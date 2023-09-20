Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Маргарита Кичерова

Парфюмер: продавцы-консультанты заменяют настоящие духи подделками

4:29
Моя семья » Красота и стиль

Действительно ли в дорогих бутиках цены на духи завышаются в 60 (!) раз, как отличить оригинальную парфюмерию от контрафакта, почему в последнее время в магазинах косметики резко снизилось количество доступных тестеров и могут ли продавцы-консультанты заменить настоящие духи подделкой, Pravda.Ru рассказал парфюмер Олег Чазов.

Парфюмер: продавцы-консультанты заменяют настоящие духи подделками
Фото: https://pbs.twimg.com/

— Олег, могут ли продавать фальшивые духи под видом оригинальных?

— Да. От некоторых частных бутиков у меня шок, потому что я всегда думал, что там продаются хорошие духи. Но на некоторых наших вещевых и продовольственных рынках есть парфюмерные корнеры, они продают почти идеальные подделки ароматов.

То есть в бутиках продают за 82 тысячи то, что было привезено за 1360 рублей, я специально посмотрел.

В больших сетевых магазинах это бывает гораздо реже, там много проверяющих инстанций. Большие корпорации себе такого не позволяют, для них важна честь. Хотя есть несколько сетевых магазинов, к которым у меня очень большие вопросы, но пока не провёл собственное расследование, ничего не буду говорить.

— Почему продавцы сейчас не любят раздавать тестеры? Раньше их раздавали активнее, и в каждой покупке был тестер.

— Во-первых, чем крупнее и честнее сеть, тем больше вам положено тестеров.

Во-вторых, есть человеческий фактор: консультантам приятнее оставить это себе, то есть вы сделали покупку, а они отложили себе несколько пробников и сами ими пользуются.

В-третьих, сейчас бывает неэтичная ситуация, когда люди покупают атомайзеры, приходят в магазин, там есть специальный переходник, и они отпшикивают себе аромат, иногда по полфлакона отливают. Но тестеры даются один флакон на 10-20 экземпляров на продажу, и у поставщика их может просто уже не остаться.

— Какие ещё хитрости используют продавцы при продаже?

— Есть не просто хитрость, а агрессивный маркетинг. Например, реклама "возьмите-возьмите-возьмите" прямо на входе. Я очень не люблю, когда духи разбрызгивают на блоттеры при входе. Они заполняют атмосферу, и ты приходишь с "обожжённым" носом. То есть ты идёшь за одним, покупаешь совсем другое, а потом удивляешься. Даже если я не взял этот блоттер, у меня всё равно попало в назальные пазухи — всё, я уже по-другому чувствую аромат. Приходится сначала походить, подышать, а потом снова смотреть.

Есть неприятный момент, доходит до смешного, в хороших дорогих магазинах: чем он пафоснее, тем круче себя чувствует консультант. Я же не кричу, кто я такой, и когда просто задаю им вопросы, они начинают: "Да вы кто такой, вы берёте или не берёте? Ну я вам расскажу, и что, возьмете, что ли?" Я же не буду им говорить, что могу себе позволить это, и не только это. Здесь игра на плохом уровне, когда тебя ставят перед выбором:

  • либо ты нищеброд, который пришёл посмотреть,
  • либо ты нормальный, и берёшь, но всё равно нищеброд.

Это неприятно. Потому что в бутики действительно высокого класса люди приходят не за покупками, они приходят сначала за общением. Я всегда говорю ученикам: "К вам приходит гость. Он необязательно что-то купит. Встретьте его, потому что вы не знаете: может быть, у этой бабушки полтора миллиона с собой наличными, а у мужчины, который безумно дорого одет, вся одежда в кредит".

— Что делать, чтобы при покупке духов тебя не обманули?

— Всегда обращайте внимание, как запечатаны флаконы. Кривой запаянный шов, не вертикальный и с кавернами, заставляет задуматься. Плохо, если сильно шуршит упаковка. Вообще, целлофан может немного шуршать, но он не должен скользить вокруг коробки, обычно он делается в обливку.

Несколько лет назад я сталкивался с тем, что продавцы-консультанты покупали подделки и ставили их на полки вместо оригинальных духов. Сейчас с этим жёстко борются, в магазинах везде камеры. В некоторых магазинах устраиваются внеочередные проверки, приезжает служба безопасности, оповещает на выходе: "Извините, пожалуйста, но я обязан вас досмотреть".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Новости Все >
Politico: проблемы с бюджетом США могут стать причиной прекращения военной помощи Киеву
Хоккеист Жугин об отношении к русским за границей: "Не знаю, как в США, но в Канаде всё хорошо"
В Оренбурге стоматологи занесли инфекцию своему пациенту
4-летнего мальчика обвинили в побоях сверстников в новосибирском детском саду
Маргарита Симоньян: Пашинян это такой армянский Навальный*
В Уфе таксист напал на пассажира из-за оплаты поездки по карте
В деревне Пермского края собака разорвала лицо 4-летнему ребенку
Супруга Алексея Янина Дарья проинформировала, что на похоронах актёра будут только близкие
Нумеролог Виктория Крылова: как узнать личный цвет ауры по дате рождения
МО Азербайджана: операция в Нагорном Карабахе будет приостановлена
Популярное
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова

В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.

Умерла актриса из фильма "Вам и не снилось" Любовь Майкова
РАМТ: умер актёр театра и кино Алексей Янин
В возрасте 40 лет скончался актёр театра и кино Алексей Янин
Зеленский устроил шоу на эскалаторе в ООН
Если Азербайджану удастся блицкриг в Карабахе, никто не вмешается
Доклад Defense Priorities: реальные потери ВСУ "трагически велики" Олег Володин На пути образования ребёнка три беды: школа, родители, гаджеты Михаил Челноков Война в Карабахе была неизбежна. Что будет с миротворцами России? Любовь Степушова
Кушанашвили раскрыл подробности состоянии Игоря Николаева
"Хана "Ибрагиму!" - недошедший в Турцию сухогруз взорван у берегов Крыма
Надежность китайских двигателей: что говорят специалисты
Надежность китайских двигателей: что говорят специалисты
Последние материалы
Парфюмер: продавцы-консультанты заменяют настоящие духи подделками
В деревне Пермского края собака разорвала лицо 4-летнему ребенку
Супруга Алексея Янина Дарья проинформировала, что на похоронах актёра будут только близкие
Нумеролог Виктория Крылова: как узнать личный цвет ауры по дате рождения
МО Азербайджана: операция в Нагорном Карабахе будет приостановлена
Диетолог Сабат: утренние упражнения помогут сохранить фигуру после 40 лет
В Тюменской области откроется новый завод нефтегазового оборудования
В пострадавшем от взрыва доме в Балашихе случилось новое обрушение
Доклад Defense Priorities: реальные потери ВСУ "трагически велики"
В Совфеде обсудили проблемы создания русских школ в ближнем зарубежье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников