Парфюмер: продавцы-консультанты заменяют настоящие духи подделками

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Действительно ли в дорогих бутиках цены на духи завышаются в 60 (!) раз, как отличить оригинальную парфюмерию от контрафакта, почему в последнее время в магазинах косметики резко снизилось количество доступных тестеров и могут ли продавцы-консультанты заменить настоящие духи подделкой, Pravda.Ru рассказал парфюмер Олег Чазов.

Фото: https://pbs.twimg.com/

— Олег, могут ли продавать фальшивые духи под видом оригинальных?

— Да. От некоторых частных бутиков у меня шок, потому что я всегда думал, что там продаются хорошие духи. Но на некоторых наших вещевых и продовольственных рынках есть парфюмерные корнеры, они продают почти идеальные подделки ароматов.

То есть в бутиках продают за 82 тысячи то, что было привезено за 1360 рублей, я специально посмотрел.

В больших сетевых магазинах это бывает гораздо реже, там много проверяющих инстанций. Большие корпорации себе такого не позволяют, для них важна честь. Хотя есть несколько сетевых магазинов, к которым у меня очень большие вопросы, но пока не провёл собственное расследование, ничего не буду говорить.

— Почему продавцы сейчас не любят раздавать тестеры? Раньше их раздавали активнее, и в каждой покупке был тестер.

— Во-первых, чем крупнее и честнее сеть, тем больше вам положено тестеров.

Во-вторых, есть человеческий фактор: консультантам приятнее оставить это себе, то есть вы сделали покупку, а они отложили себе несколько пробников и сами ими пользуются.

В-третьих, сейчас бывает неэтичная ситуация, когда люди покупают атомайзеры, приходят в магазин, там есть специальный переходник, и они отпшикивают себе аромат, иногда по полфлакона отливают. Но тестеры даются один флакон на 10-20 экземпляров на продажу, и у поставщика их может просто уже не остаться.

— Какие ещё хитрости используют продавцы при продаже?

— Есть не просто хитрость, а агрессивный маркетинг. Например, реклама "возьмите-возьмите-возьмите" прямо на входе. Я очень не люблю, когда духи разбрызгивают на блоттеры при входе. Они заполняют атмосферу, и ты приходишь с "обожжённым" носом. То есть ты идёшь за одним, покупаешь совсем другое, а потом удивляешься. Даже если я не взял этот блоттер, у меня всё равно попало в назальные пазухи — всё, я уже по-другому чувствую аромат. Приходится сначала походить, подышать, а потом снова смотреть.

Есть неприятный момент, доходит до смешного, в хороших дорогих магазинах: чем он пафоснее, тем круче себя чувствует консультант. Я же не кричу, кто я такой, и когда просто задаю им вопросы, они начинают: "Да вы кто такой, вы берёте или не берёте? Ну я вам расскажу, и что, возьмете, что ли?" Я же не буду им говорить, что могу себе позволить это, и не только это. Здесь игра на плохом уровне, когда тебя ставят перед выбором:

либо ты нищеброд, который пришёл посмотреть,

либо ты нормальный, и берёшь, но всё равно нищеброд.

Это неприятно. Потому что в бутики действительно высокого класса люди приходят не за покупками, они приходят сначала за общением. Я всегда говорю ученикам: "К вам приходит гость. Он необязательно что-то купит. Встретьте его, потому что вы не знаете: может быть, у этой бабушки полтора миллиона с собой наличными, а у мужчины, который безумно дорого одет, вся одежда в кредит".

— Что делать, чтобы при покупке духов тебя не обманули?

— Всегда обращайте внимание, как запечатаны флаконы. Кривой запаянный шов, не вертикальный и с кавернами, заставляет задуматься. Плохо, если сильно шуршит упаковка. Вообще, целлофан может немного шуршать, но он не должен скользить вокруг коробки, обычно он делается в обливку.

Несколько лет назад я сталкивался с тем, что продавцы-консультанты покупали подделки и ставили их на полки вместо оригинальных духов. Сейчас с этим жёстко борются, в магазинах везде камеры. В некоторых магазинах устраиваются внеочередные проверки, приезжает служба безопасности, оповещает на выходе: "Извините, пожалуйста, но я обязан вас досмотреть".