Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова
Сохраняем молодость: нутрициолог перечислила все витамины, минералы и микроэлементы и продукты, в которых они содержатся

Нутрициолог Тиханычева назвала продукты для красоты, замедляющие старение

5:06
Моя семья » Красота и стиль

Правильное питание играет ключевую роль в борьбе с возрастными изменениями организма. Можно сохранить здоровье и энергию на протяжении всей жизни благодаря правильному подходу к рациону.

Нутрициолог Тиханычева назвала продукты для красоты, замедляющие старение
Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Какие продукты помогают замедлить процесс старения, поддерживают здоровье кожи, укрепляют кости и сохраняют активность мозга, Pravda.Ru рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

— После определённого возраста каждый человек видит в зеркале постепенные изменения, происходящие с его внешностью:

  • появляются морщинки,
  • седина в волосах,
  • пропадает упругость кожи,
  • замедляется общий обмен веществ.

Не все готовы с этим мириться, кто-то начинает прибегать к помощи косметологов, хирургов или задумывается об изменении образа жизни и питания.

Мы не можем остановить процессы старения, но в наших силах поддержать организм осознанным образом жизни, дать ему все необходимые питательные вещества, витамины, минералы и антиоксиданты, отрегулировав своё питание.

Витамины, минералы и микроэлементы, противостоящие старению, и продукты, в которых они содержатся

Витамин А 

Витамин А способствует регенерации клеток кожи.

Добавляйте в свой рацион:

  • печень,
  • масло гхи,
  • тыкву,
  • морковь,
  • абрикосы.

Витамин С

Витамин С участвует в синтезе коллагена, способствует заживлению ран, важен для поддержания восстановительных процессов в организме, защиты сердца и сосудов от негативных воздействий окружающей среды. Замедляет старение и снижает риск развития хронических заболеваний.

Для его восполнения в организме ежедневно употребляйте:

  • болгарский перец,
  • лимоны,
  • апельсины,
  • киви,
  • шиповник,
  • квашеную капусту,
  • чернику
  • и черную смородину.

Витамин Е

Витамин Е является антиоксидантом, поддерживающим молодость кожи, восстанавливая её от повреждений, а также стимулирует синтез коллагена.

Он содержится в:

  • грецких орехах,
  • растительных маслах холодного отжима,
  • проростках пшеницы,
  • брокколи,
  • авокадо,
  • рыбе,
  • курице,
  • печени,
  • яйцах.

Витамин В

Витамины группы В помогут сохранить гладкость кожи, способствуют регенерации эпидермиса и увлажнению кожи.

Для этого обращайте внимание на:

  • цельные злаки,
  • бобовые,
  • орехи,
  • печень,
  • мясные продукты.

Кальций

Кальций важен для крепости костей.

Вы можете получить его из таких продуктов, как:

  • петрушка,
  • листовые зелёные овощи,
  • свёкла,
  • морковь,
  • кунжут,
  • мак,
  • рыба,
  • орехи.

Фосфор

Фосфор обеспечивает крепость зубной эмали.

Его вы можете получить из:

  • куриных яиц,
  • рыбы,
  • семян подсолнечника,
  • орехов,
  • бобовых.

Кремний

Кремний улучшает состояние сосудов, поддерживает тургор кожи, укрепляет костную ткань, стимулирует выработку коллагена и эластина.

Он содержится в:

  • нешлифованном рисе,
  • овсе и просе,
  • шпинате,
  • сельдерее,
  • моркови,
  • капусте,
  • яйцах,
  • мясе.

Мононенасыщенные жиры

Мононенасыщенные жиры играют важную роль в увлажнении кожи.

Они содержатся в

  • авокадо,
  • оливках и оливковом масле,
  • орехах.

