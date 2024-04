Лиана Хавпачева: "Красоту бессмысленно и вредно приводить к стандарту"

Мастер по наращиванию ресниц считает, что отсутствие стандартов — это плюс

Международный мастер по наращиванию ресниц рассказала, почему отсутствие стандартов обучения в сфере красоты — это плюс и как выбрать эффективные курсы для обучения.

Фото: Фото из личного архива Лианы Хавпачевой

Международный мастер по наращиванию ресниц Лиана Хавпачева на конкурсе Profi performance

Спрос на обучение с нуля и курсы профессиональной переподготовки в сфере красоты в России вырос на 82% в январе 2024 года по сравнению с январем годом ранее. По данным популярного отечественного интернет-сервиса объявлений, чаще всего люди хотят научиться наращиванию ресниц, парикмахерскому делу и работе с бровями. Вместе с общим повышением уровня мастеров растут и их зарплаты — на 12% год к году. Это делает профессии в сфере красоты еще более привлекательными для тех, кто ищет возможности для карьерного роста и финансового благополучия. В этом убедилась Лиана Хавпачева, которой постоянное обучение и повышение квалификации позволили стать одним из ведущих лэшмейкеров Москвы. Теперь она развивает авторскую образовательную программу, выпускники которой уже открыли собственные салоны. С победительницей и судьей международного чемпионата KOVA World Dubai Beauty в категории "Эксперт”, а также "Лучшей в своем деле” по версии крупнейшего светского журнала о моде и красоте FB Лианой Хавпачевой поговорили о том, зачем нужны курсы наращивания ресниц и как их правильно выбрать.

— Лиана, наращивание ресниц стало одной из самых доходных и самых популярных профессий среди тех, кто хочет начать карьеру в индустрии красоты. Вы в свое время постигали тонкости профессии лэшмейкера, обучаясь на различных курсах. Какую реальную пользу вы от них получили?

— Первое и самое очевидное преимущество такого обучения — получение нового навыка. До декретного отпуска я была далека от бьюти-сферы. Но если уж захотелось освоить новую профессию, то нужно изучить все нюансы: от выбора материалов до различных техник наращивания и ухода за ресницами. Эти знания действительно открыли мне двери в мир индустрии красоты.

Еще один плюс — возможность быть независимой. Пройдя курсы, мастер не просто может делать наращивание ресниц, а создавать именно тот образ, который ему нравится, использовать материалы, в качестве которых он уверен. Это не только увеличивает доход, но и привлекает новых клиентов, ведь многие предпочитают обращаться к специалистам, предлагающим высокий уровень сервиса.

— Подобные обучающие программы востребованы, их много. Как опытный специалист посоветуйте, как выбрать курсы наращивания ресниц, чтобы не разочароваться?

— При выборе курсов следует обратить внимание на несколько важных моментов. Прежде всего, исследуйте отзывы об авторе и его программе. Хорошая школа должна иметь положительные отзывы от выпускников. Убедитесь, что программа курса включает все необходимые темы и навыки, которые вы хотите получить. После окончания обучения вам должны выдать сертификат, подтверждающий ваши навыки.

— Сейчас единого стандарта обучения в области наращивания ресниц не существует, поэтому каждая образовательная программа — творчество и ответственность конкретного автора. У вас тоже есть собственные программы — базовая и расширенная. После ваших обучающих курсов несколько учеников уже открыли собственные салоны. Какие основы считаете важным заложить новичкам?

— На мой взгляд, отсутствие жесткого стандарта в нашей сфере — несомненный плюс. Это дает возможность для творческого подхода к организации образовательного процесса, внедрения авторских методов и приемов, которые повышают качество услуги. Красоту бессмысленно и даже вредно приводить к какому-то стандарту, здесь важнейшую роль играет именно индивидуальный подход. Эту мысль я провожу красной нитью в моей программе. Бывает, что технически правильно выполненное наращивание не подходит клиенту. Моделирование должно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки внешности. И еще одно важное правило, которое не устаю повторять начинающим лэшмейкерам: не так важно, какую технику использует мастер, главное, насколько качественным получится результат. Именно качество должно быть на первом месте, а не скорость.

— Помимо теории, вы большое внимание уделяете практике учащихся. Почему считаете эту часть обучения важной?

— Мы работаем с людьми, здесь одной теории мало. Нельзя что-то прочитать и сразу же браться за такую тонкую работу, как наращивание ресниц. На очных курсах я лично контролирую выполнение практических заданий. Это позволяет сразу исправить ошибки и оптимизировать процесс наращивания ресниц. Дистанционные программы предоставляют возможность гибкого обучения в удобное время и из любой точки мира, при этом домашние задания также обязательны для всех. Их разбор тоже провожу тщательным образом. Наращивание ресниц — ручная и очень кропотливая работа. Будь ты даже отличник в теории, надо уметь правильно применить свои знания.

— Ваши авторские курсы рассчитаны не только на новичков. С продвинутыми мастерами вы делитесь своей эксклюзивной методикой наращивания ресниц. Как вы пришли к этой разработке и почему не боитесь распространять среди конкурентов?

— Все лэшмейкеры знают, что существует традиционная ручная техника и так называемая ленточная, более современная. И у первой, и у второй есть свои приверженцы, и переучиваться им достаточно сложно. Я проанализировала оба метода и на их основе создала довольно простую собственную методику скоростного формирования пучка, которую легко освоить всем. Время работы при этом сокращается почти на треть, что очень ценно как для мастера, так и для клиента. Коллеги проявляют профессиональный интерес к моей разработке, и мне приятно, что я могу дать им новые знания. Владение новой методикой — это всегда шаг вперед для любого мастера, даже именитого. Чем больше мастеров с широкими знаниями в профессии, тем выше общий уровень индустрии.

— Ваша методика помогла вам выиграть много конкурсов, в том числе международных, таких как KOVA World Dubai Beauty, Be the first champ и других. У вас более двадцати профессиональных наград и премий и огромное количество сертификатов. Скажите, а так ли важен сертификат или диплом об окончании курсов для специалистов бьюти-сферы? Ведь клиент может оценить уровень мастера по результатам его работы.

— Как ни странно, споры о необходимости документа после прохождения курсов ведутся до сих пор. Для меня ответ очевиден: сертификат или диплом служат подтверждением усвоенной программы и готовности работать с клиентами. Они также могут быть полезны при трудоустройстве или привлечении клиентов, которым не безразлично, какому мастеру они доверяют заботу о своей внешности.

— Вы сами постоянно учитесь и недавно прошли курс международного тренера. Что это вам дало?

— Это очень высокая планка, к которой я стремилась. Есть международный реестр мастеров "Афродита”, попасть в который можно только победив в чемпионате Master star. В 2022 году я стала победителем, меня включили в реестр, выдали международный сертификат. Ну а следующим логичным шагом стал тренерский курс, теперь я готовлю к чемпионатам других мастеров.

— Сегодня вы обучаете преимущественно российских коллег. Но ваш статус международного мастера и международного тренера позволяет расширить горизонты. Планируете работать за рубежом?

— Да, есть такие мысли. Рассматриваю бьюти-рынок США, правда, не в плане проведения обучающих курсов, а открытия студии красоты. Думаю, прежде всего нужно зарекомендовать себя в Америке отличным лэшмейкером, у которого захотят учиться другие мастера. Возможно, из новой практики я создам еще одну авторскую программу, ориентированную именно на американских коллег, что поможет им подняться на более высокую ступень профессионализма.