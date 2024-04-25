Рейтинг клиник лазерной эпиляции в Москве на 2024 год

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Лазерная эпиляция набирает все большую популярность среди людей, уделяющих внимание уходу за собой. Она привлекает своими неоспоримыми преимуществами перед другими методами удаления нежелательных волос: безболезненностью, комфортом во время процедуры и стойким долговременным эффектом.

Фото: Одна из сетей клиник is licensed under Public domain

Мы составили свой рейтинг организаций, предоставляющих данную услугу в Москве в 2024 году. При составлении мы обращали внимание на:

удобство пользования сайтом центра,

впечатления клиентов от предоставленного сервиса и своевременности оказания процедур,

комфорт и оборудование кабинетов,

наличие на сайте информации о медицинской лицензии,

разнообразие предоставляемых услуг,

наличие акций и систем лояльности,

отсутствие навязывания услуг и назойливой рекламы на сайте.

Каждый критерий оценивался по шкале от 1 до 5, где 1 — плохо, а 5 — отлично.

Место Клиника Рейтинг 1 Epilas 48 2 Доктор лазер 43 3 LaserJazz 42 4 Линлайн 40 5 Подружки 39 6 Гладкое тело 34 7 Азбука лазер 28 8 Laser Love 27

1-е место. Медицинские центры лазерной косметологии "Epilas"

Посетители центров "Epilas" отмечают, что попадают на процедуры вовремя, им нравится высокий уровень профессионализма специалистов и вежливое общение персонала. Нельзя не упомянуть интерьер и атмосферу центров, в каждом из которых есть просторный холл с большими мягкими креслами и зоной напитков, где можно уютно расположиться перед процедурой.

Просторные кабинеты оснащены профессиональным оборудованием и новой специализированной мебелью.

Сайт центров удобен в навигации и не перегружен рекламой, есть форма онлайн-записи, что клиенты центров отметили особенно удобным.

Информацию о специалистах центров можно найти на официальном сайте в разделе документы, но для более понятной навигации не хватает отдельного раздела о сотрудниках.

В центрах "Epilas" довольно демократичные цены, также действует акция "сделаем на 10% дешевле, чем у конкурентов". Есть выгодные комплексы, множество скидочных предложений и система клубных карт, которые дают постоянную скидку 10% или 30% на все процедуры.

Кроме лазерной эпиляции, центры предоставляют множество услуг аппаратной и инъекционной косметологии, есть разные виды пилингов и массажей.

2-е место. Медицинские центры косметологии и эпиляции "Доктор Лазер"

"Доктор лазер" — сеть центров, в которых представлено множество процедур аппаратной и инъекционной косметологии, а также услуги перманентного макияжа. Однако, изначально центр специализировался на лазерной эпиляции и хорошо зарекомендовал себя в этой сфере.

Интерьер клиник приятный, но немного устаревший: классический стиль с яркими цветами. Кабинеты оформлены в фирменном стиле клиники, состояние оборудования не вызывает вопросов.

Нам встречались редкие отзывы с замечаниями по поводу организации времени приема и работы администраторов, но основная масса клиентов довольна качеством процедур.

Записаться можно онлайн прямо на сайте, там же можно ознакомиться и с информацией о врачах и лицензиях центров. Цены на услуги лазерной эпиляции в

"Доктор лазер" средние, есть сезонные акции и внутренняя система лояльности с кэшбеком 10%.

3-е место. Сеть клиник дерматологии, аппаратной и инъекционной косметологии "LaserJazz"

Клиники "LaserJazz" зарекомендовали себя как одни из ведущих профессионалов в области лазерной эпиляции. Атмосфера в клиниках приятная: на входе расположен ресепшн и зона ожидания, где можно взять угощения и напитки. В одной из клиник провели обновление интерьера: клиенты клиники отмечают, что он стал более уютным и современным. Светлые кабинеты выглядят хорошо и чисто, но, кажется, что в них немного тесно.

В отзывах иногда встречаются замечания клиентов о долгом ожидании или проблемах с переносом времени сеанса, но, в целом, посетители довольны сервисом. На сайте есть полная информация о врачах и лицензиях центра, однако, нет формы быстрой онлайн-записи, что удлиняет путь клиента до записи.

Цены в сети "LaserJazz" одни из самых высоких на рынке, но в рамках программы лояльности есть множество акций и абонементов. Помимо специалистов по лазерной эпиляции, в клинике работают косметологи, дерматологи, трихологи и специалисты по коррекции фигуры.

4-е место. Сеть клиник "Линлайн"

Клиники "Линлайн" пользуются популярностью не только в сфере лазерной эпиляции, но и в сфере лазерной медицины. В холле каждой клиники расположен ресепшен и диваны для ожидания, интерьер оформлен в спокойных цветах с яркими оранжевыми и зелеными акцентами. В кабинетах визуально просторно и светло, оборудование и кресла в хорошем состоянии.

Мы не нашли замечаний о пунктуальности или плохом качестве сервиса, однако встречалось несколько отзывов, где клиенты были недовольны результатом процедур. На сайте есть удобная онлайн-запись, нет назойливой рекламы и приятно оформлен раздел с информацией о специалистах клиники.

Существенным недостатком, влияющим на уровень доверия клиентов, является отсутствие на сайте информации о наличии у клиник медицинской лицензии.

