Рейтинг клиник лазерной эпиляции в Москве на 2024 год

Лазерная эпиляция набирает все большую популярность среди людей, уделяющих внимание уходу за собой. Она привлекает своими неоспоримыми преимуществами перед другими методами удаления нежелательных волос: безболезненностью, комфортом во время процедуры и стойким долговременным эффектом.
Мы составили свой рейтинг организаций, предоставляющих данную услугу в Москве в 2024 году. При составлении мы обращали внимание на:
Каждый критерий оценивался по шкале от 1 до 5, где 1 — плохо, а 5 — отлично.
|Место
|Клиника
|Рейтинг
|1
|Epilas
|48
|2
|Доктор лазер
|43
|3
|LaserJazz
|42
|4
|Линлайн
|40
|5
|Подружки
|39
|6
|Гладкое тело
|34
|7
|Азбука лазер
|28
|8
|Laser Love
|27
Посетители центров "Epilas" отмечают, что попадают на процедуры вовремя, им нравится высокий уровень профессионализма специалистов и вежливое общение персонала. Нельзя не упомянуть интерьер и атмосферу центров, в каждом из которых есть просторный холл с большими мягкими креслами и зоной напитков, где можно уютно расположиться перед процедурой.
Просторные кабинеты оснащены профессиональным оборудованием и новой специализированной мебелью.
Сайт центров удобен в навигации и не перегружен рекламой, есть форма онлайн-записи, что клиенты центров отметили особенно удобным.
Информацию о специалистах центров можно найти на официальном сайте в разделе документы, но для более понятной навигации не хватает отдельного раздела о сотрудниках.
В центрах "Epilas" довольно демократичные цены, также действует акция "сделаем на 10% дешевле, чем у конкурентов". Есть выгодные комплексы, множество скидочных предложений и система клубных карт, которые дают постоянную скидку 10% или 30% на все процедуры.
Кроме лазерной эпиляции, центры предоставляют множество услуг аппаратной и инъекционной косметологии, есть разные виды пилингов и массажей.
"Доктор лазер" — сеть центров, в которых представлено множество процедур аппаратной и инъекционной косметологии, а также услуги перманентного макияжа. Однако, изначально центр специализировался на лазерной эпиляции и хорошо зарекомендовал себя в этой сфере.
Интерьер клиник приятный, но немного устаревший: классический стиль с яркими цветами. Кабинеты оформлены в фирменном стиле клиники, состояние оборудования не вызывает вопросов.
Нам встречались редкие отзывы с замечаниями по поводу организации времени приема и работы администраторов, но основная масса клиентов довольна качеством процедур.
Записаться можно онлайн прямо на сайте, там же можно ознакомиться и с информацией о врачах и лицензиях центров. Цены на услуги лазерной эпиляции в
"Доктор лазер" средние, есть сезонные акции и внутренняя система лояльности с кэшбеком 10%.
Клиники "LaserJazz" зарекомендовали себя как одни из ведущих профессионалов в области лазерной эпиляции. Атмосфера в клиниках приятная: на входе расположен ресепшн и зона ожидания, где можно взять угощения и напитки. В одной из клиник провели обновление интерьера: клиенты клиники отмечают, что он стал более уютным и современным. Светлые кабинеты выглядят хорошо и чисто, но, кажется, что в них немного тесно.
В отзывах иногда встречаются замечания клиентов о долгом ожидании или проблемах с переносом времени сеанса, но, в целом, посетители довольны сервисом. На сайте есть полная информация о врачах и лицензиях центра, однако, нет формы быстрой онлайн-записи, что удлиняет путь клиента до записи.
Цены в сети "LaserJazz" одни из самых высоких на рынке, но в рамках программы лояльности есть множество акций и абонементов. Помимо специалистов по лазерной эпиляции, в клинике работают косметологи, дерматологи, трихологи и специалисты по коррекции фигуры.
Клиники "Линлайн" пользуются популярностью не только в сфере лазерной эпиляции, но и в сфере лазерной медицины. В холле каждой клиники расположен ресепшен и диваны для ожидания, интерьер оформлен в спокойных цветах с яркими оранжевыми и зелеными акцентами. В кабинетах визуально просторно и светло, оборудование и кресла в хорошем состоянии.
Мы не нашли замечаний о пунктуальности или плохом качестве сервиса, однако встречалось несколько отзывов, где клиенты были недовольны результатом процедур. На сайте есть удобная онлайн-запись, нет назойливой рекламы и приятно оформлен раздел с информацией о специалистах клиники.
Существенным недостатком, влияющим на уровень доверия клиентов, является отсутствие на сайте информации о наличии у клиник медицинской лицензии.
Цены в сети выше среднего, но всегда можно найти подходящую акцию или приобрести выгодный абонемент. Клиники "Линлайн" специализируются не только на лазерной эпиляции и косметологии, но и на лечении волос.
