Неочевидные элементы, которые дешевят интерьер

Многие при планировании дизайна квартиры или дома стараются сделать интерьер визуально дороже. Однако мало кто задумывается над тем, каких элементов в декоре достаточно избегать, чтобы интерьер не выглядел дешево. Советами с читателями Pravda. Ru поделилась руководитель студии дизайна интерьеров "АртМоне" Светлана Шатская.

Фото: Соцсети

Вещи, которые дешевят интерьер

Обратите внимание на текстильное оформление.

Если ваш интерьер не выдержан в классическом провансе (что больше подходит для дома, чем для квартиры) и если вы тайно не мечтаете жить в замке прошлых веков — не используйте флористические узоры, активные дамаски, мелкие (и крупные) цветочные орнаменты, различные веселые завитушки, нитку люрекса, пайетки, тонкий жаккард, блестящий велюр. В современных интерьерах, если вам не помогает профессиональный дизайнер, лучше делать выбор в пользу однотонных тканей.

Не делайте укороченные шторы.

Лучше, чтобы они "вставали" прямо в пол. Решение для смелых — шторы, лежащие на полу. И тут действует правило: семь раз отмерь, один раз отрежь!

В спальне необходимо правильно подбирать размер покрывала.

Минимальная ширина покрывала = ширина матраса + 2 высоты матраса + 10 см. Матрас не должен торчать ни сбоку, ни в ногах.

Постельное бельё выбирайте натуральное, однотонное либо с кантом.

Белоснежное постельное бельё из сатина, без блеска, всегда выглядит дорого. А вот принты с котиками, завитушками и сердечками лучше отложить, хотя вряд ли мода на них когда-нибудь наступит.

В этом году тренд на теплые, матовые, природные оттенки и текстуры в интерьере с одним или двумя глубокими цветовыми акцентами.

Глянцевые кухни кислотных оттенков, пластиковые фигурные фасады, закругленные фасады — уже моветон. Стеклянные фартуки (скинали) с принтами всё тех же завитушек, цветочков, кофейных зерен, чашечек и булочек, ночных городов лучше заменить на матовую крупную плитку форматом не менее 60х60, либо, наоборот, на нестареющий однотонный кабанчик, или квадратную плиточку, при этом швы не стоит делать контрастными, лучше подбирать максимально в цвет. Но мы чаще всего делаем на фартук тот же материал, что и на столешницу. Кстати, столешницы сейчас в моде тонкие. Стоит учитывать это при проектировании кухни — чтобы вам правильно подобрали высоту нижних баз, вам нужно сразу определиться с толщиной столешницы.

Чтобы научиться сочетать цвета, стоит обратиться к схемам сочетания цветов Иттена.

Самые базовые — комплементарная, аналоговая и монохромная. Важно знать, что оттенки могут различаться по температуре и насыщенности: тёплые (преобладает желтый) и холодные (синий), приглушённые (с добавлением серого) и чистые (контрастные). Если вы только начинаете изучать колористику и работать с цветом, я советую придерживаться базовых правил "новичков": тёплые оттенки сочетать с тёплыми, холодные — с холодными, приглушённые — с приглушенными, контрастные — с контрастными. Постепенно вы научитесь внедрять чистые цвета в приглушенную гамму, корректно сочетать тёплые и холодные оттенки, но цветовой вкус, как и любой навык, нужно тренировать и развивать.

Все источники света, предполагающие одновременное включение в рамках одного сценария, должны быть подобраны не только по яркости, но и по температуре свечения.

Синхронное включение холодных и теплых источников делают визуально интерьер несобранным и непродуманным.

Если вы еще на стадии ремонта — откажитесь сразу от идей делать глянцевые натяжные потолки, разноуровневые фигурные потолки, встроенные лампочки с хромированным или золотым ободком.

Не стоит делать тяжелые гипсокартонные конструкции. Дёшево смотрятся узкие потолочные карнизики. Лучше предусмотрите теневой профиль либо поставьте высокий гладкотянутый карниз (без фигурных рельефов и совершенно точно без позолоты!).

Арт-объекты и личные коллекции заказчиков — это всегда очень тонкий лёд для дизайнеров на завершающей стадии оформления интерьеров.

Сейчас не модно украшать стены скучными репродукциями классиков, в дешевых рамах унылыми пейзажами и сложными натюрмортами. Они могут быть очень дороги вашему сердцу — мы это пониманием, но предлагаем выделить особое место в доме — его душу, где вы будете хранить все милые вещицы. Стеклянные картины-часы — либо туда же, либо в мусор, постеры с цитатами из соцсетей — пока откладываем.

Не используйте фигурный ПВХ-плинтус.

Есть недорогие варианты дюрополимерных плинтусов под покраску, как минималистичных лаконичных, так и высоких фигурных, а на стадии ремонта можно сразу предусмотреть скрытый или теневой плинтус. Не делайте контрастный плинтус или плинтус в цвет дверей. Плинтус монтируется бОльшей своей поверхностью на стену, он и есть — часть стены. Лучше делать плинтус в цвет стен. Тем более это отличное решение для невысоких потолков.

Плитка-декор с принтами — нет.

Фрески с печатью фотографий городов, улочек, тигров, львов, котят — нет, хотя есть шикарные фотообои с абстрактными рисунками — настоящий арт, а еще можно подобрать очень милые фотообои в детскую. Если вы решились на фреску — подберите такой фон, который будет максимально совпадать с основным цветом ваших стен. Заказывайте цветопробы, выкрасы краски, берите под залог образцы фасадов, каталоги обоев и тканей — везите домой и смотрите в реальных условиях. Сочетайте цвета грамотно, не подходите к подбору стихийно.

Самое важное, что делает интерьер дороже, — порядок, продуманность и организованность, минимизированный визуальный шум.

Постарайтесь избавить свой дом от ненужных и устаревших вещей. У каждой вещи должно быть своё место. Выставленные разнокалиберные и разноцветные баночки, множество разноцветного и абсолютно не сочетаемого стилистически декора — всё это упрощает ваш интерьер. Попробуйте заказать на маркеплейсах одинаковые баночки с наклейками для шампуней, гелей для душа и т.д., ёмкости для хранения, декоративные корзины (только не пластиковые, сейчас в моде натуральные плетеные корзины из лозы, джутовых канатов, натуральных шнуров). Поймайте нужное настроение — и займитесь расхламлением, это принесет пользу не только дому, но и вам. Постарайтесь не откладывать это на новый год, чтобы не брать с собой ненужный балласт. Освободите место дня нового.

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