Эти 11 фраз выдают эмоционального абьюзера. Слушайте — и определите свой выбор партнёра

"Ты сама напросилась" — эта фраза поможет вам распознать абьюзера

3:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Есть люди, отношения с которыми могут разрушить даже самую крепкую психику. Главная задача психологического абьюзера — заставить усомниться в себе, манипулируя вами.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Всякий раз, когда кто-то отрицает ваши чувства, мысли или поведение, стоит подозревать газлайтинг. Бывают также случаи непреднамеренного газлайтинга, но последствия те же.

Но можно уберечь себя от подобного "насилия", если вовремя распознать такого человека.

11 фраз, которые использует абьюзер

"У тебя паранойя"

Это любимая фраза мужчин, изменяющих женам. Это своего рода проекция — обвиняя вас, он как бы снимает вину с себя.

"Ты слишком остро реагируешь"

Начальник выдаёт ваши идеи как свои собственные, не отдавая должного вам? Когда вы пытаетесь поговорить с ним об этом, он отмахивается от вас? Эта фраза используется, чтобы прекратить дальнейший диалог и уйти безнаказанным.

"Этого никогда не было"

Полное отрицание того, что произошло, указывает на газлайтинг. Помните, цель абьюзера — заставить вас отрицать собственную реальность.

"Ты это выдумываешь"

Это утверждение ещё более разрушительно. Вас не только заставляют сомневаться в реальности, но и обвиняют.

"Ты всегда был сумасшедшим"

Остерегайтесь слова "всегда". Никто не идёт в одном направлении всё время.

"Это твоя вина"

Предположим, вы оставили своему партнёру немного еды, которую нужно просто разогреть. Он не сделал этого, обвиняя вас, что вы оставили его голодным. Он хотел, чтобы вы подали ему горячую еду. То же самое и с гневом. Когда вам приходится ходить вокруг кого-то на цыпочках, скорее всего, имеет место газлайтинг.

"Все со мной согласны"

Это даёт дополнительный бонус: вы чувствуете себя изолированным. Если абьюзер сможет убедить вас, что есть ещё люди, которые с ним солидарны, вы, скорее всего, отступите и усомнитесь в своей реальности.

"Это была просто шутка"

Конечно, близкие друзья, партнёры и родственники шутят друг над другом. Но если это часто происходит за ваш счёт и вы не можете ответить тем же без негативных последствий, обратите на это внимание.

"Ты тоже не идеален"

Когда вы пытаетесь выразить недовольство, разговор быстро переключается на ошибки, которые вы совершили в прошлом. Здесь нет места для текущей проблемы, которую вы пытаетесь обсудить. Это заставляет вас защищаться.

"Хватит преувеличивать"

Ваши заботы не важны для абьюзера.

"Я думаю, тебе нужна профессиональная помощь"

Будьте осторожны, когда вам говорят такое. Цель газлайтера — полностью вас сломить. Эффективный способ сделать это — убедить вас в том, что у вас нервный срыв.

Мнение психолога

Семейный психолог, сказкотерапевт Наталья Морозова отмечает в интервью Pravda.Ru, что чаще всего жертвы абьюзеров — люди с низкой самооценкой.

"С абьюзом сталкиваются не только женщины, но и мужчины, особенно те, у которых сильная, подавляющая мать. Они часто уходят в деструктивное поведение: либо становятся алкоголиками, либо наркоманами. Такие мужчины привыкают слушаться женщин. Некоторые даже успокаиваются, когда встречают властную жену. Физически мужчины сильнее по природе. А психологически женщины сильнее. Молодым людям можно избавиться от такого влияния, если они смогут найти авторитетную мужскую фигуру, замену слабому отцу", — отмечает психолог.