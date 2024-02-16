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Екатерина Абузярова
Принципы зимнего ухода за кожей: как сохранить мягкость и увлажнённость лица

Зимний уход за лицом: секреты красоты в морозную пору

4:14
Моя семья » Красота и стиль

Зима — это не только время волшебных праздников и пушистого снега, но и период испытаний для нашей кожи. Холодный ветер, мороз, перепады температур и сухой воздух — всё это негативно влияет на эпидермис, делая его более тусклым, обезвоженным и чувствительным. Как же сохранить красоту и здоровье кожи в морозную пору?

Зимний уход за лицом: секреты красоты в морозную пору
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

С приходом зимы кожа лица и тела подвергается испытаниям из-за резких перепадов температур. Поэтому важно корректировать уход за ней, чтобы поддерживать оптимальный водный баланс.

Факторы, влияющие на сухость кожи зимой

Низкие внешние температуры

Холодный воздух содержит меньше влаги, которая испаряется с поверхности кожи. Помещения с центральным отоплением: сухой воздух в помещениях с отоплением дополнительно обезвоживает кожу.

Поездки в транспорте

Частые поездки в общественном транспорте также способствуют испарению влаги из кожи.

Как бороться с сухостью кожи

Отдавайте предпочтение мягким очищающим средствам с кремовой или маслянистой текстурой. Избегайте использования горячей воды, так как она вымывает естественные липиды кожи. Оптимальная температура воды для умывания зимой — чуть тёплая.

После очищения обязательно наносите на кожу увлажняющий крем или сыворотку. Выбирайте средства с содержанием

  • гиалуроновой кислоты,
  • церамидов,
  • ростков пшеницы,
  • витамина А
  • или мочевины.

Эти компоненты помогают удерживать влагу в коже и восстанавливают её защитный барьер.

Дополнительные рекомендации

  • Используйте увлажнитель воздуха в квартире или доме, чтобы поддерживать уровень влажности в помещении.
  • Носите перчатки и шапку в холодную погоду, чтобы защитить кожу от ветра и мороза.
  • Откажитесь от агрессивных скрабов и пилингов, так как они могут еще больше истончить кожу.
  • Пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс организма изнутри.

Советы для людей с кожными заболеваниями

Людям с хроническими кожными заболеваниями, такими как экзема или атопический дерматит, необходимо быть особенно осторожными в зимний период. Несоблюдение правил ухода может привести к обострению проблем.

Используйте моющие средства, специально разработанные для чувствительной кожи.

Наносите увлажняющие кремы с высоким содержанием липидов.

По возможности избегайте резких перепадов температур.

При необходимости обратитесь к дерматологу за консультацией и подбором индивидуального ухода. Помните, что регулярный уход за кожей в зимний период поможет сохранить её мягкость, увлажнённость и здоровье. Придерживаясь этих принципов, вы сможете избежать неприятных ощущений сухости и шелушения, сохранив красоту и молодость своей кожи.

Пошагово о важном

Скрабирование

Обладательницам жирной кожи можно использовать скраб не чаще одного раза в неделю. Для остальных типов кожи скрабирование в зимний период не рекомендуется.

Тонизирование

Выбирайте тонизирующие средства на масляной основе, которые не содержат спирт.

Увлажнение

Дневной крем должен быть не только увлажняющим, но и питательным. Отдавайте предпочтение кремам, содержащим витамины A и E.

Защита

Перед выходом на улицу за 30 минут наносите на лицо защитный крем от мороза и ветра.

Термальная вода

Если вы проводите много времени в помещении, периодически сбрызгивайте лицо термальной водой.

Уход за глазами

Для области вокруг глаз зимой лучше всего подходят средства с морскими водорослями в составе.

Уход за губами

Используйте питательный бальзам для губ с маслами в составе.

Дополнительные меры

  • Пейте больше воды. Она поможет восстановить водный баланс в организме и в коже.
  • Увлажняйте воздух в помещении.
  • Используйте солнцезащитный крем в солнечные дни.
  • Исключите из ухода средства с матирующим эффектом.
  • Питайтесь правильно.
  • Спите не менее 8 часов в сутки.

Помните: зима — это не повод отказываться от ухода за собой. Правильный уход за лицом в зимний период поможет вам сохранить красоту и здоровье вашей кожи.

Мой уход за кожей зимой
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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