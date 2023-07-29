Пигментные пятна на теле: почему появляются и как от них избавиться

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Пигментные пятна — это участки кожи с более темной окраской по сравнению с основным оттенком. Такие пятна могут быть временными или постоянными, они появляются из-за особенностей генетики, эндокринных изменений, воспаления кожи или приема лекарств. Как защитить кожу и что делать, если пятно появилось, рассказала врач-дерматолог, эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филёва.

Фото: academieshop.ru

Из-за чего появляются пигментные пятна

Пигментные пятна могут быть врожденными, в таком случае говорят о наследственной предрасположенности.

Пигментные пятна часто появляются с возрастом из-за гормональной перестройки, а иногда — из-за плохого усвоения витаминов, болезней нервной системы, щитовидной железы или органов пищеварения, а также из-за приема оральных контрацептивов. Чаще всего таких пятен много на открытых участках: на лице, шее, кистях рук.

Резкое изменение уровня гормонов может произойти во время беременности или менопаузы и тоже повлечь за собой избыточную выработку меланина.

Еще один фактор — раны, ожоги и дерматиты (воспаление кожи). Если кожа повреждена, меланоциты активируются — так организм пытается защитить уязвимый участок от вредного воздействия внешней среды. При этом меланин может накапливаться и образовывать пигментные пятна.

Темные пятна часто остаются на коже любителей загара. Если в юном возрасте организм справляется со стрессом от воздействия ультрафиолета, то с годами риск получить гиперпигментацию повышается в разы. Кроме того, фоточувствительность кожи усиливают и некоторые компоненты косметики, например кислоты и ретинол. Появление пигментных пятен из-за УФ-излучения можно предотвратить, если пользоваться солнцезащитным кремом и не забывать обновлять слой крема каждые 2 часа, а также не находиться на открытом солнце с 10 утра до 5 вечера.

Как избавиться от пигментных пятен

Чтобы избавиться от пигментных пятен, понадобится помощь косметолога и лазерная терапия, при которой высокоэнергетический свет проникает в глубокие слои кожи и разрушает меланин. Однако за один визит убрать пятно, скорее всего, не получится, нужно будет посетить кабинет специалиста несколько раз.

Также для осветления кожи используют химические пилинги — вещества, которые отшелушивают верхний слой кожи и таким образом понемногу осветляют ее. Чтобы достичь результата и при этом не навредить коже, потребуется серия процедур у косметолога.