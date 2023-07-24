Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Как подобрать форму бровей: советы эксперта

2:53
Моя семья » Красота и стиль

А существуют ли идеальные брови? Девушки всегда исправляли себе форму бровей: в 1930-х годах делали тонкие полукруглые брови, в 1950-х отращивали широкие, в 2000-х делали снова тонкие, в 2017-м пришли к широким и очень графичным бровям, в 2023 году мы снова делаем натуральные брови. 

Как подобрать форму бровей: советы эксперта
Фото: ulyanovsk.sm-news.ru

Причем отличалась не только форма, но и техника коррекции. Например, в 1950-х в моде были просто натуральные брови, причесанные волосок к волоску, а в 2023 году их прореживают и осветляют для светлых девушек. Но как понять, какие брови идеальные? Что подразумевает собой идеальность? Какая форма подходит к лицу вне времени и моды? На эти вопросы ответит мастер-бровист, победитель и судья международных чемпионатов по моделированию бровей Анастасия Погребная.

Какие брови считаются идеальными

Термин "золотое сечение" появился еще в 16 веке, и он стал основой для построения идеальных пропорций бровей по трем точкам:

  • Начало бровей отмечается по пирсинговым точкам.
  • Излом бровей проходит через радужку глаза.
  • Конец брови заканчивается краем глаза.

Золотое сечение бровей создано для лица с идеальными пропорциями, но в жизни лица имеют асимметрию и разную форму лица, носа, глаз. Соответственно, нельзя строить брови шаблонно. Иначе не будет гармоничности в лице, асимметрия человека подчеркнется еще больше.

"Так какие брови тогда делать? Что подходит именно мне?" — спросите вы. Тут все просто. На каждом лице уже есть свои идеальные брови от природы, но нужно уметь их подкорректировать или накрасить так, чтобы не испортить. И вот несколько шагов к построению индивидуальных идеальных бровей. Такие подойдут каждому человеку:

  • Начало брови идет от изгиба переносицы.
  • Изгиб бровей находится на изломе лобной кости и виска. Сбоку это очень хорошо видно.
  • Кончик брови должен заканчиваться так, чтобы он не был ниже уровня начала брови.
  • Если черты лица широкие, то узкие брови только увеличат нос или губы. И наоборот.

А вот делать графичные, светлые, густые или темные брови — решать вам. Ведь идеальность в индивидуальности.

Мода на форму, конечно, может меняться, но не всегда стоит ей следовать. А перед записью к специалисту всегда смотрите на его работу и его подачу информации, чтобы ваши взгляды на форму бровей совпадали.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
В Израиле вспыхнули акции протеста после одобрения первой части судебной реформы
В Ровно убрали символику СССР с братских могил ВОВ
Стали известны подробности гибели командующего "Ленинградским полком" Евгения Вашунина
В Киевской области хотят изменить герб из-за сходства с московским
Семилетняя дочь Екатерины Климовой поразила поклонников фразой про женщин и мужчин
Россияне завоевали четыре медали на олимпиаде по химии в Цюрихе
Хазин: Владимир Путин предсказал катастрофу, которая скоро ожидает США
Врач-иммунолог Крючков допустил новую эпидемию COVID-19 осенью 2023 года
Айза готова вернуться к рэперу Гуфу при условии его излечения от наркомании
Российский "Букмейт" стал доступнее для незрячих людей
Популярное
Это было бы смешно, если бы не было страшно: Зеленский пригрозил России ответом за Одессу

Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.

Киевский режим специально разрушил Спасо-Преображенский собор в Одессе
Моравецкий оспорил исторический факт о Польше, высказанный Владимиром Путиным
В Варшаве случилась истерика после слов Путина о Польше
Москва бьет с носка: ВС РФ идут на Одессу, Бахмут и "жарят" Эрдогана
Медики рассказали о тесте, который поможет распознать зависимость от солёной еды
Украина назвала срок окончания СВО. Что об этом думают в России? Петр Ермилин "100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
В чём суть ночных ударов ВС РФ по инфраструктуре Одессы и Николаева
Как диета может снизить риск смерти на 25 процентов: в Гарварде нашли ответ
Ходаковский об обмане со стороны Турции: мы почти сознательно подставляемся
Ходаковский об обмане со стороны Турции: мы почти сознательно подставляемся
Последние материалы
В Ровно убрали символику СССР с братских могил ВОВ
Стали известны подробности гибели командующего "Ленинградским полком" Евгения Вашунина
В Киевской области хотят изменить герб из-за сходства с московским
Украина назвала срок окончания СВО. Что об этом думают в России?
Как правильно лечить мозоли на ногах
Можно ли заливать минеральное масло в современный мотор
Как правильно возить в машине рассаду и другой дачный скарб
Семилетняя дочь Екатерины Климовой поразила поклонников фразой про женщин и мужчин
Россияне завоевали четыре медали на олимпиаде по химии в Цюрихе
Как подобрать форму бровей: советы эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников