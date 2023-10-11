Косметолог Серебрякова: как замедлить процесс старения кожи

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В процессе старения или обвисания кожи участвует как минимум пять факторов. В идеале нужно работать с каждым из них. Как — рассказывает читателям Pravda. Ru дерматолог-косметолог Татьяна Серебрякова.

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Почему начинает обвисать кожа

Изменение костных структур — так называемая резорбция кости. В результате этого процесса происходят изменения опоры для мышц и связок. Растяжение связочного аппарата. В итоге мы получаем не только провисание кожи, но еще и углубление носогубной, носослезной и губоподбородочной зон. Третий фактор касается мышц. По одной теории старения, при частом нахмуривании и в моменты удивления в мышце появляются так называемые пучки старения, которые ломают кожу и дают стойкий залом, который не разглаживается. Подкожно-жировая клетчатка. Она, как прослойка желе, дает нашему лицу плавность и красоту. Подкожно-жировая клетчатка тоже подвергается перераспределению и в некоторых местах полному исчезновению, в результате чего мы видим запавшие глаза или синяки под глазами либо, наоборот, нависание носогубного жирового пакета и так называемые брыли, то есть поплывший овал лица. Пятый фактор — это непосредственно кожа. Она теряет свою красоту из-за неспособности обновляться, держать упругость и быть плотной.

Как приостановить старение кожи

Необходимо выбрать уход, который подходит именно вам. Главное — очищение кожи, так как у кожи есть способность накапливать избытки клеток, в результате чего идет торможение процессов обновления и омоложения. Зная этот секрет, вы сможете приложить усилия для того, чтобы выглядеть лучше. Здесь вам пригодятся:

пилинги,

ретинол,

кислоты,

энзимы.

Также имеет смысл провести процедуры, которые усиливают выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Инъекционные процедуры хороши для прямого воздействия на клетки фибробласты, которые отвечают за молодость и упругость.

Аппаратные методики, такие как SMAS-лифтинг и игольчатый RF, — прекрасные помощники как для сокращения избытков кожи, так и для усадки подкожно-жировой клетчатки, а также укрепления связочного аппарата.

Инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты и Radiesse позволяют вернуть точки опоры, на которых держится лицо.

"Можно привести сравнение кажи с простыней. Представьте, что вы легли на ровную, поглаженную простыню, а утром она вся смятая. Так же и наша кожа: она подвержена таким же процессам. Когда мы используем все вышеперечисленные методы, мы фиксируем простыню, а не просто кладем ее. Вот и весь секрет. Ежедневная работа и планирование процедур дает ту самую желанную красоту и профилактику обвисания кожи", — отмечает эксперт.

Стоит добавить, что пластическая хирургия, которая позволяет за один раз убрать избытки кожи, и перераспределить подкожно-жировую клетчатку, тоже, конечно же, помогает предотвратить обвисание кожи и создать лучшую версию себя.

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