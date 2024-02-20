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Ирина Гусакова
Какие продукты улучшают кожу, ногти и волосы? Список от нутрициолога

Нутрициолог Тиханычева назвала продукты для здоровья кожи, ногтей и волос

3:41
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Внешний вид волос, ногтей и кожи — индикатор состояния организма. Это не только результат грамотного ухода, но и правильного питания. Про витамины и продукты, которые помогут улучшить состояние кожи, сделают волосы блестящими, а ногти крепкими, Pravda.Ru рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

Нутрициолог Тиханычева назвала продукты для здоровья кожи, ногтей и волос
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Еда для здоровья кожи, волос и ногтей

Волосы состоят в основном из белка под названием кератин. Это означает, что аминокислоты являются строительным материалом для роста здоровых волос, а также ногтей.

В норме ежедневно человек теряет от 50 до 100 волосинок. При значительной нехватке белка, витаминов и микроэлементов наблюдается активное выпадение волос, превышающее норму.

При дефиците омега-3 появляется

  • сухость кожи и шелушение,
  • чрезмерное выпадение волос,
  • хрупкость и ломкость ногтей.

Избежать этого помогут витамины группы В, С, Д, А, Е, такие микро- и макроэлементы, как

  • цинк,
  • медь,
  • йод,
  • сера,
  • железо,
  • марганец,
  • кремний,
  • селен,
  • магний,
  • кальций,
  • биотин,
  • омега-3

и др.

Продукты, способствующие улучшению состояния кожи, волос и ногтей

Для здоровья кожи, волос и ногтей важны следующие группы продуктов:

  • цельные злаки,
  • мясо,
  • птица,
  • жирные сорта рыбы,
  • морепродукты,
  • икра,
  • яйца,
  • сливочное масло,
  • бобовые,
  • семена,
  • орехи,
  • морские водоросли,
  • все виды капусты,
  • листовая зелень,
  • авокадо,
  • шиповник,
  • болгарский перец,
  • ягоды,
  • цитрусовые,
  • хурма,
  • фейхоа,
  • печень животных, птицы, трески.

Вывод напрашивается один — питание должно быть максимально полноценным и разнообразным.

Что убрать из рациона при проблемах с кожей и что добавить

Кожа — зеркало состояния организма и здоровья. Если беспокоит акне, то в первую очередь уберите из рациона

  • сахар,
  • покупные сладости,
  • мучное,
  • молочные изделия.

Добавьте в рацион продукты, содержащие астаксантин:

  • криль,
  • креветки,
  • водоросли,
  • лососевые,

а также цинксодержащие:

  • печень и другие субпродукты,
  • яйца,
  • устрицы,
  • моллюски,
  • сельдь,
  • проростки пшеницы,
  • цельные злаки,
  • лук,
  • шпинат,
  • орехи,
  • семена,
  • бобовые.

Исключите заболевания

Обратите внимание на состояние кишечника — именно в нем усваиваются все питательные вещества и затем транспортируются ко всем органам. Убедитесь, что нет

  • инсулинорезистентности,
  • синдрома поликистозных яичников,
  • проблем с желудочно-кишечным трактом,
  • нарушения работы гормональной системы.

Другие процедуры и активности

Недостаточно работать только внутри или снаружи, подходите к решению проблемы комплексно. Очень важно поддерживать хорошее кровообращение кожи головы — делайте самомассаж, курсами используйте скрабы, дарсонваль, ежедневно двигайтесь. Мойте волосы тёплой водой, а не горячей.

На рост волос, состояние ногтей и кожи негативно влияет стресс, поэтому старайтесь контролировать его уровень и рутинно проводите любимые практики, например:

  • медитацию,
  • прогулки,
  • йогу,
  • растяжку,
  • ванны

и пр.

Также отрицательно могут сказываться

  • анемия,
  • гипотиреоз,
  • аутоиммунные заболевания,
  • гормональные перестройки,
  • алопеция,
  • генетическая предрасположенность —

такие ситуации требуют консультации и дальнейшего лечения с врачом.

Питание для красоты. Советы врача-косметолога
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы продукты питания
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