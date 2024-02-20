Какие продукты улучшают кожу, ногти и волосы? Список от нутрициолога

Нутрициолог Тиханычева назвала продукты для здоровья кожи, ногтей и волос

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Внешний вид волос, ногтей и кожи — индикатор состояния организма. Это не только результат грамотного ухода, но и правильного питания. Про витамины и продукты, которые помогут улучшить состояние кожи, сделают волосы блестящими, а ногти крепкими, Pravda.Ru рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

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Еда для здоровья кожи, волос и ногтей

Волосы состоят в основном из белка под названием кератин. Это означает, что аминокислоты являются строительным материалом для роста здоровых волос, а также ногтей.

В норме ежедневно человек теряет от 50 до 100 волосинок. При значительной нехватке белка, витаминов и микроэлементов наблюдается активное выпадение волос, превышающее норму.

При дефиците омега-3 появляется

сухость кожи и шелушение,

чрезмерное выпадение волос,

хрупкость и ломкость ногтей.

Избежать этого помогут витамины группы В, С, Д, А, Е, такие микро- и макроэлементы, как

цинк,

медь,

йод,

сера,

железо,

марганец,

кремний,

селен,

магний,

кальций,

биотин,

омега-3

и др.

Продукты, способствующие улучшению состояния кожи, волос и ногтей

Для здоровья кожи, волос и ногтей важны следующие группы продуктов:

цельные злаки,

мясо,

птица,

жирные сорта рыбы,

морепродукты,

икра,

яйца,

сливочное масло,

бобовые,

семена,

орехи,

морские водоросли,

все виды капусты,

листовая зелень,

авокадо,

шиповник,

болгарский перец,

ягоды,

цитрусовые,

хурма,

фейхоа,

печень животных, птицы, трески.

Вывод напрашивается один — питание должно быть максимально полноценным и разнообразным.

Что убрать из рациона при проблемах с кожей и что добавить

Кожа — зеркало состояния организма и здоровья. Если беспокоит акне, то в первую очередь уберите из рациона

сахар,

покупные сладости,

мучное,

молочные изделия.

Добавьте в рацион продукты, содержащие астаксантин:

криль,

креветки,

водоросли,

лососевые,

а также цинксодержащие:

печень и другие субпродукты,

яйца,

устрицы,

моллюски,

сельдь,

проростки пшеницы,

цельные злаки,

лук,

шпинат,

орехи,

семена,

бобовые.

Исключите заболевания

Обратите внимание на состояние кишечника — именно в нем усваиваются все питательные вещества и затем транспортируются ко всем органам. Убедитесь, что нет

инсулинорезистентности,

синдрома поликистозных яичников,

проблем с желудочно-кишечным трактом,

нарушения работы гормональной системы.

Другие процедуры и активности

Недостаточно работать только внутри или снаружи, подходите к решению проблемы комплексно. Очень важно поддерживать хорошее кровообращение кожи головы — делайте самомассаж, курсами используйте скрабы, дарсонваль, ежедневно двигайтесь. Мойте волосы тёплой водой, а не горячей.

На рост волос, состояние ногтей и кожи негативно влияет стресс, поэтому старайтесь контролировать его уровень и рутинно проводите любимые практики, например:

медитацию,

прогулки,

йогу,

растяжку,

ванны

и пр.

Также отрицательно могут сказываться

анемия,

гипотиреоз,

аутоиммунные заболевания,

гормональные перестройки,

алопеция,

генетическая предрасположенность —

такие ситуации требуют консультации и дальнейшего лечения с врачом.