Топ-4 упражнений от морщин вокруг глаз

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С возрастом морщины становятся неизбежной частью нашей жизни. Морщины вокруг глаз особенно заметны, так как глаза — это первое, на что обращают внимание при взгляде на человека. Использование косметических средств может помочь, но гимнастические упражнения для глаз являются эффективным и натуральным методом борьбы с морщинами.

Фото: pixabay.com

Упражнения для глаз, известные как "гимнастика для лица" или "фейсбилдинг", обеспечивают работу мышц лица, особенно вокруг глаз, что помогает повысить их тонус и упругость. Это в свою очередь способствует уменьшению морщин и предотвращает их появление. Самыми эффективными упражнениями поделился с читателями Pravda.Ru руководитель компании "Оригомед" Павел Подгорный.

Упражнения против морщин вокруг глаз

Массаж глаз

Самое простое упражнение — это массаж вокруг глаз. Используйте указательные пальцы, чтобы нежно массировать область вокруг глаз, двигаясь от внутреннего угла глаза к внешнему. Это упражнение помогает стимулировать кровообращение в данной области и улучшить тонус кожи.

Гимнастика для век

Для упражнения нужно широко открыть глаза, как будто вы удивлены, и задержаться в этом положении на 5-10 секунд. Затем медленно закройте глаза. Повторите это упражнение 10 раз. Оно поможет укрепить мышцы вокруг глаз и снизить вероятность появления морщин.

"Восьмерка"

Закройте глаза и попробуйте нарисовать восьмерку в воздухе, двигая глазами. Повторите это упражнение 10 раз в каждом направлении. Это упражнение поможет расслабить мышцы вокруг глаз и улучшить кровообращение.

"Полувеки"

Положите указательные пальцы на верхние веки так, чтобы они оказались прямо над ресницами. Затем медленно поднимайте брови вверх, создавая сопротивление пальцами. Поддерживайте напряжение в течение пяти секунд, а затем расслабьтесь. Повторите это упражнение 10 раз.

Гимнастические упражнения для глаз — это простой и натуральный метод борьбы с морщинами, который можно легко включить в свою ежедневную рутину. Упражнения могут улучшить кровообращение и тонус кожи, помогая уменьшить появление морщин вокруг глаз.