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Григорий Погосян
Яркие имена Московской недели моды

Привлекательность российских модных марок растёт как внутри страны, так и за её пределами

3:59
Моя семья » Красота и стиль

То, что интерес к российским брендам увеличивается, доказал и успешный показ дагестанского бренда Measure на крупном модном мероприятии Индии Lakmé Fashion Week X FDCI, и приглашение участвовать в неделе моды в Китае, которое получили дизайнеры Янис Чамалиди из Санкт-Петербурга и Надежда Абзаева из Улан-Удэ.

 

Все перечисленные дизайнеры — резиденты Московской недели моды. Недавно они демонстрировали свои коллекции на подиуме в российской столице, а теперь представляют свой бренд на ключевых мировых площадках. Это говорит о том, что Московская неделя моды стала своеобразным лифтом для многих модных марок, стремительно повышающим их узнаваемость, позволяющим известным дизайнерам найти новую аудиторию, а молодым дизайнерам сразу ярко заявить о себе.

Расскажем о запомнившихся коллекциях и брендах Московской недели моды, некоторые из которых вы, возможно, знаете, о некоторых услышите впервые. Но все они стоят того, чтобы их запомнить.

Игра на контрастах

 

Коллекция московского бренда SEYANA построена на противоречии чёрного и белого. Акцент был сделан на силуэтах: подчёркнуто женственных, порой резких, почти агрессивных; а также на уникальном декорировании. Эстетика "ревущих двадцатых" годов прошлого века в образах коллекции чередуется с древнеегипетскими вырезами, металлизированной тесьмой и симметричными браслетами.

Современная аутентичность

 

Молодой бренд PAVLOVA DREAM из Карелии работает с традиционными промыслами и историческим наследием своего края, поэтому в одежде марки много деталей национального костюма. Белые льняные макси-сарафаны с кружевом и вышивкой, объёмные рукава-буфы, оригинальные принты показали, насколько органично может выглядеть симбиоз культурных кодов и актуальных тенденций.

Соединение стилей

 

В коллекции дизайнера Светланы Михайленко представлены и футуристичные платья с металлизированным эффектом, и топы-кольчуги, выполненные из сетки и страз, и одежда с ультраграфичными рукавами и высокой стойкой-воротником. Марка SVETLANA MIKHALENKO нашла гармоничный баланс между стилем ренессанс и рафинированным модерном, предложив драпировки, бахрому, баски и геометрическую вышивку.

Прошлое в настоящем

 

Дизайнер марки Kseniia Wang при создании коллекции вдохновлялась архитектурными образами Санкт-Петербурга и старой Москвы. На подиуме можно было увидеть много платьев: классические платья-комбинации, лаконичные модели с объёмными рукавами, ретро-платья с воланами или корсетами-бюстье. Палитру торжественных образов составили чёрный и белый цвета, а для повседневных выходов использовались оттенки бирюзы, сирени и шоколада.

Искусство дзена

 

Казанский бренд TimShee выбрал для новой коллекции эстетику японского минимализма, воплотив её и в мужских, и в женских образах. Дизайнер Тимур Шибаев экспериментировал с кроем и формами и, по его словам, обратился к творческой части метущейся человеческой натуры. Это отразилось во вспышках цвета среди чёрной базовой палитры, в разнообразии силуэтов и деталей.

Другие миры

 

Марка из Санкт-Петербурга Dagon представила футуристическую коллекцию под названием "Alien”, что в переводе с английского языка означает "пришелец”. Деконструированный крой, игра разных фактур и материалов, а также 3D-элементы в качестве декора действительно создали на подиуме инопланетную атмосферу.

Смелое решение

 

Смешать классический стиль с направлением гранж — амбициозная задача, которая не испугала дизайнера московской марки Since by LESIA LISUN. Жакеты, платья, юбки с необработанными краями, асимметричный крой и нетипичные формы подчеркнули бунтарский стиль бренда.

Фото предоставлены пресс-службой Московской недели моды

Автор Григорий Погосян
Григорий Погосян — внештатный автор Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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