Как подобрать форму бровей: советы эксперта

2:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

А существуют ли идеальные брови? Девушки всегда исправляли себе форму бровей: в 1930-х годах делали тонкие полукруглые брови, в 1950-х отращивали широкие, в 2000-х делали снова тонкие, в 2017-м пришли к широким и очень графичным бровям, в 2023 году мы снова делаем натуральные брови.

Фото: ulyanovsk.sm-news.ru

Причем отличалась не только форма, но и техника коррекции. Например, в 1950-х в моде были просто натуральные брови, причесанные волосок к волоску, а в 2023 году их прореживают и осветляют для светлых девушек. Но как понять, какие брови идеальные? Что подразумевает собой идеальность? Какая форма подходит к лицу вне времени и моды? На эти вопросы ответит мастер-бровист, победитель и судья международных чемпионатов по моделированию бровей Анастасия Погребная.

Какие брови считаются идеальными

Термин "золотое сечение" появился еще в 16 веке, и он стал основой для построения идеальных пропорций бровей по трем точкам:

Начало бровей отмечается по пирсинговым точкам.

Излом бровей проходит через радужку глаза.

Конец брови заканчивается краем глаза.

Золотое сечение бровей создано для лица с идеальными пропорциями, но в жизни лица имеют асимметрию и разную форму лица, носа, глаз. Соответственно, нельзя строить брови шаблонно. Иначе не будет гармоничности в лице, асимметрия человека подчеркнется еще больше.

"Так какие брови тогда делать? Что подходит именно мне?" — спросите вы. Тут все просто. На каждом лице уже есть свои идеальные брови от природы, но нужно уметь их подкорректировать или накрасить так, чтобы не испортить. И вот несколько шагов к построению индивидуальных идеальных бровей. Такие подойдут каждому человеку:

Начало брови идет от изгиба переносицы.

Изгиб бровей находится на изломе лобной кости и виска. Сбоку это очень хорошо видно.

Кончик брови должен заканчиваться так, чтобы он не был ниже уровня начала брови.

Если черты лица широкие, то узкие брови только увеличат нос или губы. И наоборот.

А вот делать графичные, светлые, густые или темные брови — решать вам. Ведь идеальность в индивидуальности.

Мода на форму, конечно, может меняться, но не всегда стоит ей следовать. А перед записью к специалисту всегда смотрите на его работу и его подачу информации, чтобы ваши взгляды на форму бровей совпадали.