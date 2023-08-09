Центелла азиатская часто встречается в составе различных косметических средств. На упаковках косметики часто встречается под названием Madecassoside (мадекассосид) — это выделенный чистый изолят центеллы. По виду это белый кристаллический порошок. Его свойства куда сильнее свойств простого экстракта центеллы, потому он в сотни раз дороже. Почему же это растение так популярно? Об этом рассказала читателям Pravda. Ru массажист компании "Исток красоты" Ольга Мошкова.
Центелла азиатская — это тропическое многолетнее травянистое растение, которое растёт в Юго-Восточной Азии. Основные активные компоненты центеллы — сапонины обладают успокаивающим и заживляющим действиями. Также в ней содержится много дополнительных полезных для кожи питательных веществ, таких как:
а входящий в состав мадекассосид способствует укреплению сосудистых стенок и стимулирует выработку коллагена.
Центелла азиатская известна как мощный антиоксидант. Она быстро и эффективно успокаивает воспаления, помогает уменьшить видимые признаки чувствительности (зуд, жжение, покраснения), снимает сухость и шелушение, ускоряет заживление и стимулирует рост новых клеток, не повреждая защитную мантию кожи.
Замедляет преждевременное старение кожи — помогает нейтрализовать повреждение клеток свободными радикалами, вызванное воздействием солнца и загрязнениями окружающей среды.
Омолаживает, повышая уровень эластичности кожи и уменьшает видимость морщин за счет стимуляции выработки коллагена.
Центелла быстро и эффективно насыщает кожу необходимой влагой, запуская в ней естественный процесс выработки гиалуроновой кислоты и предотвращая потерю влаги.
Она ускоряет регенерацию кожи при акне, помогает предотвратить образование рубцов, постакне и пигментации. Снижает активность болезнетворных бактерий.
Этот компонент улучшает кровообращение, борется с тусклостью, улучшает цвет лица, рекомендуется при розацеа. Практически не имеет противопоказаний, за исключением крайне редких и индивидуальных.
Центелла азиатская подойдет для любого типа кожи:
Производители косметики уже учитывают наилучшую совместимость компонентов в выпуске линейки продукции.
Если вы любите сочетать домашний уход и активные косметические процедуры, то не стоит одновременно использовать центеллу и агрессивные салонные пилинги с высоким процентом кислот.
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