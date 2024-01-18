Как правильно флиртовать: пять главных советов

Психотерапевт рассказала о правилах флирта: "Не бойтесь начать"

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Флирт — это лёгкая игра между мужчиной и женщиной, будоражащая воображение и вносящая в отношения элемент лёгкости. Такая форма контакта доставляет удовольствие всем участникам процесса, повышает самооценку, в ней нет условностей, а много пространства для фантазии, экспериментов и самовыражения. Это стиль общения, цель которого — понравиться другому, показать искреннюю заинтересованность.

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При флирте с незнакомцами не стоит ставить себе конкретную цель, просто наслаждайтесь процессом. Может, вы встретите отличного друга, человека с такими же интересами, получите интересное предложение или создадите семью. Флирт как особое искусство даёт возможность приглядеться к партнёру, пообщаться, выбрать из нескольких претендентов.

Во время флирта проявляйте максимум внимания к своему партнёру, но не навязывайтесь. Умение слушать, задавать вопросы, смотреть на собеседника открытым заинтересованным взглядом — всё это беспроигрышные составляющие хорошего флирта.

Как научиться флиртовать правильно, рассказала читателям Pravda.Ru психотерапевт Юлия Латашко.

Правила флирта

Главное правило — хорошее настроение и дружелюбный настрой , смех и положительные эмоции всегда сближают.

, смех и положительные эмоции всегда сближают. Искренняя улыбка и получение удовольствия от процесса.

и получение удовольствия от процесса. Уверенность в себе и своей уникальности является очень привлекательной чертой и считывается интуитивно.

и своей уникальности является очень привлекательной чертой и считывается интуитивно. Зрительный контакт с собеседником, ведь взгляд может многое сказать за вас без слов.

с собеседником, ведь взгляд может многое сказать за вас без слов. Заводить приятные разговоры о собеседнике , искренне интересоваться его увлечениями и внимательно слушать.

, искренне интересоваться его увлечениями и внимательно слушать. Не стоит стесняться сделать первый шаг. В современном мире это актуально как для мужчин, так и для женщин.

Не умеешь флиртовать?

Дружеские отношения с противоположным полом ты завязываешь и поддерживаешь на раз-два. А вот с созданием романтического контекста у тебя полный провал. В чём дело? Почему так происходит?

Я не нахожу себя привлекательным. Часто те, кто не умеет флиртовать, убеждены, что проигрывают на фоне других, остальные кажутся им более симпатичными.

В основе этого страха — наши отношения с мамой с младенчества. Общение с матерью — самый первый наш жизненный опыт, ведь для младенца она — весь мир. Очень важно, какое сформировалось самоощущение с самого рождения: "я важен и нужен", "мне рады и меня любят" или "я мешаю, я здесь лишний". Во взрослой жизни это напрямую влияет на самооценку и предъявление себя миру и противоположному полу.

Я не умею замечать симпатию к себе. Для флирта необходимо наличие двух участников процесса. Однако те из нас, кому в детстве недоставало родительского одобрения и признания, часто болезненно чувствительны к оценке окружающих.

Слишком беспокоясь об общественном мнении, мы можем не замечать сигналов, которые нам посылают в ответ: "продолжай", "мне это нравится", "мне тоже есть что сказать" или "мне скучно".

Мы "танцуем" в одиночку, а тот, кто мог бы стать нашим партнёром, не встречая нашего внимания, в ответ тоже теряет к нам интерес.

Страх проявлять своё желание и сексуальность.

Многие воспринимают как нечто постыдное и грязное всё, что связано с сексом. Причина всегда кроется в детстве: родители в силу собственных убеждений и воспитания сердились или наказывали ребенка за сексуальные проявления, и во взрослом возрасте он непроизвольно продолжает относиться к этой теме как к запретной. Идея флиртовать с кем-либо провоцирует чувство вины, а мысль о том, что его желание могут заметить другие, вызывает много стыда.

Что делать?

Не бойтесь неудач , концентрируйтесь на удовольствии, которое получите во время общения.

, концентрируйтесь на удовольствии, которое получите во время общения. Оставайтесь внимательным к окружающим , проявляйте эмпатию, задавайте вопросы, включайтесь в происходящее.

, проявляйте эмпатию, задавайте вопросы, включайтесь в происходящее. Разрешите себе свои желания. Природой мужчины и женщины устроены так, чтобы между отдельными индивидами возникала симпатия. Нужно дать другому человеку понять, что он вам приятен, и вызвать у него ответную заинтересованность. Для этого существуют принятые в обществе коды и знаки, их можно узнать и научиться ими пользоваться.

Главное, что стоит понимать, пускаясь во флирт, — начинается всё с нейтралитета, увлечение друг другом растёт постепенно, и это очень важно осознавать и учитывать, начиная игру. В самом начале вы друг другу чужие. Но с каждым новым шагом, с каждой новой удачной провокацией становитесь ближе. Растёт интерес. Растёт желание быть рядом. И постепенно общество друг друга приносит всё больше удовольствия. В этом и есть смысл флирта — зажечь искру.

Пять главных советов о флирте

Не бойтесь начать флиртовать!

Относитесь ко всему происходящему как к игре и получению удовольствия, не стоит заранее придумывать себе список причин, почему всё закончится провалом.

Сделайте комплимент

Позаботьтесь о том, чтобы комплимент обязательно был искренним — это самое главное условие. Если вы хотите заинтересовать собеседника, а не просто получить улыбку в ответ, то стоит подключить интеллект, харизму и коммуникативные навыки.

Оставайтесь собой

Соблазн может быть велик, но не поддавайтесь на него и не пытайтесь казаться кем-то, кем не являетесь, потому что мало кто любит строить отношения на лжи.

Не будьте предсказуемыми!

Одна из самых больших ошибок, которую может совершить человек во время флирта, — это быть скучным.

Не затягивайте стадию флирта

Если вы чувствуете, что по-настоящему заинтересованы в партнёре и видите ответный интерес с его стороны, не бойтесь переходить к следующей стадии.