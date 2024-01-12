Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бекетов
Ювелир: какие украшения сейчас в моде

Ювелир: "В ювелирном производстве нет часто меняющихся трендов"

3:23
Моя семья » Красота и стиль

О моде и трендах в ювелирной промышленности Pravda.Ru рассказал основатель и владелец ювелирного дома Chamovskikh, председатель Гильдии ювелиров Урала Александр Чамовских.

Ювелир: "В ювелирном производстве нет часто меняющихся трендов"
Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO

— Александр Иванович, все мы любим дарить подарки своим близким, в том числе ювелирные украшения. Какие украшения сейчас в моде?

— В ювелирном производстве нет часто меняющихся трендов, как в одежде, например. Здесь нет сезонности, что весной мы носим одно, зимой другое и каждый год мода меняется. Ювелирная отрасль достаточно консервативная, мода в ней может десятилетиями не меняться. Понятно, что традиционно это бриллианты, драгоценные камни, которые можно:

  • передать по наследству,
  • не стыдно подарить.

Можно, конечно, дарить и "лайтовые" ювелирные изделия — самоцветы. Понятно, что лучше покупать украшения из золота, но молодёжь может пока побаловаться серебром, так как это намного доступнее.

На самом деле рост ювелирных продаж в России в этом году весьма заметный. Российский рынок освободился от иностранных брендов. Наши производства загружены очень сильно. Некоторые наши компании даже открывают дополнительные площадки либо размещают заказы на аутсорсинге уже за границей, потому что заказов очень много.

— Это хорошо. Значит, уровень благосостояния у нас, несмотря на все трудности, растёт. Александр Иванович, если взять алмаз, рубин, сапфир и изумруд, какую энергетику они несут?

— Это четвёрка драгоценных камней, которые уже тысячелетиями являются флагманами ювелирной отрасли. Энергетика от этих камней практически всегда позитивная, и тут нужно смотреть по знаку зодиака, типажу, блондинка или брюнетка, смуглая или светлая кожа, кому какой камень подходит.

Я рекомендую покупать качественные камни, чтобы они были менее облагороженные или вообще не облагороженные. Можно, конечно, баловаться и синтетическими камнями, но это на старте сбора ювелирной шкатулки. Молодёжь, например, не может себе позволить природный бриллиант, можно купить и синтетический бриллиант для начала, а дальше уже уходить в природные драгоценные камни.

Что касается моды, бриллианты всегда продаются ровно, это бесцветный камень, который хорош сам по себе. Где-то наращивается спрос, где-то иногда спадает, но тем не менее он стабильный. А вот в цвете определённые тренды есть. В 2022 году очень хорошо продавались изумруды, в 2023-м году больше шли рубины и сапфиры начали шевелиться.

Если в 2022 году росла цена на изумруды, то в 2023 году она росла на рубины и сапфиры. Также в тренде цветные фантазийные бриллианты, жёлтые бриллианты пользуются большим спросом.

Чувствуется, что благосостояние россиян растёт, оно стало стабильное. Может быть, все уже привыкли к тому, что происходит, перестали копить деньги, начали тратить. Потому что в период неопределённости нет желания тратить деньги, хочется их придержать, мало ли что. А сейчас люди уже выдохнули. Плюс действительно финансирование многих отраслей со стороны государства идёт семимильными шагами. Это тоже на общую экономику влияет положительно.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Новости Все >
"АвтоВАЗ" планирует представить в 2024 году новый автомобильный бренд
Сытный пирог с сочной начинкой из мяса и овощей
Эти жуткие жёлтые пятна под мышками на белой одежде: 6 дешевых средств, которые помогут от них избавиться
Тренер Янчук: в четвертьфинале Australian Open теннисисту Рублёву предстоит встреча с сильным соперником
Губернатор Хоценко рассказал о судьбе старого кадетского корпуса в Омске
Чипсы и алкоголь вытягивают силы из организма
76 500 рублей за килограмм соли: почему любители высокой кухни предпочитают такую дорогую соль?
Жители Омска массово заболевают пневмонией из-за затопленного подъезда
Стало известно, почему за управление авто с МКПП грозит штраф до 15 000 руб
Глава СКР Бастрыкин встал на сторону волгоградки, ослепшей из-за косметолога
Популярное
Этот суперклей поможет даже в космосе: прочнее быть не может

Ученые из Китая разработали супрамолекулярный клей, способный эффективно скреплять поверхности даже при экстремальных температурах.

Ученые разработали вещество для стойкого скрепления вещей
Закуска из яичных блинчиков с крабовыми палочками
Бомбическая закуска с крабовыми палочками: готовится быстро, съедается мгновенно
Быстрый торт из печенья станет любимой вкуснятиной к чаю: полюбит вся семья
Три частые ошибки при выращивании огурцов, которые губят урожай
Спектакль "Не все коту масленица" полон мистических совпадений Анжела Якубовская Джо Байден сможет обойти конгресс по вопросу помощи Украине Дмитрий Плотников Черноморский флот России: горькие уроки прошлых войн и перспективы развития Виктор Пахомов
4 способа заделать щель между ванной и стеной: покажите мужу
Американские аналитики рассказали, как Россия уводит у США и их союзников золото
Эти вареники с картошкой настолько вкусные, что им не суждено остыть
Эти вареники с картошкой настолько вкусные, что им не суждено остыть
Последние материалы
"АвтоВАЗ" планирует представить в 2024 году новый автомобильный бренд
Сытный пирог с сочной начинкой из мяса и овощей
Эти жуткие жёлтые пятна под мышками на белой одежде: 6 дешевых средств, которые помогут от них избавиться
Тренер Янчук: в четвертьфинале Australian Open теннисисту Рублёву предстоит встреча с сильным соперником
Губернатор Хоценко рассказал о судьбе старого кадетского корпуса в Омске
Чипсы и алкоголь вытягивают силы из организма
76 500 рублей за килограмм соли: почему любители высокой кухни предпочитают такую дорогую соль?
Жители Омска массово заболевают пневмонией из-за затопленного подъезда
Стало известно, почему за управление авто с МКПП грозит штраф до 15 000 руб
Глава СКР Бастрыкин встал на сторону волгоградки, ослепшей из-за косметолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников