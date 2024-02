Неравный брак: какие опасности таит в себе мезальянс, рассказала семейный психотерапевт

Неравные браки существовали всегда: по возрасту, материальному и социальному статусу. Причём старшим по возрасту может быть не только муж, но и жена. Почему люди идут на мезальянс, может ли такой союз существовать долгое время и из-за чего обычно возникают конфликты у таких супругов, Pravda.Ru рассказала нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Фото: commons.wikimedia.org by Илларион Прянишников (1840–1894) is licensed under copyright term is the author's life plus 100 years or fewer