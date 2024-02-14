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Ирина Гусакова
Психолог: "Энергетический вампир — это тот же абьюзер". Распознайте это в вашем муже по признакам

Психолог Гранд перечислила признаки энергетического вампира

3:58
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Кажется, что вампиры существуют только в сказках и легендах. Но это не так. Современные вампиры сосут не кровь, а вашу энергию, а также другие ресурсы. Но отличие не только в питании вампира. Теперь они не носят чёрное, не рыщут по ночам под лунным светом и не боятся зеркал. Поэтому распознать вампира бывает очень сложно.

Психолог Гранд перечислила признаки энергетического вампира
Фото: https://infinityenergyorganisation.com is licensed under https://infinityenergyorganisation.com/what-is-energy-vampire/

Психолог Айгуль Гранд перечислила для Pravda.Ru признаки, по которым можно определить энергетического вампира.

Признаки энергетического вампира

Обычно это харизматичные личности. Они привлекают внимание и будоражат интерес к себе. Это прекрасные коммуникаторы, ведь с потенциальными жертвами важно уметь быстро установить контакт.

После общения с вампиром вы чувствуете усталость, как от длительной работы, эмоциональное истощение, отсутствие энергии. Если подобное происходит один раз, это может быть совпадением. Два раза — стоит задуматься, что за человек, с которым вы общаетесь, и каковы его цели.

Вампиры ориентированы на себя. Поэтому среди них часто встречаются жалующиеся, ноющие, ищущие сочувствия и поддержки.

Верный признак, что человек — энергетический вампир, если он резко обрывает общение, набрав от вас нужный уровень заряда жизненных сил. Такой человек сразу же найдёт неотложные дела, срочно о чём-то вспомнит и побежит дальше, а вы останетесь с чувством опустошения.

"Существует теория, что все люди делятся на вампиров, доноров и нейтралов. Но учитывать только влияние на уровень энергии неправильно. Вампиры могут интересоваться и материальным: например, деньгами, жилплощадью, связями. Никого не узнали? Так действуют абьюзеры, которые выбирают себе жертву, подчиняют себе её волю, устраняют всё окружение, убивают самооценку и вытягивают все ресурсы", — отмечает эксперт.

Обычно в такую зависимость попадают женщины. И каждая, кто столкнулся с абьюзом в отношениях, будет описывать своё состояние так:

"У меня нет сил ни на что. Раньше я успевала на работу, на танцы, на свидание, занималась хозяйством и саморазвитием. Сейчас у меня хватает сил только доползти до дивана, и чем хуже я себя чувствую или чем сильнее мы поругаемся, тем активнее и здоровей выглядит муж".

Как вести себя с энергетическим вампиром?

А теперь представьте, вы заподозрили знакомого в вампиризме... Что дальше? Первая реакция — сразу же оборвать общение. Но это путь к обострению ситуации. Почувствовав, что жертва вот-вот ускользнёт, энергетический вампир резко реагирует: уходит в агрессию, вплоть до рукоприкладства, скатывается в оскорбления, старается давить на болевые точки, унижать. Поэтому правильной стратегией будет сначала выявить вампира, потом постепенно сводить общение на нет. Старайтесь увеличивать дистанцию, находить повод не общаться или увеличивать промежуток между встречами, а потом и вовсе уйти в тень.

Когда вампир теряет близость к жертве, когда она становится недоступнее, он осознаёт, что потерял рычаги управления, а энергетическую подпитку получать всё сложнее. В этом случае вампир начнёт искать более лёгкую мишень и забудет о вас.

Бывает и так, что энергетическим вампиром можете оказаться и вы. Задумайтесь, если ваши коллеги, близкие, друзья жалуются, что вы "ноете", что весь мир должен крутиться вокруг вас и ваших интересов, что вы тянете энергию. Неприятно, правда? Но и такая ситуация возможна. Тогда нужно понять, кто из родственников в вас заговорил, кто испытывает энергетический голод, для кого вы тянете энергию, и разорвать этот токсичный энергообмен. Бессознательные установки, родовые программы и бессознательно присвоенные сценарии напрямую влияют на нашу жизнь, предупреждает психолог.

НИКОГДА НЕ ОБЩАЙТЕСЬ С ЭТИМИ ЛЮДЬМИ! Всё об энергетических вампирах
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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