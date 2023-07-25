Косметолог рассказала, как ухаживать за ресницами

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Здоровые и красивые ресницы — это прекрасное дополнение к вашему образу. Чтобы достичь нужного результата, вам придется уделить немного времени для ухода за ними. Врач-косметолог, дерматовенеролог, трихолог Елена Богатова поделилась с читателями Pravda.Ru советами, которые помогут заполучить шикарные ресницы.

Фото: pixabay.com

Здоровые и красивые ресницы: как этого добиться

Удаляйте макияж правильно. Всегда снимайте макияж с ресниц в конце дня. Используйте нежные средства для снятия макияжа, чтобы избежать повреждения ресниц.

Не теребите ресницы. Избегайте чрезмерного трения, так как это может привести к ломкости ресниц и их выпадению.

Используйте хорошую тушь для ресниц. Выбирайте качественные туши без агрессивных химических составляющих. Наносите тушь аккуратно, избегая комков и пересушивания.

Пользуйтесь натуральными маслами. Касторовое масло, масло жожоба или миндальное масло можно наносить на ресницы, чтобы укрепить и увлажнить их. Наносите масло с помощью чистой щеточки от старой туши.

Не злоупотребляйте использованием накладных ресниц и чрезмерно частым наращиванием. Постоянное использование накладных ресниц или частые процедуры наращивания ресниц могут повредить ваши естественные ресницы. Если используете накладные ресницы, старайтесь делать это только по особым случаям. В случае наращивания выбирайте умеренную длину и давайте ресницам обязательно отдых.

Соблюдайте правила гигиены. Избегайте использования старых тушей и других косметических средств. Регулярно мойте кисточки и аппликаторы.

Питайтесь правильно. Здоровое питание, богатое витаминами, минералами и белками, способствует укреплению ваших ресниц. Отдавайте предпочтение продуктам, в которых есть витамины А, Е, группы В, а также таким белковым продуктам, как: говядина, курица, кролик, рыба, морепродукты.

Избегайте трения глаз. Помните, что натирание глаз может повредить ресницы и растянуть окружающую кожу.

Удаляйте остатки макияжа перед сном. Не забывайте тщательно смывать макияж перед сном, чтобы ресницы имели возможность отдохнуть.

Следуя этим советам, вы сможете отрастить пушистые, длинные и шикарные ресницы.