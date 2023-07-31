Как сделать идеальный макияж глаз в домашних условиях

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Чтобы создать макияж глаз, который бы подходил, а не уродовал, нужно учитывать особенности строения лица. Обычно для создания эффектного макияжа прибегают к ярким цветам или тёмным, но не учитывают тот факт, что для начала нужно подробнее рассмотреть строение глаза, отмечает визажист Олеся Петрова.

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Как подобрать эффектный макияж по форме глаз

"Для глубоко посаженных глаз противопоказано затемнение всего века. Необходимо помнить, что темные оттенки визуально уводят вглубь, то есть если нанести черные тени на глубоко посаженные глаза, то они провалятся еще сильнее. Светлые оттенки и сияющие тени, наоборот, увеличивают объем. Не стоит наносить их на все веко, так как они уберут абсолютно весь объем", — поделилась советами с читательницами Pravda.Ru эксперт.

Стоит помнить и о расстоянии между глазами, подчеркивает визажист. Его можно скорректировать внутренней стрелкой. Если глаза широко посажены, то необходимо добавить акцент на внутренний угол глаза, а если посажены близко — их необходимо отдалить друг от друга.

Традиционно макияж используется для того, чтобы создать эффект более отдохнувшего лица, омолодиться. А основное правило в молодом лице — все линии восходящие, то есть стремятся вверх, при этом они параллельны друг другу. Соответственно, это главная задача при построении формы в макияже глаз. Глаза, которые являются восходящими, нужно красить аккуратно, соблюдая естественные линии. Глаза, у которых внешние углы опущены, необходимо поднять, то есть создавать тенями восходящие линии.

Глаза могут различаться и по форме: они могут быть более овальные или круглые. Чаще всего круглые глаза визуально вытягивают, а вытянутые глаза делают более круглыми. Это можно сделать и при помощи теней, и при помощи туши для ресниц.

Выбор цвета тоже является важным этапом. Визажисты могут создавать эффектные макияжи и в коричневатых оттенках, но обычные люди прибегают к использованию ярких цветов. Тут нужно вспомнить о комплиментарных цветах. Если хочется выделить цвет глаз, то нужно сделать выбор в пользу цвета, который располагается на противоположной стороне на цветовом круге. Например, если глаза зеленые, то их хорошо выделят оттенки красного, оранжевого и фиолетового. Голубым глазам подойдут красно-оранжевые оттенки, а карим глазам подойдут все цвета.