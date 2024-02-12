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Маргарита Кичерова
Неравный брак: какие опасности таит в себе мезальянс, рассказала семейный психотерапевт

Семейный психотерапевт Наталья Наумова раскрыла неочевидные секреты мезальянсов

3:25
Моя семья » Красота и стиль

Неравные браки существовали всегда: по возрасту, материальному и социальному статусу. Причём старшим по возрасту может быть не только муж, но и жена. Почему люди идут на мезальянс, может ли такой союз существовать долгое время и из-за чего обычно возникают конфликты у таких супругов, Pravda.Ru рассказала нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Семейный психотерапевт Наталья Наумова раскрыла неочевидные секреты мезальянсов
Фото: commons.wikimedia.org by Илларион Прянишников (1840–1894) is licensed under copyright term is the author's life plus 100 years or fewer

— Наталья Николаевна, зачастую неравный брак по статусу и возрасту вызывает у окружающих сомнения, а есть ли там любовь. По каким причинам люди идут на мезальянс?

— Это далеко не всегда корыстные мотивы. Как правило, человек испытывает искренние чувства. Чаще всего люди находят себе неравные отношения из-за внутреннего инфантилизма. Человек, который младше, хочет найти кого-то, кто будет его опекать, делать его жизнь более безопасной, удобной, чтобы можно было меньше трудиться. Иногда бывает, что в детстве родители уделяли такому человеку мало внимания, не интересовались искренне ребёнком, а всё время говорили, что мы очень заняты, у нас много работы, отстань, не мешай. И тут наконец-то другой взрослый человек показывает заинтересованность, и это ценится. Кажется, что раз такой взрослый человек мною заинтересовался, значит, я классный.

Подсознание находит травму, которая не закрыта с детского возраста, чтобы провести её в отношения и чтобы она якобы завершилась — незаконченная боль, гештальт. Но обычно люди только всё больше и больше ранятся в отношениях, наступая на те же грабли.

Партнёр же постарше — как правило, это человек, который чувствует, что его недостаточно ценят сверстники, старые отношения приелись либо произошёл разрыв отношений. И тут люди встречаются и влюбляются друг в друга. Кажется, что молодой, свежий, яркий человек заинтересовался человеком уже взрослым, не таким, может быть, красивым. И тут тоже самооценка повышается. Плюс восхищение младшего партнёра, когда человек готов подчиняться, слушаться, тоже впечатляет человека постарше, и тот чувствует своё преимущество.

Но когда первая трёхмесячная страсть проходит, то люди замечают, что общих интересов не так много, младший партнёр может казаться мало знающим, поверхностным. А бывает, молодёжь такая, как будто бы она уже прожила большую жизнь. Тогда они прекрасно ладят с людьми постарше. Но чаще всего через три-четыре месяца пара распадается, люди разочаровываются, потому что не получили желаемого.

В целом неравные браки могут быть и длительными. В зависимости от того, как люди адаптировались, друг друга приняли, насколько у них выражены:

  • любовь,
  • взаимопонимание,
  • уважение,
  • внимание друг к другу.

Важно, чтобы были общие интересы, стремление друг друга понять, не обвинить, а поддержать. Тогда такие пары могут хорошо и долго жить. Но в большинстве случаев эти пары достаточно быстро распадаются, через два-три года теряют интерес или отношения выстраиваются очень сложно.

Очень много обращений к психотерапевту, когда в паре с разницей 15-20 лет много ссор, связанных с тем, что человек, который постарше, в паре хочет доминировать и требует от другого подчинения. Всё-таки ровесники обычно на равных играют в доминирование.

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы психология
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