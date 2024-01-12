Ювелир: какие украшения сейчас в моде

Ювелир: "В ювелирном производстве нет часто меняющихся трендов"

3:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

О моде и трендах в ювелирной промышленности Pravda.Ru рассказал основатель и владелец ювелирного дома Chamovskikh, председатель Гильдии ювелиров Урала Александр Чамовских.

Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO

— Александр Иванович, все мы любим дарить подарки своим близким, в том числе ювелирные украшения. Какие украшения сейчас в моде?

— В ювелирном производстве нет часто меняющихся трендов, как в одежде, например. Здесь нет сезонности, что весной мы носим одно, зимой другое и каждый год мода меняется. Ювелирная отрасль достаточно консервативная, мода в ней может десятилетиями не меняться. Понятно, что традиционно это бриллианты, драгоценные камни, которые можно:

передать по наследству,

не стыдно подарить.

Можно, конечно, дарить и "лайтовые" ювелирные изделия — самоцветы. Понятно, что лучше покупать украшения из золота, но молодёжь может пока побаловаться серебром, так как это намного доступнее.

На самом деле рост ювелирных продаж в России в этом году весьма заметный. Российский рынок освободился от иностранных брендов. Наши производства загружены очень сильно. Некоторые наши компании даже открывают дополнительные площадки либо размещают заказы на аутсорсинге уже за границей, потому что заказов очень много.

— Это хорошо. Значит, уровень благосостояния у нас, несмотря на все трудности, растёт. Александр Иванович, если взять алмаз, рубин, сапфир и изумруд, какую энергетику они несут?

— Это четвёрка драгоценных камней, которые уже тысячелетиями являются флагманами ювелирной отрасли. Энергетика от этих камней практически всегда позитивная, и тут нужно смотреть по знаку зодиака, типажу, блондинка или брюнетка, смуглая или светлая кожа, кому какой камень подходит.

Я рекомендую покупать качественные камни, чтобы они были менее облагороженные или вообще не облагороженные. Можно, конечно, баловаться и синтетическими камнями, но это на старте сбора ювелирной шкатулки. Молодёжь, например, не может себе позволить природный бриллиант, можно купить и синтетический бриллиант для начала, а дальше уже уходить в природные драгоценные камни.

Что касается моды, бриллианты всегда продаются ровно, это бесцветный камень, который хорош сам по себе. Где-то наращивается спрос, где-то иногда спадает, но тем не менее он стабильный. А вот в цвете определённые тренды есть. В 2022 году очень хорошо продавались изумруды, в 2023-м году больше шли рубины и сапфиры начали шевелиться.

Если в 2022 году росла цена на изумруды, то в 2023 году она росла на рубины и сапфиры. Также в тренде цветные фантазийные бриллианты, жёлтые бриллианты пользуются большим спросом.

Чувствуется, что благосостояние россиян растёт, оно стало стабильное. Может быть, все уже привыкли к тому, что происходит, перестали копить деньги, начали тратить. Потому что в период неопределённости нет желания тратить деньги, хочется их придержать, мало ли что. А сейчас люди уже выдохнули. Плюс действительно финансирование многих отраслей со стороны государства идёт семимильными шагами. Это тоже на общую экономику влияет положительно.