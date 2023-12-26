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Ульяна Власова

От проработки бровей до выбора основы: 14 простых хитростей для идеального макияжа

3:06
Моя семья » Красота и стиль

Макияж — это искусство, способное изменить ваш внешний вид за считанные минуты. Вместо поисков новых дорогих продуктов стоит обратить внимание на следующие хитрости от HerBeauty.co, которые помогут вам улучшить свой макияж, делая его более элегантным и ухоженным.

От проработки бровей до выбора основы: 14 простых хитростей для идеального макияжа
Фото: https://hnfbeauty.nl/en

Совершенство бровей

Идеально оформленные брови придают лицу выразительность. Используйте карандаш для придания им формы и плотности, предпочтительно на тон светлее вашего естественного цвета бровей.

Акцент на губах

Чтобы избежать размазывания помады, используйте карандаш для губ. Он придаст объем и четкость контуру, делая ваши губы более выразительными.

Освежите скулы

Использование хайлайтера в области скул добавляет лицу свежести. Для молодого и сияющего вида обратите внимание на этот шаг, но не переборщите с количеством продукта.

Объемные ресницы

Длинные и объемные ресницы помогут визуально расширить взгляд. Используйте щипцы для завивки и тщательно наносите тушь, чтобы избежать комочков.

Кисти вместо спонжей

Кисти для макияжа более гигиеничны и позволяют равномерно наносить продукт. Помимо этого, они легко моются и более долговечны.

Хайлайтер на губах

Несколько капель хайлайтера на губах придают им дополнительный объем и яркость, что создает ультрамодный эффект.

Подготовьте кожу зеленым праймером

Проблемы с пигментацией и несовершенствами могут быть легко исправлены зеленым праймером. Он поможет устранить красные участки и создаст более ровный тон лица.

Избегайте прессованной пудры

Лучше используйте рассыпчатую пудру или фиксирующий спрей, чтобы придать матовость коже.

Используйте блеск для губ при сухости

Для увлажнения и смягчения губ нанесите блеск, соответствующий тону вашей помаде, чтобы избежать трещин и сухости.

Экспериментируйте с подводкой

Подводка разных цветов помогает освежить образ. Например, серая смягчает внешний вид, а неоновая придаст яркости.

Подчеркните взгляд белым карандашом

Белая подводка на слизистой придает глазам яркость и свежесть, при этом она не создает эффект уставшего взгляда.

Ухаживайте за губами

Очистите губы от омертвевшей кожи с помощью скраба для губ перед использованием косметики, чтобы сохранить идеальный вид помады.

Подберите основу на шее

Прежде чем купить тональную основу, проверьте ее оттенок на шее для наиболее точного соответствия.

Предпочтение жидким текстурам

Матовые текстуры могут сделать кожу тусклой. Жидкие продукты, добавляющие свет и сияние, подойдут лучше.

Эти простые, но эффективные хитрости помогут вам преобразить свой внешний вид, без лишних трат и покупки новых продуктов.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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