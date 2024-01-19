Основательница школы красоты поделилась секретами, как создать образ на миллион и вызвать восхищенные взгляды

Old Money, цветные стрелки и яркие губы: визажист Кристина Анищенко о главных трендах 2024 года в макияже

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Основательница школы красоты поделилась секретами, как создать образ на миллион и вызвать восхищенные взгляды.

Фото: Фото из личного архива Кристины Анищенко

Новый год — новые тренды в моде и макияже. В наступившем 2024 году нужно обратить внимание на несколько тенденций. Помните, в 2010-х модницы дружно учились рисовать графичные брови и делать контуринг как у Ким Кардашьян, в 2017-м изучали стробинг — коррекцию лица с помощью хайлайтеров и отращивали густые брови. К чему готовиться в 2024-м? Подходящий образ найдется и для поклонниц естественного и сдержанного мейкапа, и для любительниц ярких деталей, говорит эксперт и основательница школы красоты Кристина Анищенко. Она училась у знаменитых мастеров визажа в России и в американском Голливуде, а после учила тысячи российских женщин делать макияж и прически себе и другим, создав обучающие курсы.

Стиль Old Money

Этот стиль закрепился в топе модных образов под конец 2023 года. Стилисты ожидают, что тренд удержится и в 2024 году. Такие выводы можно сделать, посмотрев на модные показы известных дизайнеров, говорит Кристина Анищенко, которая более 14 лет работает в бьюти-индустрии. Она сотрудничала со студиями, которые работали над образами медийных персон России: Мите Фомину, Оксане Федоровой, Сати Казановой, Анне Семенович и другим, — и сама создала бесчисленное множество красивых женских образов и научила тысячи россиянок делать макияж и прически себе и другим, открыв свою школу красоты.

— Для того, чтобы уловить тенденцию, понять, что это не однодневка, стоит понаблюдать за работой признанных мастеров в мире Haute couture. Стиль Old Money поддержали на всех показах будущих коллекций сезонов 2024 года, а значит он задержится с нами как минимум на год, — считает Кристина.

Особенность Old Money — женственность, сдержанность, аристократизм, эстетика. Элитарный стиль зародился сначала в одежде аристократов Америки в конце 1920-х, а потом нашел отражение и в макияже. Образ должен выглядеть безупречно: ровная кожа, легкий румянец и натуральные брови.

— Главное правило — идеальный, светящийся, здоровый тон кожи лица. Следующий шаг — натуральные брови без четкого контура. Ламинирование остается в тренде, но без агрессивного зачесывания волосков вверх. Если брови не густые, то недостающие волоски можно прорисовать тонким карандашом, — отмечает Кристина.

Свежесть лицу можно добавить при помощи румян персикового или розового оттенков. Глаза в стиле Old Money не стоит нагружать яркими оттенками. Эксперт советует нанести тени пастельных цветов, сделать тонкую стрелку или просто прокрасить ресницы тушью.

— Губы не оставляем без внимания. Казалось бы, тренд на естественность подразумевает, что губы красить не обязательно, но это не так. Губы, очерченные карандашом натурального оттенка, придадут образу законченность, ухоженность и дороговизну. Но есть особенность — в этот раз говорим "нет" четкому контуру. Карандаш нужно плавно растушевать к центру губ, — объясняет визажист.

Яркие стрелки

Другой тренд, который активно набирает популярность — "кричащие" стрелки. Они могут быть выполнены флуоресцентной подводкой, ярким карандашом или полностью состоять из блесток. Главное — заметные. Для того, чтобы выделяться, не нужно ждать праздников. Профессиональный визажист Кристина Анищенко советует смело использовать дерзкий макияж хоть каждый день.

— Яркие стрелки — это скорее локальный тренд для России. Он задержится на пару сезонов, — уверена эксперт.

Кристина вспоминает, что такие стрелки были популярны несколько лет назад, когда в 2017 году она училась мастерству визажа в Голливуде и работала со звездами бьюти-мира: Валери Эрнандес, Диной Оушли, Ричардом Редлефсеном и другими. Вернувшись в Россию, Кристина использовала в работе модные новинки, в том числе и яркие акценты на глазах.

Чтобы новичку создать эффектный макияж со стрелками, визажист советует выбирать восковый карандаш, потому что его легко корректировать, если что-то пойдет не так. Сверху готовые стрелки можно продублировать уже более стойким продуктом: подводкой или тенями.

— Если же хочется очень стойкий макияж, то без гелевых текстур не обойтись. Можно использовать гелевый карандаш или подводку. Но нужно быть аккуратной, гелевые продукты очень пигментированные и быстро застывают, поэтому их тяжело убрать, если что-то не так, — предупреждает специалист.

Есть еще один способ добавить яркости, говорит Кристина, — использовать стразы. Приклеить их можно на силиконовый клей для ресниц: тонкой кисточкой или брашем нанести точечку на кожу, а на нее пинцетом приложить стразинку, подержать 10 секунд и всё готово, объясняет визажист. Что касается цветных подводок, вовсе не обязательно покупать целую палитру лайнеров. Для создания таких акцентных деталей макияжа подойдут тени.

— Если хочется экспериментировать с цветом, достаточно иметь в модном арсенале палетку теней разных оттенков и разбавитель для косметики. Дальше смешиваем эти два продукта в равных пропорциях, и подводка готова, — делится секретом Кристина. — Делать стрелку только тенями — не самая удачная затея, тени — продукт, который нуждается в сочетании с более стойкими продуктами. Если поверхность кожи подготовить неправильно, то тени попросту осыпятся.

Яркие губы

Это тренд, который актуален всегда, но в этом году яркие губы — должны стать главным акцентом, объясняет Кристина Анищенко. Глаза нужно оставить минимально нагруженными: просто накрасить ресницы тушью или сделать тонкую стрелку.

Чтобы сделать идеальные красные губы, понадобится карандаш, блеск или помада, консилер или плотный тональный крем. А еще — плоская кисточка из искусственного ворса.

— Сначала карандашом создаем четкий контур губ. Это легче всего сделать, если карандаш хорошо заточен. Далее карандашом заполняем всю поверхность губ, — объясняет профессионал, — следом наносим помаду или блеск поверх карандаша. И после при помощи плоской кисточки наносим консилер вокруг губ и выравниваем контур.

Румяна

Даже нюдовый мейкап не обходится без румян. Это бьюти-средство занимает важное место в женской косметичке уже много лет и не собирается сдавать позиции. Румяна теперь используют не только на щеках, но и на веках, и даже на носу.

— Думаю, каждая женщина знает, что наносить румяна нужно на выступающие части щек большой мягкой кистью. Такой способ позволит не делать акцент на этой части лица. Если нужен вариант поярче, можно использовать жидкие румяна или даже подходящую по тону помаду или блеск, — говорит Кристина. — В любом случае, румяна помогут завершить образ.

Кристина Анищенко советует не бояться экспериментов в макияже. Тем, кто думает, что не сможет с первого раза сделать "как нужно”, визажист напоминает, что всему можно научиться, главное, не опускать руки и помнить, что даже сами мастера когда-то учились.