Цены в сети выше среднего, но всегда можно найти подходящую акцию или приобрести выгодный абонемент. Клиники "Линлайн" специализируются не только на лазерной эпиляции и косметологии, но и на лечении волос.

5-е место. Сеть клиник лазерной эпиляции и косметологии "Подружки"

Самая популярная сеть клиник лазерной эпиляции в Москве — "Подружки". Клиника славится своими демократичными ценами и очень выгодными абонементами. Эта сеть имеет самое большое количество филиалов в Москве, что делает ее самой доступной по расположению для жительниц разных районов города.

На сайте есть удобная форма онлайн-записи, можно найти информацию о наличии медицинских лицензий, но, к сожалению, нет никаких сведений о специалистах.

Оснащение и комфорт кабинетов среднее и, из-за больших масштабов сети, сильно разнится от филиала к филиалу. Где-то вас будет ждать уютное пространство с прекрасным интерьером и комфортной зоной ожидания, а где-то небольшой арендованный кабинет с кушеткой и оборудованием.

6-е место. Сеть студий лазерной эпиляции "Гладкое тело"

Студия "Гладкое тело" специализируется исключительно на лазерной эпиляции. Посетителям нравится приветливость персонала, результат процедур и приятный интерьер, который выполнен в фирменных цветах с яркими акцентами. На входе

располагается зона ожидания для гостей с большим мягким креслом и угощениями. Кабинеты чистые, светлые и уютные, представлено оборудование хорошего качества. Однако, в свежих отзывах иногда встречаются жалобы на текучку кадров и внезапную отмену сеансов по техническим причинам, что понижает лояльность клиентов к студии.

Сайт показался нам не очень удобным из-за обилия рекламных баннеров: чтобы найти форму онлайн-записи понадобилось потратить некоторое время.

Информация о наличии у студии медицинской лицензии располагается на главном экране, а вот подробной информации о специалистах отсутствует. Цены в студии очень доступные для Москвы, что делает ее достаточно популярной среди жительниц города.

7-е место. Клиника лазерной эпиляции "Азбука лазер"

Клиника "Азбука лазер" предоставляет услуги лазерной эпиляции и коррекции фигуры. Сложно не отметить стильный дорогой интерьер и превосходное оснащение клиники: мебель, оборудование и состояние санузлов достойны высшей оценки.

Клиентам нравится достойный результат процедур, но они оставляют много замечаний об организации работы сервиса, особенно часто отмечена проблема покупки и возврата абонементов.

Онлайн-запись доступна только в приложении, на сайте специальной формы нет, что затрудняет процесс записи. Мы также не нашли подробной информации о специалистах и подтверждений наличия у клиники медицинской лицензии, что вызывает сомнения.

Цены на сеансы сильно выше среднего, но в клинике действует акция со скидкой 80% при покупке более 5 сеансов, а также есть бесплатный пробный визит.

8-е место. Студии лазерной эпиляции и косметологии "Laser Love"

Студии "Laser Love" работают в трех направлениях: лазерная эпиляция, косметология и массаж. Большинство клиентов удовлетворены результатами процедур и уровнем сервиса. Для посетителей предусмотрена зона ожидания с креслом и столиком.

Атмосфера и комфорт студии вызывает вопросы: хотя для гостей и предусмотрена зона ожидания с креслом и столиком, все кабинеты полупустые и неуютные, в них нет ничего, кроме кушетки и аппарата. Атмосфера и качество оборудования разнится в зависимости от местонахождения филиала.

Записаться онлайн без общения с консультантом по телефону или в мессенджерах на сайте не получится, что доставляет неудобства клиентам.

Мы не нашли никакой информации о наличии у сети студий медицинских лицензий, довольно поверхностно описана и квалификация специалистов: указано только, что все сотрудники проходят обучение в учебном центре "Laser Love".

Цены на процедуры достаточно низкие, видимо, этим объясняется совсем небольшое количество акций и специальных предложений.

Критерий Epilas Подружки Гладкое тело Азбука лазер Доктор лазер Laser Love Линлайн LaserJazz Пунктуальность 5 3 4 3 4 4 5 4 Доступность информации о специалистах 3 1 2 2 5 1 5 5 Удобство сайта 5 4 3 4 4 3 5 5 Уровень сервиса 5 5 4 3 4 4 4 4 Цена 5 4 5 1 3 5 2 2 Акции и системы лояльности 5 5 4 3 5 1 4 4 Отсутствие назойливой рекламы 5 4 2 3 4 4 5 4 Наличие информации

о медицинской лицензии 5 5 5 2 5 1 1 5 Комфорт

и оборудование кабинетов 5 3 4 5 4 2 4 4 Дополнительные процедуры 5 5 1 2 5 2 5 5 Итоговые баллы 48 39 34 28 43 27 40 42

В Москве на данный момент существует множество клиник, медицинских центров и студий, оказывающих услуги лазерной эпиляции. У каждого есть свои персональные критерии, которые могут не совпадать с приведенными в нашем рейтинге. Но мы надеемся, что эта информация будет для вас полезной и поможет сориентироваться при выборе подходящего места для процедуры.

Обязательно проконсультируйтесь со специалистом перед походом на лазерную эпиляцию, чтобы узнать обо всех особенностях и противопоказаниях проведения процедуры.