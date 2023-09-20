Косметика с пробиотиками: чем она полезна для кожи

Здоровая, красивая, молодая кожа — это результат взаимодействия клеток рогового слоя, иммунных клеток и сбалансированной кожной микробиоты. Микробиота поддерживает оптимальный pH нашей кожи, а также является мощнейшей защитной системой. Она защищает нашу кожу от оксидативного стресса, который зачастую возникает из-за плохой экологии, табачного дыма, УФ-излучения и гаджетов.

Фото: https://pictusgoods.com/products/geranium-orange-blossom-face-cream

Микробиота не дает расти патогенным бактериям и сохраняет чистоту и здоровье кожного покрова. Это сложнейший организм, который формируется у человека с рождения от контакта с материнской микрофлорой. Она обогащает и меняет состав на протяжении всей нашей жизни.

Но микробное равновесие легко сбить. Нарушения рогового слоя скрабами и пилингами, изменения pH кожи из-за неправильного ухода, гибель бактерий из-за синтетических компонентов косметики отзываются серьезными кожными проблемами. Именно поэтому косметика с пре- и пробиотиками пользуется все большей популярностью и особенно рекомендована в уходе за взрослой кожей. О том, зачем нужны пробиотики в косметике, рассказала читателям Pravda.Ru основатель бренда растительной косметики с меристемными экстрактами Miraflores Татьяна Патрацкая.

Пробиотики в косметике: зачем нужны

Чаще всего в качестве источника пре- и пробиотиков косметические производства используют лизаты лакто-, бифидо- и пропионовокислых бактерий. Они усваиваются микробиотой и обогащают ее, активизируя рост полезной микрофлоры. Также есть косметические бренды, которые, помимо лизатов бактерий, используют еще и экстракты растений, поддерживающих кожный микробиом.

Экстракты стимулируют рост полезной микрофлоры кожи и обогащают микробиоту. Растения, богатые полисахаридами (например, инулином и слизями), такие как мальва, липа, кипрей, мать-и-мачеха, снижают кожную чувствительность и глубоко увлажняют. Помимо богатейшего химического состава они содержат в себе факторы роста, фитоферменты и, зачастую, растительные полисахариды.

Именно полисахариды являются питательной средой для микробиома кожи. Кожа получает не только мощный заряд фитоактивных веществ, но и микробиом кожи получает питание и поддержку. В итоге эффект достигается как внутри слоёв кожи, так и на её поверхности.

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