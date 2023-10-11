В процессе старения или обвисания кожи участвует как минимум пять факторов. В идеале нужно работать с каждым из них. Как — рассказывает читателям Pravda. Ru дерматолог-косметолог Татьяна Серебрякова.
Необходимо выбрать уход, который подходит именно вам. Главное — очищение кожи, так как у кожи есть способность накапливать избытки клеток, в результате чего идет торможение процессов обновления и омоложения. Зная этот секрет, вы сможете приложить усилия для того, чтобы выглядеть лучше. Здесь вам пригодятся:
Также имеет смысл провести процедуры, которые усиливают выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Инъекционные процедуры хороши для прямого воздействия на клетки фибробласты, которые отвечают за молодость и упругость.
Аппаратные методики, такие как SMAS-лифтинг и игольчатый RF, — прекрасные помощники как для сокращения избытков кожи, так и для усадки подкожно-жировой клетчатки, а также укрепления связочного аппарата.
Инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты и Radiesse позволяют вернуть точки опоры, на которых держится лицо.
"Можно привести сравнение кажи с простыней. Представьте, что вы легли на ровную, поглаженную простыню, а утром она вся смятая. Так же и наша кожа: она подвержена таким же процессам. Когда мы используем все вышеперечисленные методы, мы фиксируем простыню, а не просто кладем ее. Вот и весь секрет. Ежедневная работа и планирование процедур дает ту самую желанную красоту и профилактику обвисания кожи", — отмечает эксперт.
Стоит добавить, что пластическая хирургия, которая позволяет за один раз убрать избытки кожи, и перераспределить подкожно-жировую клетчатку, тоже, конечно же, помогает предотвратить обвисание кожи и создать лучшую версию себя.
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