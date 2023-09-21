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Ирина Гусакова

Эксперт рассказала, как отрастить длинные ногти

3:27
Моя семья » Красота и стиль

Ногти являются не только защитой для наших пальцев, но и важным элементом внешности. Красивые и ухоженные ногти могут добавить уверенности в себе и придать образу завершенность. Однако не всегда получается сохранить длинные и крепкие ногти. О том, как стимулировать рост ногтей и улучшить их состояние, рассказала читателям Pravda.Ru многократный победитель российских и международных нейл-чемпионатов Екатерина Логвиненко.

Эксперт рассказала, как отрастить длинные ногти
Фото: womansworld.com

Советы для быстрого роста ногтей

  • Правильное питание.

Здоровые ногти начинаются с внутреннего здоровья. Питайтесь продуктами, в которых много витаминов и минералов. Это орехи, овощи, фрукты и зелень. Особенно важными для роста ногтей являются биотин, кальций, железо и цинк. 

  • Уход за ногтями.

Бережный и правильный уход за ногтями также играет важную роль в их росте. Регулярно обрезайте ногти, чтобы предотвратить их ломкость и расщепление. Используйте профессиональные инструменты для обработки ногтей и окружающей кожи, чтобы избежать повреждений и инфекций. Также рекомендуется использовать увлажняющие кремы для ногтей и кутикулы, чтобы сохранить их гибкость и избежать сухости.

  • Отсутствие повреждений.

Повреждения ногтей могут замедлить их рост и привести к проблемам, таким как ломкость и отслаивание. Избегайте чрезмерного использования ногтей в качестве инструментов, чтобы предотвратить их повреждение. Носите защитные перчатки при выполнении домашних работ или контакте с агрессивными химическими веществами.

  • Массаж и укрепление.

Регулярный массаж ногтей и окружающих тканей поможет улучшить кровообращение и стимулировать рост ногтей. Используйте мягкую щетку или массажное масло для массажа ногтей несколько раз в неделю. Также можно применять специальные укрепляющие лаки для ногтей, которые содержат полезные ингредиенты, такие как кальций и витамин Е.

  • Качественный лак.

Состав лаков может различаться у разных производителей, и некоторые из них могут использовать вредные вещества. Поэтому рекомендуется обращать внимание на качество и безопасность лака перед его использованием. Использование базового и защитного слоя под лаком также рекомендуется, поскольку это поможет предотвратить окрашивание натуральных ногтей и защитить их от воздействия химических компонентов, содержащихся в лаке.

  • Неправильное удаление лака.

При удалении лака используйте мягкие и нежные средства, чтобы избежать повреждения ногтей. Избегайте срывания лака или использования агрессивных средств, которые могут ослабить натуральные ногти.

  • Стресс.

Стресс может негативно влиять на состояние ногтей и их рост. Постарайтесь снизить уровень стресса в своей жизни путем практики релаксационных техник, таких как йога, медитация или прогулки на свежем воздухе. Здоровый ум и тело способствуют здоровым ногтям.

  • Увлажнение.

Увлажнение ногтей изнутри также важно для их здоровья и роста. Пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы сохранить ногти и кожу увлажненными.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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