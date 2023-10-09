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Ульяна Власова

Маска для лица и ароматическая ванна: шесть способов использования какао для улучшения внешности

2:54
Моя семья » Красота и стиль

Шоколад может стать не только сладким угощением, но и средством для заботы о вашей красоте. Отметим, что речь пойдет о темном шоколаде и какао-порошке, а не о молочном с добавками. Сегодня мы вместе с HerBeauty. co, расскажем о шести способах использования этого лакомства для достижения здоровой и ухоженной внешности.

Маска для лица и ароматическая ванна: шесть способов использования какао для улучшения внешности
Фото: allchoco.com

Скраб для тела

Для создания этого скраба потребуются миндальное и кокосовое масло, коричневый сахар и какао-порошок. Смешайте эти ингредиенты в равных пропорциях, чтобы получить плотную пасту. Используйте скраб, чтобы удалить омертвевшие клетки и сделать кожу гладкой и шелковистой. После этого смойте смесь теплой водой и увлажните кожу.

Маска для лица

Эта маска на основе натуральных ингредиентов поможет успокоить кожу и бореться с воспалениями. Просто разотрите банан и добавьте к нему ложку какао-порошка, меда и йогурта. Нанесите эту смесь на лицо и оставьте на 15-20 минут, затем смойте теплой водой.

Бальзам для губ

Приготовьте питательный бальзам для губ с шоколадной стружкой, пчелиным воском и оливковым маслом. Смешайте и растопите все ингредиенты на водяной бане, а затем остудите смесь. Этот бальзам сделает ваши губы мягкими и соблазнительными, а шоколад добавит нежный аромат.

Ароматная ванна

Для разнообразия релаксации добавьте в ванну шоколад. Просто смешайте сухое молоко, какао и кукурузный крахмал, чтобы создать приятный аромат и эффективное увлажнение для вашей кожи.

Масло для тела

Для создания масла вам понадобиться полчашки кокосового масла, 2 столовые ложки какао-порошка, 2 чайные ложки пчелиного воска, 1 чайная ложка витамина Е (в капсулах). Расплавьте на водяной бане масло и воск, а после добавьте какао и витамин E. Теперь ваше натуральное шоколадное масло для тела готово к использованию. Наносите его на чистую и сухую кожу для увлажнения и придания ей нежного аромата.

Кондиционер для волос

Даже волосы могут наслаждаться преимуществами шоколада. Соедините полчашки кокосовых сливок и 2-3 столовые ложки какао-порошка. Распределите смесь по волосам, оставьте на несколько минут и затем хорошо смойте теплой водой. Этот шоколадный кондиционер поможет увлажнить и питать ваши волосы, делая их более мягкими и блестящими.

Шоколад не только вкусен, но и способен преобразить вашу внешность. Но помните, что перед использованием любого нового средства для кожи или волос лучше провести тест на аллергию.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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