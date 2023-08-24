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Ирина Гусакова

Антицеллюлитный уход за телом в домашних условиях

3:23
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Целлюлит — это больная тема для большинства женщин, причём возникает он не только у полных, но и у худых. Неэстетичные бугорки, которые чаще всего возникают на ногах и ягодицах, приводят к массе комплексов, ведь не у всех есть деньги на дорогостоящие аппаратные процедуры в салонах. Однако не стоит отчаиваться. О том, как избавиться от целлюлита в домашних условиях, рассказала читателям Pravda.Ru ароматерапевт Ольга Скоринова.

Антицеллюлитный уход за телом в домашних условиях
Фото: https://trucchi.tv/cellulite-cose-cause-rimedi/

Как избавиться от целлюлита

Одними из наиболее эффективных средств для борьбы с целлюлитом являются скрабы и обертывания с эфирными маслами. Скрабы способны усилить кровообращение проблемных зон, а также стимулировать отток лимфы. Обертывания разогревают ткани, улучшая обменные процессы, и помогают выходу токсинов.

Эфирные масла имеют крайне маленькие молекулы, способные проникать сквозь роговой слой и работать на уровне подкожно-жировой клетчатки — как раз той зоны, где и формируется целлюлит. Определенные масла является прекрасными липолитиками, а также стимуляторами кровообращения и лимфооттока, да и в целом оказывают омолаживающее воздействие на кожу.

Скраб от целлюлита

Простой скраб вы без труда можете приготовить дома. Для этого понадобится морская соль мелкого или среднего помола, растительное масло: кокосовое, масло жожоба или персиковое, а также эфирные масла грейпфрута, кипариса и мяты.

Как приготовить?

  • 2 ст. ложки морской соли
  • 1 ч. ложка растительного масла
  • 2 капли эфирного масла грейпфрута
  • 2 капли эфирного масла кипариса
  • 1 капля эфирного масла мяты

Смешайте все компоненты до однородного состояния.

Пользоваться скрабом желательно курсом не менее одного месяца.

Средство для домашнего обертывания

Для домашнего обертывания вам понадобится глина (белая, красная, розовая, голубая), крепко заваренный зеленый чай, растительное масло (жожоба, кокос, персик) и эфирные масла лимона, имбиря и черного перца.

Как приготовить?

  • 40 г глины
  • 25 г зеленого чая
  • половина чайной ложки растительного масла
  • 2 капли эфирного масла лимона
  • 1 капля эфирного масла имбиря
  • 1 капля эфирного масла черного перца

В емкость добавьте глину, затем аккуратно вливайте в нее чай и перемешивайте до образования консистенции жидкой сметаны. Далее добавьте растительное и эфирные масла.

Нанесите на чистую влажную кожу в проблемных зонах и закутайте пищевой пленкой. Сверху можно обернуться полотенцем или надеть одежду и лечь под одеяло на 15-20 минут.

Повторяйте процедуру дважды в неделю курсом 1-2 месяца.

Важно! Не проводите процедуру обертывания при наличии патологий сердечно-сосудистой системы, во время беременности и при дерматологических проблемах.

Обязательно следите за реакцией кожи на эфирные масла. В случае сильного покраснения, жжения стоит прекратить их использование.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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