Основные принципы правильного питания для сохранения молодости

  • Поскольку с возрастом кожа и организм теряют влагу, помните про чистую питьевую воду, выпивайте свою норму в течение дня.
  • Сократите употребление сахара, так как он мешает усваиваться витаминам и минералам в организме. Если регулярно употреблять сладости, со временем образуется "сахарное лицо" — нависшие верхние веки, горизонтальные борозды, морщины на лбу, усталый вид, мешки под глазами, истончённая кожа.
  • Не злоупотребляйте солью, чтобы утром не просыпаться с отёками и сохранить сосуды здоровыми. ВОЗ рекомендует ограничиться 1 чайной ложкой соли в день, что составляет 5 г.
  • Уберите из рациона переработанные мясные продукты (колбасы, сосиски) — они признаны канцерогенными.
  • Женщинам полезно добавлять в свой рацион продукты, богатые фитоэстрогенами: бобовые, сою (выбирайте органического происхождения), семена льна и кунжута, грецкие орехи, водоросли.
  • Следите за своим весом, уберите из рациона сладости, выпечку, фастфуд. Помните про физическую активность — гуляйте ежедневно час-полтора, занимайтесь любимым видом спорта несколько раз в неделю.
  • Помните про защиту от солнечных лучей — избегайте прямого их попадания на кожу в период с 11:00 до 16:00, носите шляпу с полями, тело защищайте одеждой из лёгких натуральных тканей.
  • Важен полноценный сон, старайтесь ложиться с 22:00 до 23:00 и спите по восемь часов.
  • Помните про позитивный настрой, создание крепких социальных связей.

В комплексе все эти меры помогут сохранять бодрость, активность и красивый внешний вид.

Что надо есть, чтобы не стареть
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Новости Все >
Профессор Ионов заявил, что низкий уровень тестостерона приводит к облысению
Социолог Полякова описала главные изменения в семейной динамике у россиян
Эксперты рассказали, что будет, если лечь спать в заведенном автомобиле
Бьюти-блогер Рада Русских заявила, что ее выдвижение кандидатом в президенты РФ не пиар
Экономист Голубчик заявил, что дефицита бананов в России не будет, так как поставщика заменят на Индию
Сергей Жуков выиграл суд у владельца "Руки вверх бара" в Иркутске
Тайванец ослеп на один глаз, банально отлежав его
Southwest Airlines делится секретами: как заполучить весь ряд сидений в эконом-классе
Пять рекомендаций для выбора подходящего тонального средства
Зелёный чай с клюквой и мятой: настоящая витаминная бомба
Популярное
Рассказываем, как замачивать семена, чтобы эффект положительно сказался на урожайности

При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.

В чём замачивать семена перед посевом
Как устранить желтение туй: названы причины и способы решения проблемы
Почему туя желтеет: названы четыре главные причины - одна из них очень неожиданная
Капустный пирог "Остановиться невозможно": готовим заливным способом за несколько минут
В России описали сценарий войны России и НАТО
Вашингтон напугал мир Россией и заработал миллиарды долларов на продаже оружия Дмитрий Плотников "Апокалипсис. Конец всему": в России описали сценарий прямого столкновения РФ и НАТО Петр Ермилин Эксперт рассказал о трудностях в получении кредита на недвижимость в 2024 году Ирина Гусакова
Громкое археологическое открытие: выяснилось, кто заразил Британию клопами
Вкус напомнит популярные конфеты: приготовьте домашний шербет - в разы вкуснее магазинного
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Как удобрять пионы, которые дарят яркость и аромат
Последние материалы
Олимпийская чемпионка Елена Делле Донн приняла решение о завершении карьеры
Избегайте переноски кошек за шкуру: вред для здоровья и психологии вашего питомца
Гравилат станет прекрасным украшением участка
Newsweek: танкист ВС РФ пощадил экипаж Bradley из-за находившегося там сына
Синоптик Леус объяснил появление грома и молнии во время циклона "Ольга" мощными кучевыми облаками
Косметолог Егорова заявила об опасности домашних инъекций красоты
Действительно ли работают кремы и сыворотки с ретинолом и аскорбиновой кислотой
Ученые выяснили причину "ржавения" крокодилов в национальном парке Непала
После Миттерана Байден пообщался с покойным Колем
Врач Павлова назвала связь между экстремальным закаливанием и проблемами со здоровьем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников