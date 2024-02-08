Сохраняем молодость: нутрициолог перечислила все витамины, минералы и микроэлементы и продукты, в которых они содержатся

Нутрициолог Тиханычева назвала продукты для красоты, замедляющие старение

5:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильное питание играет ключевую роль в борьбе с возрастными изменениями организма. Можно сохранить здоровье и энергию на протяжении всей жизни благодаря правильному подходу к рациону.

Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Какие продукты помогают замедлить процесс старения, поддерживают здоровье кожи, укрепляют кости и сохраняют активность мозга, Pravda.Ru рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.

— После определённого возраста каждый человек видит в зеркале постепенные изменения, происходящие с его внешностью:

появляются морщинки,

седина в волосах,

пропадает упругость кожи,

замедляется общий обмен веществ.

Не все готовы с этим мириться, кто-то начинает прибегать к помощи косметологов, хирургов или задумывается об изменении образа жизни и питания.

Мы не можем остановить процессы старения, но в наших силах поддержать организм осознанным образом жизни, дать ему все необходимые питательные вещества, витамины, минералы и антиоксиданты, отрегулировав своё питание.

Витамины, минералы и микроэлементы, противостоящие старению, и продукты, в которых они содержатся

Витамин А

Витамин А способствует регенерации клеток кожи.

Добавляйте в свой рацион:

печень,

масло гхи,

тыкву,

морковь,

абрикосы.

Витамин С

Витамин С участвует в синтезе коллагена, способствует заживлению ран, важен для поддержания восстановительных процессов в организме, защиты сердца и сосудов от негативных воздействий окружающей среды. Замедляет старение и снижает риск развития хронических заболеваний.

Для его восполнения в организме ежедневно употребляйте:

болгарский перец,

лимоны,

апельсины,

киви,

шиповник,

квашеную капусту,

чернику

и черную смородину.

Витамин Е

Витамин Е является антиоксидантом, поддерживающим молодость кожи, восстанавливая её от повреждений, а также стимулирует синтез коллагена.

Он содержится в:

грецких орехах,

растительных маслах холодного отжима,

проростках пшеницы,

брокколи,

авокадо,

рыбе,

курице,

печени,

яйцах.

Витамин В

Витамины группы В помогут сохранить гладкость кожи, способствуют регенерации эпидермиса и увлажнению кожи.

Для этого обращайте внимание на:

цельные злаки,

бобовые,

орехи,

печень,

мясные продукты.

Кальций

Кальций важен для крепости костей.

Вы можете получить его из таких продуктов, как:

петрушка,

листовые зелёные овощи,

свёкла,

морковь,

кунжут,

мак,

рыба,

орехи.

Фосфор

Фосфор обеспечивает крепость зубной эмали.

Его вы можете получить из:

куриных яиц,

рыбы,

семян подсолнечника,

орехов,

бобовых.

Кремний

Кремний улучшает состояние сосудов, поддерживает тургор кожи, укрепляет костную ткань, стимулирует выработку коллагена и эластина.

Он содержится в:

нешлифованном рисе,

овсе и просе,

шпинате,

сельдерее,

моркови,

капусте,

яйцах,

мясе.

Мононенасыщенные жиры

Мононенасыщенные жиры играют важную роль в увлажнении кожи.

Они содержатся в

авокадо,

оливках и оливковом масле,

орехах.

Основные принципы правильного питания для сохранения молодости

Поскольку с возрастом кожа и организм теряют влагу, помните про чистую питьевую воду , выпивайте свою норму в течение дня.

, выпивайте свою норму в течение дня. Сократите употребление сахара , так как он мешает усваиваться витаминам и минералам в организме. Если регулярно употреблять сладости, со временем образуется "сахарное лицо" — нависшие верхние веки, горизонтальные борозды, морщины на лбу, усталый вид, мешки под глазами, истончённая кожа.

, так как он мешает усваиваться витаминам и минералам в организме. Если регулярно употреблять сладости, со временем образуется "сахарное лицо" — нависшие верхние веки, горизонтальные борозды, морщины на лбу, усталый вид, мешки под глазами, истончённая кожа. Не злоупотребляйте солью , чтобы утром не просыпаться с отёками и сохранить сосуды здоровыми. ВОЗ рекомендует ограничиться 1 чайной ложкой соли в день, что составляет 5 г.

, чтобы утром не просыпаться с отёками и сохранить сосуды здоровыми. ВОЗ рекомендует ограничиться 1 чайной ложкой соли в день, что составляет 5 г. Уберите из рациона переработанные мясные продукты (колбасы, сосиски) — они признаны канцерогенными.

(колбасы, сосиски) — они признаны канцерогенными. Женщинам полезно добавлять в свой рацион продукты, богатые фитоэстрогенами : бобовые, сою (выбирайте органического происхождения), семена льна и кунжута, грецкие орехи, водоросли.

: бобовые, сою (выбирайте органического происхождения), семена льна и кунжута, грецкие орехи, водоросли. Следите за своим весом , уберите из рациона сладости, выпечку, фастфуд. Помните про физическую активность — гуляйте ежедневно час-полтора, занимайтесь любимым видом спорта несколько раз в неделю.

, уберите из рациона сладости, выпечку, фастфуд. Помните про физическую активность — гуляйте ежедневно час-полтора, занимайтесь любимым видом спорта несколько раз в неделю. Помните про защиту от солнечных лучей — избегайте прямого их попадания на кожу в период с 11:00 до 16:00, носите шляпу с полями, тело защищайте одеждой из лёгких натуральных тканей.

— избегайте прямого их попадания на кожу в период с 11:00 до 16:00, носите шляпу с полями, тело защищайте одеждой из лёгких натуральных тканей. Важен полноценный сон , старайтесь ложиться с 22:00 до 23:00 и спите по восемь часов.

, старайтесь ложиться с 22:00 до 23:00 и спите по восемь часов. Помните про позитивный настрой, создание крепких социальных связей.

В комплексе все эти меры помогут сохранять бодрость, активность и красивый внешний вид.