Самая популярная сеть клиник лазерной эпиляции в Москве — "Подружки". Клиника славится своими демократичными ценами и очень выгодными абонементами. Эта сеть имеет самое большое количество филиалов в Москве, что делает ее самой доступной по расположению для жительниц разных районов города.
На сайте есть удобная форма онлайн-записи, можно найти информацию о наличии медицинских лицензий, но, к сожалению, нет никаких сведений о специалистах.
Оснащение и комфорт кабинетов среднее и, из-за больших масштабов сети, сильно разнится от филиала к филиалу. Где-то вас будет ждать уютное пространство с прекрасным интерьером и комфортной зоной ожидания, а где-то небольшой арендованный кабинет с кушеткой и оборудованием.
Студия "Гладкое тело" специализируется исключительно на лазерной эпиляции. Посетителям нравится приветливость персонала, результат процедур и приятный интерьер, который выполнен в фирменных цветах с яркими акцентами. На входе
располагается зона ожидания для гостей с большим мягким креслом и угощениями. Кабинеты чистые, светлые и уютные, представлено оборудование хорошего качества. Однако, в свежих отзывах иногда встречаются жалобы на текучку кадров и внезапную отмену сеансов по техническим причинам, что понижает лояльность клиентов к студии.
Сайт показался нам не очень удобным из-за обилия рекламных баннеров: чтобы найти форму онлайн-записи понадобилось потратить некоторое время.
Информация о наличии у студии медицинской лицензии располагается на главном экране, а вот подробной информации о специалистах отсутствует. Цены в студии очень доступные для Москвы, что делает ее достаточно популярной среди жительниц города.
Клиника "Азбука лазер" предоставляет услуги лазерной эпиляции и коррекции фигуры. Сложно не отметить стильный дорогой интерьер и превосходное оснащение клиники: мебель, оборудование и состояние санузлов достойны высшей оценки.
Клиентам нравится достойный результат процедур, но они оставляют много замечаний об организации работы сервиса, особенно часто отмечена проблема покупки и возврата абонементов.
Онлайн-запись доступна только в приложении, на сайте специальной формы нет, что затрудняет процесс записи. Мы также не нашли подробной информации о специалистах и подтверждений наличия у клиники медицинской лицензии, что вызывает сомнения.
Цены на сеансы сильно выше среднего, но в клинике действует акция со скидкой 80% при покупке более 5 сеансов, а также есть бесплатный пробный визит.
Студии "Laser Love" работают в трех направлениях: лазерная эпиляция, косметология и массаж. Большинство клиентов удовлетворены результатами процедур и уровнем сервиса. Для посетителей предусмотрена зона ожидания с креслом и столиком.
Атмосфера и комфорт студии вызывает вопросы: хотя для гостей и предусмотрена зона ожидания с креслом и столиком, все кабинеты полупустые и неуютные, в них нет ничего, кроме кушетки и аппарата. Атмосфера и качество оборудования разнится в зависимости от местонахождения филиала.
Записаться онлайн без общения с консультантом по телефону или в мессенджерах на сайте не получится, что доставляет неудобства клиентам.
Мы не нашли никакой информации о наличии у сети студий медицинских лицензий, довольно поверхностно описана и квалификация специалистов: указано только, что все сотрудники проходят обучение в учебном центре "Laser Love".
Цены на процедуры достаточно низкие, видимо, этим объясняется совсем небольшое количество акций и специальных предложений.
|Критерий
|Epilas
|Подружки
|Гладкое тело
|
Азбука лазер
|
Доктор лазер
|
Laser Love
|Линлайн
|LaserJazz
|
Пунктуальность
|5
|3
|4
|3
|4
|4
|5
|4
|
Доступность информации о специалистах
|3
|1
|2
|2
|5
|1
|5
|5
|
Удобство сайта
|5
|4
|3
|4
|4
|3
|5
|5
|
Уровень сервиса
|5
|5
|4
|3
|4
|4
|4
|4
|Цена
|5
|4
|5
|1
|3
|5
|2
|2
|
Акции и системы лояльности
|5
|5
|4
|3
|5
|1
|4
|4
|
Отсутствие назойливой рекламы
|5
|4
|2
|3
|4
|4
|5
|4
|
Наличие информации
|5
|5
|5
|2
|5
|1
|1
|5
|
Комфорт
|5
|3
|4
|5
|4
|2
|4
|4
|Дополнительные процедуры
|5
|5
|1
|2
|5
|2
|5
|5
|
Итоговые баллы
|48
|39
|34
|28
|43
|27
|40
|42
В Москве на данный момент существует множество клиник, медицинских центров и студий, оказывающих услуги лазерной эпиляции. У каждого есть свои персональные критерии, которые могут не совпадать с приведенными в нашем рейтинге. Но мы надеемся, что эта информация будет для вас полезной и поможет сориентироваться при выборе подходящего места для процедуры.
Обязательно проконсультируйтесь со специалистом перед походом на лазерную эпиляцию, чтобы узнать обо всех особенностях и противопоказаниях проведения процедуры.
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