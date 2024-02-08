Сохраняем молодость: нутрициолог перечислила все витамины, минералы и микроэлементы и продукты, в которых они содержатся

Правильное питание играет ключевую роль в борьбе с возрастными изменениями организма. Можно сохранить здоровье и энергию на протяжении всей жизни благодаря правильному подходу к рациону.
Какие продукты помогают замедлить процесс старения, поддерживают здоровье кожи, укрепляют кости и сохраняют активность мозга, Pravda.Ru рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.
— После определённого возраста каждый человек видит в зеркале постепенные изменения, происходящие с его внешностью:
Не все готовы с этим мириться, кто-то начинает прибегать к помощи косметологов, хирургов или задумывается об изменении образа жизни и питания.
Мы не можем остановить процессы старения, но в наших силах поддержать организм осознанным образом жизни, дать ему все необходимые питательные вещества, витамины, минералы и антиоксиданты, отрегулировав своё питание.
Витамин А способствует регенерации клеток кожи.
Добавляйте в свой рацион:
Витамин С участвует в синтезе коллагена, способствует заживлению ран, важен для поддержания восстановительных процессов в организме, защиты сердца и сосудов от негативных воздействий окружающей среды. Замедляет старение и снижает риск развития хронических заболеваний.
Для его восполнения в организме ежедневно употребляйте:
Витамин Е является антиоксидантом, поддерживающим молодость кожи, восстанавливая её от повреждений, а также стимулирует синтез коллагена.
Он содержится в:
Витамины группы В помогут сохранить гладкость кожи, способствуют регенерации эпидермиса и увлажнению кожи.
Для этого обращайте внимание на:
Кальций важен для крепости костей.
Вы можете получить его из таких продуктов, как:
Фосфор обеспечивает крепость зубной эмали.
Его вы можете получить из:
Кремний улучшает состояние сосудов, поддерживает тургор кожи, укрепляет костную ткань, стимулирует выработку коллагена и эластина.
Он содержится в:
Мононенасыщенные жиры играют важную роль в увлажнении кожи.
Они содержатся в
В комплексе все эти меры помогут сохранять бодрость, активность и красивый внешний вид.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.