Врач дала советы по уходу за кожей осенью

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Осень — непростой период для кожи: снижается влажность воздуха, более резко, чем летом, меняется температура, усиливается ветер, начинается отопительный сезон. Под воздействием этих факторов кожа становится сухой, а значит, более подверженной повреждениям. Врач, эксперт Лаборатории "Гемотест" Александра Филёва рассказала читателям Pravda.Ru, как скорректировать уход с учетом меняющейся погоды.

Фото: nuevamujer.com

Как сохранить здоровье кожи осенью

В холодный период сальные железы вырабатывают меньше секрета, который образует защитный барьер, поэтому даже не склонная к сухости кожа может стать обезвоженной. Чтобы восстановить водный баланс, рекомендуется применять специальные кремы и лосьоны, пить больше воды в течение дня и использовать увлажнитель воздуха в спальне и офисе.

Более мягко переносить погодные изменения поможет коррекция рациона. Пища, богатая антиоксидантами (преимущественно это овощи, фрукты и ягоды), защищает клетки от повреждения. А продукты, содержащие жирные кислоты омега-3 (жирная морская рыба, авокадо, растительные масла), помогают укрепить кожу и сделать её более устойчивой к агрессивному воздействию внешней среды. Врач может также порекомендовать принимать биологически активные добавки, чтобы поддержать красоту и здоровье кожи изнутри.

Очищающие и отшелушивающие процедуры осенью стоит проводить с осторожностью: предпочтение лучше отдавать мягким, нетравмирующим средствам, а по завершении обязательно использовать увлажняющие или питательные кремы и маски, чтобы естественный защитный барьер восстановился быстрее. Также не стоит использовать слишком горячую воду, несмотря на соблазн подольше постоять под душем или согреть руки под краном. Дело в том, что горячая вода быстрее смывает защитный слой кожи и делает ее более уязвимой.

Особое внимание стоит уделить одежде: если кожа чувствительная, лучше отказаться от синтетических тканей и облегающих фасонов, чтобы избежать раздражения и микротравм. Предпочтение стоит отдавать натуральным материалам.

Еще один важный аспект, о котором нельзя забывать, — это защита от солнца. Она необходима практически круглый год, а не только в жару, когда солнечные лучи максимально активны. Крем с SPF стоит использовать на постоянной основе, когда индекс ультрафиолетового излучения превышает 2 единицы — этот показатель можно проверить в приложении с прогнозом погоды. Такая мера позволит замедлить процессы старения кожи и снизить риск опасных заболеваний.

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