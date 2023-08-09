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Ирина Гусакова

Эксперт рассказала о преимуществах центеллы азиатской в косметике

3:16
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Центелла азиатская часто встречается в составе различных косметических средств. На упаковках косметики часто встречается под названием Madecassoside (мадекассосид) — это выделенный чистый изолят центеллы. По виду это белый кристаллический порошок. Его свойства куда сильнее свойств простого экстракта центеллы, потому он в сотни раз дороже. Почему же это растение так популярно? Об этом рассказала читателям Pravda. Ru массажист компании "Исток красоты" Ольга Мошкова.

Эксперт рассказала о преимуществах центеллы азиатской в косметике
Фото: nuevamujer.com

Центелла азиатская в косметике: преимущества

Центелла азиатская — это тропическое многолетнее травянистое растение, которое растёт в Юго-Восточной Азии. Основные активные компоненты центеллы — сапонины обладают успокаивающим и заживляющим действиями. Также в ней содержится много дополнительных полезных для кожи питательных веществ, таких как:

  • аминокислоты,
  • бета-каротин,
  • жирные кислоты,
  • витамины В, С,

а входящий в состав мадекассосид способствует укреплению сосудистых стенок и стимулирует выработку коллагена.

Центелла азиатская известна как мощный антиоксидант. Она быстро и эффективно успокаивает воспаления, помогает уменьшить видимые признаки чувствительности (зуд, жжение, покраснения), снимает сухость и шелушение, ускоряет заживление и стимулирует рост новых клеток, не повреждая защитную мантию кожи.

Замедляет преждевременное старение кожи — помогает нейтрализовать повреждение клеток свободными радикалами, вызванное воздействием солнца и загрязнениями окружающей среды.

Омолаживает, повышая уровень эластичности кожи и уменьшает видимость морщин за счет стимуляции выработки коллагена.

Центелла быстро и эффективно насыщает кожу необходимой влагой, запуская в ней естественный процесс выработки гиалуроновой кислоты и предотвращая потерю влаги.

Она ускоряет регенерацию кожи при акне, помогает предотвратить образование рубцов, постакне и пигментации. Снижает активность болезнетворных бактерий.

Этот компонент улучшает кровообращение, борется с тусклостью, улучшает цвет лица, рекомендуется при розацеа. Практически не имеет противопоказаний, за исключением крайне редких и индивидуальных.

Центелла азиатская в косметике: показания и противопоказания

Центелла азиатская подойдет для любого типа кожи:

  • Чувствительной коже CICA поможет меньше реагировать на раздражители, гораздо реже краснеть и/или воспаляться, шелушиться.
  • Сухой — восстанавливать защитные функции, наполнять ее и удерживать влагу.
  • Жирной и/или проблемной поможет минимизировать появление нежелательных воспалений, быстрее заживлять участки кожи с акне.

Производители косметики уже учитывают наилучшую совместимость компонентов в выпуске линейки продукции.

Если вы любите сочетать домашний уход и активные косметические процедуры, то не стоит одновременно использовать центеллу и агрессивные салонные пилинги с высоким процентом кислот.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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