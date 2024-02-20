Какие продукты улучшают кожу, ногти и волосы? Список от нутрициолога

Внешний вид волос, ногтей и кожи — индикатор состояния организма. Это не только результат грамотного ухода, но и правильного питания. Про витамины и продукты, которые помогут улучшить состояние кожи, сделают волосы блестящими, а ногти крепкими, Pravda.Ru рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.
Волосы состоят в основном из белка под названием кератин. Это означает, что аминокислоты являются строительным материалом для роста здоровых волос, а также ногтей.
В норме ежедневно человек теряет от 50 до 100 волосинок. При значительной нехватке белка, витаминов и микроэлементов наблюдается активное выпадение волос, превышающее норму.
При дефиците омега-3 появляется
Избежать этого помогут витамины группы В, С, Д, А, Е, такие микро- и макроэлементы, как
и др.
Для здоровья кожи, волос и ногтей важны следующие группы продуктов:
Вывод напрашивается один — питание должно быть максимально полноценным и разнообразным.
Кожа — зеркало состояния организма и здоровья. Если беспокоит акне, то в первую очередь уберите из рациона
Добавьте в рацион продукты, содержащие астаксантин:
а также цинксодержащие:
Обратите внимание на состояние кишечника — именно в нем усваиваются все питательные вещества и затем транспортируются ко всем органам. Убедитесь, что нет
Недостаточно работать только внутри или снаружи, подходите к решению проблемы комплексно. Очень важно поддерживать хорошее кровообращение кожи головы — делайте самомассаж, курсами используйте скрабы, дарсонваль, ежедневно двигайтесь. Мойте волосы тёплой водой, а не горячей.
На рост волос, состояние ногтей и кожи негативно влияет стресс, поэтому старайтесь контролировать его уровень и рутинно проводите любимые практики, например:
и пр.
Также отрицательно могут сказываться
такие ситуации требуют консультации и дальнейшего лечения с врачом.
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.