сильно сгладило необходимость его демонстрировать. Раньше обязательным атрибутом одежды королей были длинные шлейфы, мантии, у советских партработников — каракулевые шапки. Как социальный статус заявляет о себе в одежде сегодня? Ведь как-то же всё равно заявляет, раз мы можем отличить человека статусного от обычного?

— Должна сказать, что в повседневной жизни это бывает затруднительно. Такими маркерами могут служить дорогой автомобиль или часы. Но всё чаще мы сталкиваемся с тем, что крупные бизнесмены могут зайти в магазин в тапочках и в шортах, взъерошенные, в растянутой футболке. Мы не считываем их социальный статус. Человек в повседневной жизни может выглядеть совершенно обыденно.

— Кстати, недавно видела в интернете фотографию короля Рамы (короля Малайзии). Он, король, в джинсах, с немыслимо татуированной спиной, в какой-то нелепой майке! Как всё-таки можно вычислить статусного человека? Какие-то особые ткани, возможно, в одежде используются?

— Люди в основном создают себе образ для конкретной ситуации. Например, у них деловые переговоры в банке, офисе, на форуме.

Безусловно, человек должен обозначить свой высокий статус дорогим костюмом, хорошей обувью, телефоном, часами и т. д. Согласитесь, странно было бы встречаться с деловыми партнёрами в шлёпанцах и шортах.

Или давайте возьмём светские мероприятия, кинофестивали. Если девушка выходит на ковровую дорожку, она должна быть в вечернем платье, на каблуках, с причёской и соответствующим макияжем. Всё зависит от контекста, от ситуации.

Но в повседневной жизни действительно не просто понять, кто перед тобой. Приведу простой пример: в нашем шоуруме представлено много брендов, вот к нам приезжают разные клиенты. И зачастую мы не можем понять, какой у них статус. Заходят два человека, выглядящие примерно одинаково. Один подбирает очень бюджетные модели, а другой оставляет в магазине большие деньги, купив дорогую одежду. В повседневной жизни люди уходят от вычурности и одеваются очень спокойно и сдержанно.

— Что тогда сейчас транслируют успешные люди? Я смотрю на того же Павла Дурова, на Лебедева, на Цукерберга. Это богатые, состоявшиеся люди, но они ведь транслируют не успех, а что-то другое. Их одежда не кричит совсем, она скорее шепчет. Что именно, на ваш взгляд, транслируют сегодня успешные люди? Ведь не гламур, согласитесь.

— В первую очередь, я полагаю, они транслируют здоровый образ жизни, уровень образования, любовь к путешествиям. Гламур ушёл и сейчас считается дурным тоном. Стало неприличным выпячивать дорогие бренды. Люди стараются вести себя сдержаннее.

Первое, что люди сейчас показывают, — это то, сколько они вложили, например, в своё обучение. Демонстрируют, что они развиваются, изучают что-то новое, проходят образовательные курсы, постоянно повышают свой уровень. Потому что мир меняется, и если мы не будем обучаться, то не сможем идти в ногу со временем.

Люди транслируют свой статус, демонстрируя путешествия, места, в которых они побывали. Для современного человека важны здоровый образ жизни, образование, путешествия. А к одежде относятся достаточно спокойно.

— Получается, тренд не на пафос, а на развитие?

— Да-да, абсолютно верно.

— И тогда последний вопрос, психологический. Какую роль в наше время в бизнесе и в личном общении играет внешний вид? Как не ошибиться в восприятии человека? Как может одежда помочь избежать неправильного восприятия?

— Безусловно, первое впечатление о человеке основывается на его внешнем виде. Что сделать, чтобы произвести приятное впечатление? Согласитесь, что неряшливый человек вряд ли кому-то понравится. На первое место я бы поставила ухоженность. Это очень важно, особенно для женщины.

Гладкая кожа,

правильный макияж,

опрятный и свежий маникюр,

красивая причёска,

неброская, но элегантная одежда.

Речь не идёт о том, чтобы не быть в тренде. Допустим, в моде короткие платья, пышные рукава или короткие брюки. Если это одежда комплиментарна, почему нет? Человеку стоит остановить свой выбор на вещах, которые подходят ему по фигуре, по цветотипу.

Если девушка гонится за модой и носит одежду, которая ей не подходит, это часто выглядит просто комично. Гармонично выглядит та женщина, у которой всё это подобрано со вкусом. Стилисты для того и работают с покупателями, чтобы найти органичный образ. Причём это не должно быть безумно дорого.

Главный сегодняшний тренд — "умный гардероб". У человека может быть немного вещей, но они должны между собой сочетаться, миксоваться и создавать разные образы. Гармонично одетый человек транслирует уверенность, позитив. Такой образ сразу повышает его статус в глазах окружающих.

— А дурной характер можно считать как-то по тому, как человек одевается?

— Вот не знаю, честно говоря! Люди умеют маскироваться. Но в любом случае, поговорка "встречают по одёжке" никуда не ушла из нашей жизни, просто поменялись интерпретации. Если раньше это был малиновый пиджак, то сегодня, как мы выяснили, это то, насколько человек способен к развитию, насколько он самореализовался. Человек, транслирующий это своим видом, успешнее, его охотнее примут на работу, ему легче заключать контракты.

— То есть "по одежке" всё равно встречают?

— Конечно, встречают. Но "одёжка" эта другая. Не яркие, безвкусные брендовые вещи, подобранные по принципу "чем дороже, тем лучше", а ухоженность, гармоничное соотношение всех параметров человека.

Изменились приоритеты. Если раньше с человека считывали: "Ага, круто, дорого, богато, значит, будем с ним общаться, значит, он крутой", — то сейчас в моде вкус и спокойная элегантность.

На самом деле у нас эта тенденция появлялась постепенно. В Европе тренд "спокойной повседневности" был очень давно, и я, попав 20 лет назад первый раз в Италию, была очень удивлена этому.

Я привезла тогда с собой высокие каблуки, короткую юбку, лучшие украшения. Вечером подруга предложила пойти на аперитив, познакомить со своими друзьями. Увидев, как я наряжаюсь в эту юбку и туфли на каблуках, она в ужасе воскликнула: "Сними это немедленно, не позорь меня, у нас так не ходят!" В итоге я пошла в обычных джинсах, джемпере и лоферах.

Все люди вокруг были одеты стильно, красиво, но не вычурно, не кричаще. В Европе в повседневной жизни невозможно было определить статус и финансовое положение человека: тебе навстречу идёт просто девочка-менеджер или какой-то миллионер. Только когда человек садится в дорогую машину, понимаешь его статус. Постепенно это пришло и к нам.

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